Διευκρινίσεις της ΕΛ.ΑΣ. για τη λειτουργία της γραμμής «100» στην Αττική

Διευκρινίσεις σχετικά με δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για «μπλακ-άουτ» και «αδυναμία ανταπόκρισης» της Ελληνικής Αστυνομίας δίνει η ΕΛ.ΑΣ., επισημαίνοντας ότι οι σχετικοί ισχυρισμοί δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Όπως αναφέρεται, χθες παρουσιάστηκε τεχνική δυσλειτουργία περιορισμένης διάρκειας στην τηλεφωνική γραμμή έκτακτης ανάγκης «100» της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Αττικής.

Άμεση ενεργοποίηση εναλλακτικών καναλιών επικοινωνίας

Από την πρώτη στιγμή ενεργοποιήθηκαν τα προβλεπόμενα επιχειρησιακά πρωτόκολλα, ενώ οι πολίτες ενημερώθηκαν άμεσα. Η εξυπηρέτηση των κλήσεων πραγματοποιούνταν κανονικά μέσω του αριθμού «112», με τον οποίο η υπηρεσία βρισκόταν σε συνεχή και απρόσκοπτη διασύνδεση. Παράλληλα, το σύστημα άμεσης ειδοποίησης (panic button) λειτουργούσε χωρίς κανένα πρόβλημα.

Καμία διακοπή στην επιχειρησιακή ετοιμότητα

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, σε κανένα στάδιο δεν επηρεάστηκε η επιχειρησιακή δυνατότητα ανταπόκρισης, ούτε στερήθηκαν οι πολίτες τη συνδρομή των αστυνομικών δυνάμεων. Η τεχνική βλάβη αποκαταστάθηκε άμεσα, μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα.

Διαψεύδονται τα περί «αλαλούμ» και «κατάρρευσης»

Η ΕΛΑΣ τονίζει ότι οι αναφορές περί «αλαλούμ», «απουσίας τεχνικής υποστήριξης» ή «κατάρρευσης της υπηρεσίας» είναι αβάσιμες, δημιουργούν αδικαιολόγητη ανησυχία και παραβλέπουν το γεγονός ότι το σύστημα έκτακτης ανάγκης λειτουργεί με εφεδρείες και εναλλακτικά κανάλια επικοινωνίας.

Συνεχής επιχειρησιακή ετοιμότητα

Η Ελληνική Αστυνομία υπογραμμίζει ότι συνεχίζει να επιχειρεί 24 ώρες το 24ωρο, με σύγχρονες και αναβαθμισμένες υποδομές, διασφαλίζοντας σε κάθε συνθήκη την άμεση ανταπόκριση και την προστασία των πολιτών.

