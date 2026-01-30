search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30.01.2026 21:27
30.01.2026 20:04

Αποκαταστάθηκε η βλάβη στο τηλεφωνικό κέντρο της Άμεσης Δράσης – Σε λειτουργία και πάλι το «100»

30.01.2026 20:04
astynomia_new
Φωτογραφία αρχείου

Αποκαταστάθηκε το τεχνικό πρόβλημα στο τηλεφωνικό κέντρο της Άμεσης Δράσης 100.

Νωρίτερα, η Ελληνική Αστυνομία, ανέφερε πως όποιος πολίτης αντιμετώπιζε έκτακτη ανάγκη, μπορούσε να καλεί στο 112, τον ενιαίο ευρωπαϊκό αριθμό ανάγκης, μέχρι την αποκατάσταση του προβλήματος.

wall street 66- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΗΠΑ: Κατρακυλά ο χρυσός και το ασήμι, μετά την επιλογή του Κέβιν Γουόρς για την ηγεσία της Fed

passport
ΕΛΛΑΔΑ

Άκυρο από το ΣτΕ για την έκδοση διαβατηρίων με παλαιού τύπου ταυτότητες – Ποιος ο λόγος 

donald_trump_new789
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ντόναλντ Τραμπ οργανώνει… ράλι στο κέντρο της Ουάσινγκτον για τα 250ά γενέθλια της Αμερικής

ERIETTA_KOURKOULOU
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου: Η συγκινητική ανάρτηση για τα 19 χρόνια από την απώλεια του πατέρα της, Νίκου Κούρκουλου

brooklyn-Beckham
LIFESTYLE

Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ μαγείρεψε σπαγγέτι μπολονέζ … αλλά κάτι ξέχασε (Video)

melania trump 66- new
ΚΟΣΜΟΣ

Το ντοκιμαντέρ για τη Μελάνια αποσύρεται από τους κινηματογράφους της Νότιας Αφρικής

fasoulis-new
LIFESTYLE

Σταμάτης Φασουλής: «Ο Χόπκινς πήρε το Όσκαρ και εγω πήρα την άρνηση του κόσμου» (Video)

konstantinos-kazakos-new
LIFESTYLE

Συγκινεί ο Κωνσταντίνος Καζάκος: «Θα ήθελα πολύ να αγκαλιάσω ξανά τους γονείς μου»

roumania troaxio paok 8876- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ρουμανικά ΜΜΕ: Ναρκωτικές ουσίες στο αίμα του οδηγού του μίνι βαν που μετέφερε τους οπαδούς του ΠΑΟΚ

siakantaris_3001_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιώργος Σιακαντάρης: Η μεταγραφή έκπληξη του Αλέξη Τσίπρα - Στροφή στο Κέντρο και ρωγμή στο αντισύριζα μέτωπο (photos)

