search
ΤΡΙΤΗ 20.01.2026 10:58
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.01.2026 10:10

Μια αλεπού στο… Παγκράτι! (photos)

20.01.2026 10:10
alepou_pagrati_new
Facebook: ΤΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙ My Pagrati @Eugene Mirt

Μια…. αλεπού αντίκρισαν κάτοικοι του Παγκρατίου να κόβει βόλτες στην περιοχή.

Σύμφωνα με την ανάρτηση που ανέβηκε σε γκρουπ στο Facebook, το άγριο ζώο φαίνεται να εμφανίστηκε στην κορυφή της σκάλας στην οδό Άγρας, πολύ κοντά στο σπίτι του Σεφέρη, λίγα μόλις μέτρα από την πολυσύχναστη πλατεία Βαρνάβα, αναζητώντας προφανώς τροφή.

Δεν είναι η πρώτη φορά που μια αλεπού εμφανίζεται στην περιοχή, ωστόσο άγνωστο παραμένει αν πρόκειται για το ίδιο ζώο….

Φωτογραφίες: Facebook: ΤΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙ My Pagrati @Eugene Mirt

Διαβάστε επίσης:

Σε απόγνωση οι ψαράδες του Β. Αιγαίου για τη θαλάσσια βλέννα από τον Ελλήσποντο – Ακόμη να αποζημιωθούν

Βόλος: Συνελήφθη να οδηγεί μεθυσμένος… για 8η φορά

Εξαφάνιση Λόρα: Οι αυτοτραυματισμοί, τα σημάδια και οι μαρτυρίες – «Την άφηναν πολύ συχνά μόνη της, έψαχνε δουλειά» (videos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mitso tasoy new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Να πρυτανεύσει η λογική και ο διάλογος για να αποφύγουμε τα χειρότερα στις σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ

parking_2001_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τριπλασιάστηκε το πρόστιμο της ελεγχόμενης στάθμευσης στην Αθήνα

spain_train_new
ΚΟΣΜΟΣ

Σιδηροδρομική τραγωδία στην Ισπανία: «Απόλυτη διαφάνεια» υπόσχεται ο έκθετος Σάντσεθ – Αγωνία για τους αγνοούμενους, τριήμερο εθνικό πένθος (videos)

stefanos-konstantinidis-new
LIFESTYLE

Εκτός εκπομπής σήμερα η Κατερίνα Καινούργιου – Τι είπε ο Στέφανος Κωνσταντινίδης στην έναρξη (Video)

larisa new
ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Άνδρας σε κατάσταση αμόκ πετούσε αντικείμενα σε οχήματα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
plakias deliborias
ΕΛΛΑΔΑ

Σύγκρουση Πλακιά - Δεληβοριά για την Καρυστιανού με φόντο τις δηλώσεις περί αμβλώσεων: «Η ζημιά είναι ανυπολόγιστη»

magda-tsegkoy-new
LIFESTYLE

Μάγδα Τσέγκου: «Υπάρχουν παρουσιαστές που η μύτη τους έχει φτάσει πιο μακριά από του Πινόκιο»

govgr-wallet_2912_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Σημαντική αλλαγή στο Gov.gr Wallet – Τι ισχύει πλέον αν σου πάρουν το δίπλωμα;

Megaro-Maximou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ποιος είναι ο νόμιμος ιδιοκτήτης του Μεγάρου Μαξίμου;

karystianou- tsipras- kefalogianni- kikilias – new
ΚΑΛΧΑΣ

Η Καρυστιανού και ο Τσίπρας, το τρίγωνο Μπακογιάννη – Κεφαλογιάννη – Κικίλια για το δήμο Αθήνας, το τηλεφώνημα της Ούρσουλα στον Πιερρακάκη, και το παράδοξο του ΠΑΣΟΚ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 20.01.2026 10:58
mitso tasoy new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Να πρυτανεύσει η λογική και ο διάλογος για να αποφύγουμε τα χειρότερα στις σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ

parking_2001_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τριπλασιάστηκε το πρόστιμο της ελεγχόμενης στάθμευσης στην Αθήνα

spain_train_new
ΚΟΣΜΟΣ

Σιδηροδρομική τραγωδία στην Ισπανία: «Απόλυτη διαφάνεια» υπόσχεται ο έκθετος Σάντσεθ – Αγωνία για τους αγνοούμενους, τριήμερο εθνικό πένθος (videos)

1 / 3