Μια αλεπού στο… Παγκράτι! (photos)

Μια…. αλεπού αντίκρισαν κάτοικοι του Παγκρατίου να κόβει βόλτες στην περιοχή.

Σύμφωνα με την ανάρτηση που ανέβηκε σε γκρουπ στο Facebook, το άγριο ζώο φαίνεται να εμφανίστηκε στην κορυφή της σκάλας στην οδό Άγρας, πολύ κοντά στο σπίτι του Σεφέρη, λίγα μόλις μέτρα από την πολυσύχναστη πλατεία Βαρνάβα, αναζητώντας προφανώς τροφή.

Δεν είναι η πρώτη φορά που μια αλεπού εμφανίζεται στην περιοχή, ωστόσο άγνωστο παραμένει αν πρόκειται για το ίδιο ζώο….

Φωτογραφίες: Facebook: ΤΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙ My Pagrati @Eugene Mirt

