Δείτε μια… αλεπού να κάνει έφοδο στο Μέγαρο Μαξίμου (Video)

Έναν εισβολέα που μάλλον δεν περίμεναν είδαν οι φρουροί του Μεγάρου Μαξίμου στις κάμερες ασφαλείας του κτιρίου.

Ο λόγος για μια αλεπού, που η κάμερα κατέγραψε να κάνει έφοδο στον προαύλιο χώρο του Μεγάρου Μαξίμου.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, που εμφάνισε και το σχετικό βίντεο, πριν την καταγραφή της από τις κάμερες του Μεγάρου Μαξίμου, η αλεπού είχε περάσει από το Προεδρικό Μέγαρο. Στη συνέχεια, άρχισε να κατευθύνεται προς τον Εθνικό Κήπο, όπου χάθηκαν τα ίχνη της.

Οι αλεπούδες κατεβαίνουν συχνά στον αστικό ιστό το τελευταίο διάστημα. Πρόσφατα, αρκετές αλεπούδες έχουν εμφανιστεί στη Νέα Σμύρνη και το Κορωπί, ενώ τον περασμένο μήνα, μια αλεπού εθεάθη κοντά στον Ευαγγελισμό.

