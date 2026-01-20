Εξαφάνιση Λόρα: Οι αυτοτραυματισμοί, τα σημάδια και οι μαρτυρίες – «Την άφηναν πολύ συχνά μόνη της, έψαχνε δουλειά» (videos)

Άφαντη παραμένει η 16χρονη Λόρα που εξαφανίστηκε στις 8 Ιανουαρίου από την Πάτρα και έφτασε στην Αθήνα με ταξί. Έκτοτε τα ίχνη της έχουν χαθεί με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο το κορίτσι να βρήκε τρόπο να φύγει από τη χώρα.

Μετά την ανακοίνωση εξαφάνισής της, οι αρχές έχουν αναζητήσει σε περιοχές της Πάτρας και της Αθήνας καθώς και σε αεροδρόμια, λιμάνια και σταθμούς λεωφορείων/ ΚΤΕΛ, προκειμένου να εντοπίσουν το κορίτσι που ίσως να κατάφερε να διαφύγει από τη χώρα με προορισμό τη γενέτειρά της, την Γερμανία.

Νέα τροπή έχει πάρει ωστόσο η υπόθεση της εξαφάνισης, έπειτα από νέα μαρτυρία πρώην συμμαθήτριάς της.

Η ανήλικη συμμαθήτρια της Λόρα, φέρεται να είπε σε κατάθεσή της στους αστυνομικούς ότι η 16χρονη εξέφραζε σκέψεις για αυτοτραυματισμό και μάλιστα στους καρπούς της. Όπως αποκάλυψαν, μάλιστα, φίλες της Λόρας στο «Live News», το κορίτσι τούς είχε εκμυστηρευτεί ότι αυτές οι σκέψεις είχαν γίνει πράξη.

«Μία φορά που είχα βγει από την τάξη, μου έδειξε το χέρι της και της λέω ‘αυτά είναι από γάτα;’ και μου λέει όχι. Μου έλεγε για να μην της κάνουν κάτι οι γονείς της, είχε πει ότι ήταν αλλεργία από το γάλα, επειδή είχε αλλεργία στο γάλα», είπε φίλη της Λόρα.

Σύμφωνα πάντα με τις συμμαθήτριες, κάποιες είχαν δει και τα σημάδια στα χέρια της: «Μου είχε δείξει σημάδια από αυτοτραυματισμό. Χαρακιές κανονικές, μας πήγαινε στο μπάνιο, μας τα έδειχνε και μας είχε στείλει και φωτογραφία. Μας το έλεγε κιόλας και φαινόντουσαν και τα σημάδια. Φόραγε πάντα φούτερ, φούτερ και τζιν. Είχε ζέστη, ήθελε μακριά ρούχα. Θέλαμε να βοηθήσουμε γιατί βλέπαμε ότι τα πράγματα ήταν πολύ σοβαρά».

Πλέον, οι αρχές επικεντρώνεται στα δεδομένα των εταιριών κινητής τηλεφωνίας.

«Την αφήνανε μόνη της πολύ συχνά»

Η μοναξιά που ένιωθε το 16χρονο παιδί φαίνεται να ήταν μεγάλη καθώς δεν ήταν λίγες οι φορές που η οικογένειά της έφευγε και την άφηνε μόνη.

«Θυμάμαι ότι την αφήνανε μόνη της πολύ συχνά, ας πούμε όταν είχε πρώτο έρθει στο σχολείο που δεν την ήξερα σχεδόν καθόλου, πριν από τα Χριστούγεννα, με είχε ρωτήσει αν μπορούσε να μείνει για όλο το διάλειμμα στο σπίτι μου. Όλο το διάλειμμα των Χριστουγέννων που είναι δύο βδομάδες», είπε φίλη της.

«(Την είχαν αφήσει μόνη της), είχαν γυρίσει στη Γερμανία και την είχα αφήσει εδώ και το καλοκαίρι θυμάμαι ότι την είχαν αφήσει για αρκετό καιρό μόνη της. Μου είχε ζητήσει να της βρω και δουλειά κιόλας», πρόσθεσε η φίλη της.

Και συμπλήρωσαν: «Γενικά, ακόμα και όταν ήταν σπίτι οι γονείς της, έψαχνε δουλειά και ήθελε να βγάζει χρήματα. Έπλεκε αρκετά πράγματα και πούλαγε πολύ συχνά και τα ανέβαζε στο Instagram και έλεγε ξέρω εγώ αυτό το βιβλίο για 12€, αυτή η τσάντα για 20€».

«Γεια. Μπορώ να σε ρωτήσω κάτι; Υπάρχει περίπτωση να έχεις κανένα παλιό iPhone 7 ή 8; Ή μήπως ξέρεις κάποιον που να έχει; Ψάχνω ένα και θα πλήρωνα 50 ευρώ», είχε στείλει στις 30 Δεκεμβρίου σε φίλη της.

