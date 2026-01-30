search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30.01.2026 10:22
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.01.2026 09:35

Οπαδοί ΠΑΟΚ: Αποσωληνώθηκε ο 20χρονος που νοσηλεύεται στη Ρουμανία – Επιτυχής και η χειρουργική επέμβαση (video)

30.01.2026 09:35
troxaio-paok-roumania-234

Ευχάριστα νέα έρχονται από το νοσοκομείο της Τιμισοάρα, όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται ο 20χρονος τραυματίας του ΠΑΟΚ από το τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Η κατάστασή του βελτιώνεται και πλέον αναπνέει χωρίς υποστήριξη, καθώς οι γιατροί αποφάσισαν να τον αποσωληνώσουν. Οι γιατροί παρακολουθούν στενά την εξέλιξη, ενώ εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας για λόγους ασφάλειας.

Η χειρουργική επέμβαση που πραγματοποιήθηκε ήταν απαραίτητη και κρίθηκε επιτυχής. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι γιατροί αναφέρουν ότι είχε εντοπιστεί οίδημα στον σπόνδυλο του 20χρονου, το οποίο αφαιρέθηκε, αποτρέποντας ενδεχόμενη μόνιμη βλάβη.

Η επέμβαση είχε αποφασιστεί τελευταία στιγμή, μετά τη διενέργεια των απαραίτητων εξετάσεων πριν από τη διακομιδή του.

Δίπλα στον νεαρό βρίσκονται οι συγγενείς του, ενώ η ελληνική πρεσβεία στη Ρουμανία ενημερώνεται διαρκώς για την πορεία της υγείας του.

Ακόμα παραμένει ασαφές το πότε θα είναι δυνατή η ασφαλής διακομιδή του στην Ελλάδα, με τον ίδιο τρόπο που μεταφέρθηκαν οι άλλοι δύο τραυματίες.

Διαβάστε επίσης:

Βιολάντα: Στο μικροσκόπιο οι άδειες της επιχείρησης – Η πολύμηνη διαρροή αερίου, οι «ανύπαρκτοι» ανιχνευτές και το παράνομο υπόγειο

Πέθανε ο δήμαρχος Φιλιατών Βασίλης Τζίγκος

Τραγωδία στην Εύβοια: Νεκρό ηλικιωμένο ζευγάρι, τι εξετάζουν οι αρχές

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Untitled design
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Άγκυρα πιέζει ενόψει συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν: Θέλει ενημέρωση πριν από κάθε ελληνική έρευνα στο Αιγαίο  

springsteen-streets-of-minneapolis
ΜΟΥΣΙΚΗ

Ο Bruce Springsteen έβγαλε και δεύτερη version του «Streets of Minneapolis» και ενόχλησε τον Λευκό Οίκο

matsas-sinavlia-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Μίνως Μάτσας: Επιστρέφει για δυο βραδιές στη σκηνή του VOX – Mε τραγούδια δικά του ή «δανεικά»

skilitseio_egkainia_new
ΥΓΕΙΑ

Χίος: Εγκαινιάστηκε η ανακαινισμένη Παιδιατρική Κλινική στο «Σκυλίτσειο»

IOS_ISLAND
TRAVEL

Ίος, «η βασίλισσα των εναλλαγών και των αντιθέσεων» – «Ύμνοι» από τα διεθνή ΜΜΕ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
konstantinos-kazakos-new
LIFESTYLE

Συγκινεί ο Κωνσταντίνος Καζάκος: «Θα ήθελα πολύ να αγκαλιάσω ξανά τους γονείς μου»

melania trump 66- new
ΚΟΣΜΟΣ

Το ντοκιμαντέρ για τη Μελάνια αποσύρεται από τους κινηματογράφους της Νότιας Αφρικής

fasoulis-new
LIFESTYLE

Σταμάτης Φασουλής: «Ο Χόπκινς πήρε το Όσκαρ και εγω πήρα την άρνηση του κόσμου» (Video)

roumania troaxio paok 8876- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ρουμανικά ΜΜΕ: Ναρκωτικές ουσίες στο αίμα του οδηγού του μίνι βαν που μετέφερε τους οπαδούς του ΠΑΟΚ

troxaio-roumania-paok
ΚΟΣΜΟΣ

Ρουμανία: Πώς σώθηκαν από τη μοιραία σύγκρουση οι τρεις οπαδοί του ΠΑΟΚ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30.01.2026 10:22
Untitled design
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Άγκυρα πιέζει ενόψει συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν: Θέλει ενημέρωση πριν από κάθε ελληνική έρευνα στο Αιγαίο  

springsteen-streets-of-minneapolis
ΜΟΥΣΙΚΗ

Ο Bruce Springsteen έβγαλε και δεύτερη version του «Streets of Minneapolis» και ενόχλησε τον Λευκό Οίκο

matsas-sinavlia-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Μίνως Μάτσας: Επιστρέφει για δυο βραδιές στη σκηνή του VOX – Mε τραγούδια δικά του ή «δανεικά»

1 / 3