ΣΑΒΒΑΤΟ 31.01.2026 15:28
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

31.01.2026 13:52

Κεραμεικός: Χειροπέδες σε γνωστό μπασκετμπολίστα – Οδηγούσε μεθυσμένος πάνω στις γραμμές του τρένου επί 300 μέτρα

31.01.2026 13:52
GRAMMES_TRENO_new

Νέες πληροφορίες για το πρωτοφανές περιστατικό που σημειώθηκε στον Κεραμεικό, τα ξημερώματα του Σαββάτου, όταν οδηγός κινούνταν πάνω στις γραμμές του τρένου, με ορατό τον κίνδυνο δυστυχήματος, βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Όλα ξεκίνησαν στη συμβολή της Λεωφόρου Κωνσταντινουπόλεως με την Ιερά Οδό στο κέντρο της Αθήνας, όταν ο 29χρονος αμερικανός μπασκετμπολίστας μπήκε στις γραμμές του τρένου και οδήγησε για 300 μέτρα σε αυτές, με αποτέλεσμα την παρεμπόδιση λειτουργίας του σιδηροδρομικού δικτύου και την διακοπή κυκλοφορίας των συρμών για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο μπασκετμπολίστας, ο οποίος «στερείται των νόμιμων νομιμοποιητικών εγγράφων για την παραμονή στη χώρα» (!), αγωνίζεται σε σύλλογο της Α2 κατηγορίας και μάλιστα έχει εξαιρετικά στατιστικά και φήμη δεινού σκόρερ.

Μετά από αλκοτέστ, διαπιστώθηκε ότι ο 29χρονος βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ καθώς η μέτρηση έδειξε 0.56mg ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον εισαγγελέα.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Αθηνών συνελήφθη, πρωινές ώρες σήμερα (31-1-2026) στη συμβολή της Λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως με την Ιερά Οδό στο κέντρο της Αθήνας, 29ρονος αλλοδαπός και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παρακώλυση συγκοινωνιών, επικίνδυνη οδήγηση και παράβαση του νόμου περί αλλοδαπών.

Ειδικότερα, πρωινές ώρες της 31-1-2026, ο 29χρονος οδηγός αυτοκινήτου, εισήλθε σε γραμμές τρένου κινούμενος για -300- μέτρα επί αυτών με αποτέλεσμα την παρεμπόδιση λειτουργίας του σιδηροδρομικού δικτύου και την διακοπή κυκλοφορίας των συρμών για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Επιπρόσθετα, μετά από έλεγχο αλκοόλης διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ ενώ δεν κατείχε και τα απαραίτητα έγγραφα για τη νόμιμη παραμονή στη χώρα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

kakokairia_new
ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Έρχεται την Κυριακή στην Αττική με χιόνια, καταιγίδες, χαλάζι και στροβίλους – Τι τονίζει ο Τσατραφύλλιας σε ανάρτησή του

PAOK_TOUMPA
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη Ρουμανία: Σε κλίμα οδύνης το τελευταίο «αντίο» σε 5 οπαδούς του ΠΑΟΚ

astynomia akropoli
ΕΛΛΑΔΑ

Διευκρινίσεις της ΕΛ.ΑΣ. για τη λειτουργία της γραμμής «100» στην Αττική

iran_ekriksi
ΚΟΣΜΟΣ

Δύο εκρήξεις στο νότιο Ιράν – Αναφορές για νεκρούς (Video)

theodorikakos 776- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μήνυμα Θεοδωρικάκου για τα 30 χρόνια από τα Ίμια

fasoulis-new
LIFESTYLE

Σταμάτης Φασουλής: «Ο Χόπκινς πήρε το Όσκαρ και εγω πήρα την άρνηση του κόσμου» (Video)

moutafi-new
LIFESTYLE

Ελισάβετ Μουτάφη: «Με θυμώνει να πετάς στα σκουπίδια την τηλεόραση και να υποτιμάς τον κόσμο που αυτή υπηρετεί»

ioanna liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Πλειστηριασμοί,όταν δεν αγοράζεις ακίνητο, αλλά… δίκη

whiskey
ΚΟΣΜΟΣ

Το καλύτερο σκωτσέζικο ουίσκι στον κόσμο (και δύο ιαπωνικά), σύμφωνα με κορυφαίο ειδικό της Νέας Υόρκης

moumouri
LIFESTYLE

Ευαγγελία Μουμούρη: «Δεν μπορώ να είμαι η μητέρα της κόρης του συντρόφου μου»

