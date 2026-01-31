Κεραμεικός: Χειροπέδες σε γνωστό μπασκετμπολίστα – Οδηγούσε μεθυσμένος πάνω στις γραμμές του τρένου επί 300 μέτρα

Νέες πληροφορίες για το πρωτοφανές περιστατικό που σημειώθηκε στον Κεραμεικό, τα ξημερώματα του Σαββάτου, όταν οδηγός κινούνταν πάνω στις γραμμές του τρένου, με ορατό τον κίνδυνο δυστυχήματος, βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Όλα ξεκίνησαν στη συμβολή της Λεωφόρου Κωνσταντινουπόλεως με την Ιερά Οδό στο κέντρο της Αθήνας, όταν ο 29χρονος αμερικανός μπασκετμπολίστας μπήκε στις γραμμές του τρένου και οδήγησε για 300 μέτρα σε αυτές, με αποτέλεσμα την παρεμπόδιση λειτουργίας του σιδηροδρομικού δικτύου και την διακοπή κυκλοφορίας των συρμών για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο μπασκετμπολίστας, ο οποίος «στερείται των νόμιμων νομιμοποιητικών εγγράφων για την παραμονή στη χώρα» (!), αγωνίζεται σε σύλλογο της Α2 κατηγορίας και μάλιστα έχει εξαιρετικά στατιστικά και φήμη δεινού σκόρερ.

Μετά από αλκοτέστ, διαπιστώθηκε ότι ο 29χρονος βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ καθώς η μέτρηση έδειξε 0.56mg ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον εισαγγελέα.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Αθηνών συνελήφθη, πρωινές ώρες σήμερα (31-1-2026) στη συμβολή της Λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως με την Ιερά Οδό στο κέντρο της Αθήνας, 29ρονος αλλοδαπός και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παρακώλυση συγκοινωνιών, επικίνδυνη οδήγηση και παράβαση του νόμου περί αλλοδαπών.

Ειδικότερα, πρωινές ώρες της 31-1-2026, ο 29χρονος οδηγός αυτοκινήτου, εισήλθε σε γραμμές τρένου κινούμενος για -300- μέτρα επί αυτών με αποτέλεσμα την παρεμπόδιση λειτουργίας του σιδηροδρομικού δικτύου και την διακοπή κυκλοφορίας των συρμών για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Επιπρόσθετα, μετά από έλεγχο αλκοόλης διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ ενώ δεν κατείχε και τα απαραίτητα έγγραφα για τη νόμιμη παραμονή στη χώρα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

