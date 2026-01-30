Αποκαταστάθηκε η βλάβη στο τηλεφωνικό κέντρο της Άμεσης Δράσης – Σε λειτουργία και πάλι το «100»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Αποκαταστάθηκε το τεχνικό πρόβλημα στο τηλεφωνικό κέντρο της Άμεσης Δράσης 100.
Νωρίτερα, η Ελληνική Αστυνομία, ανέφερε πως όποιος πολίτης αντιμετώπιζε έκτακτη ανάγκη, μπορούσε να καλεί στο 112, τον ενιαίο ευρωπαϊκό αριθμό ανάγκης, μέχρι την αποκατάσταση του προβλήματος.
