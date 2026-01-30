Εξαφάνιση Λόρας: Βίντεο ντοκουμέντο με την 16χρονη να αγοράζει εισιτήριο για Γερμανία σε ταξιδιωτικό γραφείο

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση εξαφάνισης της 16χρονης Λόρας από την Πάτρα, καθώς σύμφωνα με το ρεπορτάζ του MEGA, υπάρχουν ενδείξεις ότι το κορίτσι ταξίδεψε στη Γερμανία, με πτήση της Lufthansa.

Το Mega έφερε στο φως της δημοσιότητας βίντεο στο οποίο απεικονίζεται η 16χρονη κοπέλα να έχει φτάσει σε ταξιδιωτικό πρακτορείο στην Ομόνοια και να αγοράζει το εισιτήριο με το οποίο θα έφευγε για την Φρανκφούρτη την ίδια ημέρα.

Όπως φαίνεται στις εικόνες, η κοπέλα με γρήγορο βήμα και μόνη της μπαίνει μέσα στο πρακτορείο και πληρώνει προκειμένου να προμηθευτεί το εισιτήριο με το οποίο γύρω στις 5 το απόγευμα , της 8ης Ιανουαρίου, της ίδιας ημέρας που έφυγε από την Πάτρα, θα έφευγε για Γερμανία.

Η κοπέλα φοράει τα ίδια μαύρα ρούχα με τα οποία αποβιβάστηκε από το ταξί στην περιοχή του Ζωγράφου και κινήθηκε προς την Ομόνοια.

Φαίνεται να παρέμεινε μέχρι τις 3 το μεσημέρι στο κέντρο της Αθήνας και μετά να έφυγε.

Το χρονικό της εξαφάνισης

Όλα ξεκίνησαν το πρωί της 8ης Ιανουαρίου, στην Πάτρα, όταν η κοπέλα προφασιζόμενη ότι θα πήγαινε στο σχολείο της, μπήκε σε ένα ταξί και από το Ρίο της Πάτρας κινήθηκε με προορισμό την Αθήνα. Έφτασε γύρω στις 10:10 το πρωί εκείνης της ημέρας στην περιοχή του Ζωγράφου και αποβιβάστηκε απέναντι από το νοσοκομείο “Παίδων”.

Αφού πλήρωσε τον οδηγό του ταξί, στη συνέχεια κινήθηκε στην Μικράς Ασίας αναζητώντας καταστήματα προκειμένου να πουλήσει κοσμήματα τα οποία είχε πάρει από το σπίτι της.

Δεν τα κατάφερε και στη συνέχεια, μπήκε σε ένα άλλο ταξί με το οποίο κινήθηκε προς την Ομόνοια. Εκεί σε ένα ταξιδιωτικό γραφείο, φέρεται να έβγαλε εισιτήριο για τη Γερμανία και να ταξίδεψε μετά από λίγες ώρες στην Φρανκφούρτη.

Οι αρχές έχουν υποβάλει ερώτημα στη γερμανική εταιρεία και αναμένουν την απάντηση της.

Πλέον οι άντρες της ΕΛΑΣ που χειρίζονται την υπόθεση βρίσκονται σε συνεννόηση και σε άμεση συνεργασία με τους συναδέλφους τους στη Γερμανία προκειμένου να δοθεί τέλος στο θρίλερ της εξαφάνισης της 16χρονης.

