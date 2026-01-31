search
ΣΑΒΒΑΤΟ 31.01.2026 14:58
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

31.01.2026 12:56

Τροχαίο στη Ρουμανία: Αυτή την ώρα το τελευταίο αντίο σε 5 φιλάθλους του ΠΑΟΚ (Video)

31.01.2026 12:56
PAOK_OPADOI

Οι τρεις φίλαθλοι του ΠΑΟΚ από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας, που κανόνιζαν το πρόγραμμά τους, τα ρεπό και τις άδειές τους, ανάλογα με τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της αγαπημένης τους ομάδας, για να είναι στο πλευρό της, σήμερα (31/1), θα οδηγηθούν μαζί στην τελευταία τους κατοικία. 

Οι κηδείες τους είναι προγραμματισμένες για τη 1 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αλεξάνδρειας Ημαθίας, ενώ την ίδια ώρα θα τελεστεί η κηδεία του νεαρού στα Στεφανινά Θεσσαλονίκης.

Χθες, Παρασκευή (30/1) τελέστηκαν οι κηδείες του νεαρού φιλάθλου από την Ευκαρπία Θεσσαλονίκης, αλλά και του 29χρονου από την Κατερίνη, σε κλίμα βαθιάς οδύνης και βουβού πόνου.

Στο μεταξύ, οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ δίνουν ραντεβού αύριο Κυριακή (1/2) στο γήπεδο της Τούμπας, όπου η ομάδα τους αντιμετωπίζει τον Πανσερραϊκό. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ έχει ορίσει ένα συμβολικό ποσό εισιτηρίου για τον αγώνα, ο οποίος είναι ήδη sold out, καθώς προγραμματίζει δράσεις τιμής και μνήμης για τα αδικοχαμένα αετόπουλα.  

Την ίδια ώρα, συνεχίζουν να δίνουν το δικό τους αγώνα οι τραυματίες. Ο 20χρονος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου με αιμάτωμα και κατάγματα, χωρίς η κατάσταση της υγείας του να εμπνέει ανησυχία, ενώ ενθαρρυντικά είναι τα νεότερα από την κατάσταση του τραυματία που παραμένει στο νοσοκομείο της Ρουμανίας, με τους γιατρούς να επανεκτιμούν τον επαναπατρισμό του την ερχόμενη Δευτέρα, εκτός απροόπτου.

astynomia akropoli
ΕΛΛΑΔΑ

Διευκρινίσεις της ΕΛ.ΑΣ. για τη λειτουργία της γραμμής «100» στην Αττική

ektakto
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Έκρηξη στο λιμάνι του Μπαντάρ Αμπάς (Video)

theodorikakos 776- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μήνυμα Θεοδωρικάκου για τα 30 χρόνια από τα Ίμια

gaza 554- new
ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Νέα αιματοχυσία με τουλάχιστον 12 νεκρούς από ισραηλινές επιδρομές παρά την εκεχειρία

ekklisia meloni (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Αντιδράσεις για το αγγελάκι που θυμίζει τη Μελόνι σε ιστορική εκκλησία της Ρώμης

fasoulis-new
LIFESTYLE

Σταμάτης Φασουλής: «Ο Χόπκινς πήρε το Όσκαρ και εγω πήρα την άρνηση του κόσμου» (Video)

moutafi-new
LIFESTYLE

Ελισάβετ Μουτάφη: «Με θυμώνει να πετάς στα σκουπίδια την τηλεόραση και να υποτιμάς τον κόσμο που αυτή υπηρετεί»

ioanna liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Πλειστηριασμοί,όταν δεν αγοράζεις ακίνητο, αλλά… δίκη

whiskey
ΚΟΣΜΟΣ

Το καλύτερο σκωτσέζικο ουίσκι στον κόσμο (και δύο ιαπωνικά), σύμφωνα με κορυφαίο ειδικό της Νέας Υόρκης

melania trump 66- new
ΚΟΣΜΟΣ

Το ντοκιμαντέρ για τη Μελάνια αποσύρεται από τους κινηματογράφους της Νότιας Αφρικής

