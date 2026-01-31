Τροχαίο στη Ρουμανία: Αυτή την ώρα το τελευταίο αντίο σε 5 φιλάθλους του ΠΑΟΚ (Video)

Οι τρεις φίλαθλοι του ΠΑΟΚ από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας, που κανόνιζαν το πρόγραμμά τους, τα ρεπό και τις άδειές τους, ανάλογα με τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της αγαπημένης τους ομάδας, για να είναι στο πλευρό της, σήμερα (31/1), θα οδηγηθούν μαζί στην τελευταία τους κατοικία.

Οι κηδείες τους είναι προγραμματισμένες για τη 1 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αλεξάνδρειας Ημαθίας, ενώ την ίδια ώρα θα τελεστεί η κηδεία του νεαρού στα Στεφανινά Θεσσαλονίκης.

Χθες, Παρασκευή (30/1) τελέστηκαν οι κηδείες του νεαρού φιλάθλου από την Ευκαρπία Θεσσαλονίκης, αλλά και του 29χρονου από την Κατερίνη, σε κλίμα βαθιάς οδύνης και βουβού πόνου.

Στο μεταξύ, οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ δίνουν ραντεβού αύριο Κυριακή (1/2) στο γήπεδο της Τούμπας, όπου η ομάδα τους αντιμετωπίζει τον Πανσερραϊκό. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ έχει ορίσει ένα συμβολικό ποσό εισιτηρίου για τον αγώνα, ο οποίος είναι ήδη sold out, καθώς προγραμματίζει δράσεις τιμής και μνήμης για τα αδικοχαμένα αετόπουλα.

Την ίδια ώρα, συνεχίζουν να δίνουν το δικό τους αγώνα οι τραυματίες. Ο 20χρονος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου με αιμάτωμα και κατάγματα, χωρίς η κατάσταση της υγείας του να εμπνέει ανησυχία, ενώ ενθαρρυντικά είναι τα νεότερα από την κατάσταση του τραυματία που παραμένει στο νοσοκομείο της Ρουμανίας, με τους γιατρούς να επανεκτιμούν τον επαναπατρισμό του την ερχόμενη Δευτέρα, εκτός απροόπτου.

