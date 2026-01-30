Πέθανε ο δήμαρχος Φιλιατών Βασίλης Τζίγκος

Την τελευταία του πνοή άφησε το πρωί της Παρασκευής (30/1), σε ηλικία 69 ετών, ο δήμαρχος Φιλιατών Βασίλειος Τζίγκος.

Άφησε την τελευταία του πνοή στο Λαϊκό Νοσοκομείο Αθηνών, όπου νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες.

Η κηδεία του θα τελεστεί στους Φιλιάτες, όπου διετέλεσε δήμαρχος μέχρι σήμερα, ενώ η ταφή θα γίνει στο χωριό καταγωγής του, την ακριτική Πόβλα.

Τις επόμενες ώρες αναμένεται επίσημη ανακοίνωση από τον Δήμο Φιλιατών με λεπτομέρειες για την ημέρα και την ώρα της εξόδιου ακολουθίας, καθώς και για τις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν για την αναπλήρωση στη διοίκηση του Δήμου.

