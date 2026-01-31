Βιολάντα: Κινητοποιήσεις σε Σύνταγμα, Πάτρα και Βόλο για τον θάνατο των εργαζομένων – «Τα κέρδη τους, οι ζωές μας»

Τα σωματεία συνδέουν την έκρηξη στο εργοστάσιο Βιολάντα με μια ευρύτερη πολιτική αποδυνάμωσης των ελεγκτικών μηχανισμών, κατάργησης συλλογικών συμβάσεων και εντατικοποίησης της εργασίας, τονίζοντας ότι τα κέρδη των επιχειρήσεων μπαίνουν πάνω από τις ανθρώπινες ζωές.

Με τις συγκέντρώσεις διεκδικούν πλήρη διερεύνηση των αιτιών της έκρηξης, παραδειγματική τιμωρία των υπευθύνων, ουσιαστικούς ελέγχους στους χώρους δουλειάς και ενίσχυση των εργατικών σωματείων, ώστε –όπως τονίζουν– «να μη θρηνήσουμε άλλα θύματα».

Πορεία διαμαρτυρίας πραγματοποιείται στο κέντρο της Πάτρας για τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα», που είχε ως τραγικό απολογισμό τον θάνατο πέντε εργαζομένων γυναικών. Η κινητοποίηση ξεκίνησε από την πλατεία Γεωργίου, όπου είχε προγραμματιστεί συγκέντρωση στις 12:00 το μεσημέρι.

Στη διαμαρτυρία συμμετέχουν φοιτητικοί σύλλογοι και σωματεία εργαζομένων, εκφράζοντας την οργή και τη θλίψη τους για το πολύνεκρο εργατικό δυστύχημα στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα. Οι συγκεντρωμένοι ζητούν να αποδοθούν ευθύνες και να ληφθούν ουσιαστικά μέτρα για την προστασία της ζωής και της ασφάλειας στους χώρους εργασίας.

Σε συγκέντρωση στην πλατεία Ελευθερίας καλούν, εργατικά σωματεία του Βόλου, την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου, στις 6:30 το απόγευμα, με αφορμή το πολύνεκρο εργατικό δυστύχημα στο εργοστάσιο Βιολάντα, όπου πέντε εργάτριες έχασαν τη ζωή τους μετά από έκρηξη. Οι διοργανωτές της κινητοποίησης καταγγέλλουν ότι δεν πρόκειται για «κακιά στιγμή», αλλά για ακόμη ένα έγκλημα που συνδέεται άμεσα με την εργοδοτική ασυδοσία και την έλλειψη μέτρων υγιεινής και ασφάλειας.

Κινητοποίηση ενάντια στο εργοδοτικό έγκλημα στη Βιολάντα διοργανώνουν πρωτοβάθμια σωματεία και εργατικές συλλογικότητες στην Αθήνα τη Δευτέρα 2/2 στις 7.00 μ.μ., στο Σύνταγμα

Σε σχετικό κάλεσμά τους αναφέρουν πως «τα εργοδοτικά εγκλήματα δεν είναι «ατυχήματα» και καλούν σε αγώνα ενάντια στην εργοδοτική αυθαιρεσία και τις συνθήκες σύγχρονης σκλαβιάς στους χώρους εργασίας, τονίζοντας «Όχι άλλες θυσίες στο βωμό των κερδών τους!»

Το κάλεσμα

Ο θάνατος των πέντε εργατριών στο εργοστάσιο Βιολάντα στα Τρίκαλα δεν ήταν τυχαίο γεγονός. Αποτελεί ένα ακόμη εργοδοτικό έγκλημα, αποτέλεσμα της συστηματικής απαξίωσης των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς.

Το έγκλημα αυτό ήταν προδιαγεγραμμένο. Οι εργαζόμενοι/ες του εργοστασίου καταγγέλλουν ότι υπήρχε εδώ και καιρό οσμή διαρροής αερίου, ενώ και το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων είχε ζητήσει επανειλημμένα ελέγχους για τα μέτρα ασφαλείας.

Δεν πρόκειται για μια «κακή στιγμή» ή ένα τυχαίο γεγονός. Είναι το αποτέλεσμα της διαρκούς εντατικοποίησης της εργασίας, της αύξησης των ωρών δουλειάς και της απουσίας ή πλήρους υποβάθμισης των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας στο όνομα του κόστους και της κερδοφορίας.

Είναι το αποτέλεσμα των αντεργατικών πολιτικών που, ιδιαίτερα μετά το 2010, μετατρέπουν τους εργαζόμενους σε αναλώσιμους. Οι νόμοι Χατζηδακη – Γεωργιάδη – Κεραμέως πετσόκοψαν τις συνδικαλιστικές ελευθερίες, στοχεύοντας την δυνατότητα οργάνωσης και αντίστασης των εργαζομένων μέσα στους ίδους τους χώρους εργασίας τους και προετοιμάζοντας το έδαφος για την επίθεση σε βασικά εργασικά δικαιώματα.

Απαιτούμε:

– Καμία συγκάλυψη, να αποδοθούν ευθύνες για το εργοδοτικό έγκλημα.

– Άμεσα και ουσιαστικά μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, με έλεγχο και εποπτεία από τα συνδικάτα.

– Διασφάλιση των δικαιωμάτων και της εργασιακής αξιοπρέπειας των εργαζομένων της Βιολάντα, απέναντι στην αβεβαιότητα και τον φόβο για την επόμενη μέρα.

– Δουλειά με δικαιώματα, όχι στη σύγχρονη σκλαβιά.

– Τέλος στην εργοδοτική ασυλία.

Τα συνδικάτα και οι εργαζόμενοι με αγώνα, συλλογική δράση και κινητοποιήσεις να επιβάλλουν μέτρα προστασίας, να πούμε όχι στην εντατικοποίηση και στις συνθήκες μεσαίωνα στους χώρους δουλειάς.

Όλες και όλοι στην κινητοποίηση ενάντια στο εργοδοτικό έγκλημα

Δευτέρα 2/2/2026, στις 7.00 μ.μ., στο Σύνταγμα

