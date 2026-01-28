search
ΤΕΤΑΡΤΗ 28.01.2026 19:55
ΚΟΣΜΟΣ

28.01.2026 18:46

Ρουμανία: Πώς σώθηκαν από τη μοιραία σύγκρουση οι τρεις οπαδοί του ΠΑΟΚ

28.01.2026 18:46
troxaio-roumania-paok

Νέα στοιχεία έρχονται στο «φως» αναφορικά με το τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, που είχε ως συνέπεια τον θάνατο επτά οπαδών του ΠΑΟΚ και τον τραυματισμό ακόμη τριών. 

Σύμφωνα με πληροφορίες από τη ρουμανική αστυνομία, στο μπροστινό κάθισμα του μοιραίου βαν, μαζί με τον οδηγό, κάθονταν ακόμη δύο άτομα

Στην επόμενη σειρά καθισμάτων βρίσκονταν τέσσερις επιβάτες -αριθμός που υπερέβαινε τον επιτρεπτό-, ενώ στην τελευταία σειρά βρίσκονταν τρεις ακόμη επιβάτες. 

Όπως προέκυψε από τη σχετική έρευνα, οι τρεις επιζώντες του τροχαίου είναι εκείνοι που κάθονταν δίπλα στο παράθυρο στη δεξιά πλευρά του οχήματος, αυτή του συνοδηγού

Πρόκειται για τρεις Έλληνες, ηλικίας 20 (οι δύο) και 28 ετών, οι οποίοι μετά το πολύνεκρο τροχαίο διακομίστηκαν σε νοσοκομείο της Ρουμανίας, όπου και παραμένουν μέχρι αυτή τη στιγμή. 

Οι τρεις τραυματίες αναμένεται να επιστρέψουν στην Ελλάδα αύριο, Πέμπτη 29/1, με ειδικά διαμορφωμένο αεροσκάφος του υπουργείου Υγείας, και θα μεταφερθούν στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» στη Θεσσαλονίκη.

