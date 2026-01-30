Οπαδοί ΠΑΟΚ: Αποσωληνώθηκε ο 20χρονος που νοσηλεύεται στη Ρουμανία – Επιτυχής και η χειρουργική επέμβαση (video)

Ευχάριστα νέα έρχονται από το νοσοκομείο της Τιμισοάρα, όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται ο 20χρονος τραυματίας του ΠΑΟΚ από το τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Η κατάστασή του βελτιώνεται και πλέον αναπνέει χωρίς υποστήριξη, καθώς οι γιατροί αποφάσισαν να τον αποσωληνώσουν. Οι γιατροί παρακολουθούν στενά την εξέλιξη, ενώ εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας για λόγους ασφάλειας.

Η χειρουργική επέμβαση που πραγματοποιήθηκε ήταν απαραίτητη και κρίθηκε επιτυχής. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι γιατροί αναφέρουν ότι είχε εντοπιστεί οίδημα στον σπόνδυλο του 20χρονου, το οποίο αφαιρέθηκε, αποτρέποντας ενδεχόμενη μόνιμη βλάβη.

Η επέμβαση είχε αποφασιστεί τελευταία στιγμή, μετά τη διενέργεια των απαραίτητων εξετάσεων πριν από τη διακομιδή του.

Δίπλα στον νεαρό βρίσκονται οι συγγενείς του, ενώ η ελληνική πρεσβεία στη Ρουμανία ενημερώνεται διαρκώς για την πορεία της υγείας του.

Ακόμα παραμένει ασαφές το πότε θα είναι δυνατή η ασφαλής διακομιδή του στην Ελλάδα, με τον ίδιο τρόπο που μεταφέρθηκαν οι άλλοι δύο τραυματίες.