Ο ετεροθαλής αδελφός

Την ίδια ώρα, οι γονείς της κατέθεσαν για πάνω από μιάμιση ώρα στην Ασφάλεια, αρνούμενοι κάθε κατηγορία περί κακοποίησης, ενώ νέα στοιχεία αποκαλύπτουν τη σχέση της με τον ετεροθαλή αδερφό της και τον ρόλο μιας γυναίκας που φαίνεται να ειχε στεν΄η σχέση με το κορίτσι.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Star η Λόρα είχε συναντηθεί πριν από λίγους μήνες με τον ετεροθαλή αδερφό της. Όπως ανέφερε ο πατέρας της στην Ασφάλεια, οι σχέσεις τους δεν ήταν ιδιαίτερα στενές, ενώ είχε δώσει και λανθασμένη διεύθυνση του γιου του στη Γερμανία, για άγνωστο λόγο.

Το Star αποκάλυψε ότι ο συγκεκριμένος άνδρας, περίπου 35 ετών, ζει και εργάζεται στη Γερμανία, είχε έρθει το καλοκαίρι στην Ελλάδα και είχε επισκεφθεί την οικογένεια στο Ρίο της Πάτρας, όπου έμεινε και στο σπίτι τους για λίγες ημέρες. Παρά τη διαφορά ηλικίας, η Λόρα τον γνώριζε, χωρίς όμως να υπάρχει στενή σχέση μεταξύ τους. Οι γερμανικές αρχές έχουν ήδη ενημερωθεί για τη συγγενική τους σχέση και βρίσκονται σε ανοιχτή επικοινωνία με τις ελληνικές αστυνομικές αρχές για οποιαδήποτε εξέλιξη ή πληροφορία.

«Δεν ασκήσαμε ποτέ βία», λένε οι γονείς της

Την ίδια ώρα, οι γονείς της 16χρονης κλήθηκαν στην Ασφάλεια Πάτρας, όπου κατέθεσαν επί μιάμιση ώρα. Οι γονείς αρνήθηκαν κατηγορηματικά ότι κακοποιούσαν το παιδί τους, ότι το κούρεψαν ή ότι του φέρθηκαν με τρόπο που θα το οδηγούσε στη φυγή.

Μάλιστα, μέσω του δικηγόρου τους εξέδωσαν ανακοίνωση, στην οποία υπογραμμίζουν: «Ουδέποτε ασκήσαμε την οποιουδήποτε είδους βία, ψυχολογική, και πολύ περισσότερο σωματική στο τέκνο μας. Ο μόνος λόγος που μπορεί να το είχαμε επιπλήξει, αφορούσε επιδόσεις του στα μαθήματα και τίποτε περισσότερο. Όλα όσα έχουν ακουστεί είναι ανυπόστατα και ουδεμία σχέση έχουν με την πραγματικότητα… Απευθύνουμε έκκληση στην ίδια να γυρίσει στο σπίτι μας, η αγκαλιά μας είναι ανοικτή και η αγάπη μας μεγάλη».

Παράλληλα, νέες πληροφορίες φέρνουν στο φως τον ρόλο μιας γυναίκας που φαίνεται να είχε επηρεάσει τη Λόρα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Star πρόκειται για μητέρα φίλης της, την οποία γνώρισε στη Γερμανία. Οι δύο τους είχαν συχνή επικοινωνία και η γυναίκα της έλεγε ότι τη θεωρεί σαν παιδί της, υποστηρίζοντας πως οι γονείς της την καταπιέζουν. Η ίδια μάλιστα ήταν εκείνη που έκανε την καταγγελία, με αποτέλεσμα η ανήλικη να φιλοξενηθεί για λίγες ημέρες σε δομή. Οι αρχές εξετάζουν αν συνέχισαν να επικοινωνούν και μετά, ενώ ενισχύεται το σενάριο ότι το κορίτσι έχει φύγει για τη Γερμανία.

Δέκα ημέρες μετά την εξαφάνιση, η μητέρα της Λόρα ανέφερε στους αστυνομικούς ότι η κόρη της είχε βγάλει φωτογραφία το διαβατήριό της. Όπως κατέθεσαν οι γονείς, λίγο πριν εξαφανιστεί, η οικογένεια είχε ταξιδέψει στην Ελλάδα για τις γιορτές των Χριστουγέννων και το παιδί δεν είχε δείξει κανένα σημάδι ανησυχίας. Οι αστυνομικοί ερευνούν τώρα υλικό από κάμερες ασφαλείας ταξιδιωτικών πρακτορείων στην οδό Δεληγιάννη, στο κέντρο της Αθήνας, ενώ περιμένουν αποτελέσματα από τις σαρώσεις κινητών τηλεφώνων στις περιοχές όπου κινήθηκε η 16χρονη, ώστε να διαπιστωθεί αν είχε επικοινωνία με κάποιον.

