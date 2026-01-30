search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30.01.2026
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

30.01.2026

Μια αλεπού (και) στη Νέα Σμύρνη (video)

30.01.2026 11:02
alepou_neasmirni

Ακόμη μια αλεπού έκανε την εμφάνισή της εντός του αστικού ιστού.

Αυτή τη φορά οι κάτοικοι της Άνω Νέας Σμύρνης εντόπισαν το άγριο ζώο να περιφέρεται στην περιοχή με τον Δήμο να εκδίδει ανακοίνωση επισημαίνοντας ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας.

Παράλληλα ζητείται από τους δημότες να μην ταΐζουν το ζώο, να κλείνουν καλά τους κάδους απορριμμάτων και να έχουν τα κατοικίδια τους πάντα με λουρί.

Η ανακοίνωση

«Καθησυχαστικό είναι το Γραφείο Αστικής Πανίδας του Δήμου σχετικά με την εμφάνιση αλεπούς στην Άνω Νέα Σμύρνη.

Όπως αναφέρει το Γραφείο η παρουσία τους είναι πλέον συνηθισμένη στις πόλεις και δεν αποτελεί αιτία ανησυχίας, αρκεί να ακολουθούμε βασικούς κανόνες:

  • Απαγορεύεται αυστηρά το τάισμα:

Η παροχή τροφής μετατρέπει τα άγρια ζώα σε εξαρτημένα από τον άνθρωπο, αυξάνοντας τον κίνδυνο ατυχημάτων και την ανεξέλεγκτη προσέγγιση σε κατοικημένες περιοχές.

  • Διαχείριση Απορριμμάτων:

Παρακαλούμε να κλείνετε καλά τους κάδους απορριμμάτων και να μην αφήνετε υπολείμματα τροφών σε ανοιχτούς χώρους.

  • Προστασία Κατοικίδιων:

Κατά τη βόλτα στο πάρκο, οι σκύλοι πρέπει να είναι πάντα με λουρί για την αποφυγή συμπλοκών ή μετάδοσης παρασίτων.

  • Διατήρηση Απόστασης:

Παρατηρούμε το ζώο από μακριά. Δεν προσπαθούμε να το αγγίξουμε ή να το εγκλωβίσουμε.

Τι κάνουμε αν βρούμε τραυματισμένο ζώο;

Σε περίπτωση που εντοπίσετε αλεπού τραυματισμένη ή σε κατάσταση εξάντλησης, επικοινωνήστε άμεσα με:

Την ΑΝΙΜΑ στο 210 9510075

Την Αστική Πανίδα του Δήμου μας.

2109379282

Σεβόμαστε την άγρια ζωή στην πόλη και την προστατεύουμε διατηρώντας τις αποστάσεις».

