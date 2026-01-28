«Δεν έχασα στιγμή τις αισθήσεις μου, ήμασταν σαν αδέλφια» – Η μαρτυρία ενός τραυματία της τραγωδίας με οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία 

Στην εκπομπή Live News μίλησε ένας από τρεις επιζώντες του τραγικού τροχαίου δυστυχήματος που έλαβε χώρα το μεσημέρι της Τρίτης, 27/1, στη Ρουμανία, όπου επτά οπαδοί του ΠΑΟΚ που ταξίδευαν για τη Γαλλία έχασαν τη ζωή τους, και τρεις ακόμη τραυματίστηκαν.

Ένας εκ των τραυματιών που επέβαινε στο μοιραίο μαύρο βαν που συγκρούστηκε μετωπικά με φορτηγό, μίλησε στο Mega, με τον ίδιο να αναφέρει ότι δεν έχασε στιγμή τις αισθήσεις του στη διάρκεια του τραγικού συμβάντος.

«Δεν ξέρω γιατί “κόλλησε” το βαν, υπήρχε χρόνος να πάει δεξιά»

«Δεν ξέρω τι έγινε, δεν οδηγούσα εγώ. Είμαι καλά, αφού μιλάμε. Δεν ξέρω πράγματα να σου πω σίγουρα για να έχεις μια απάντηση. Εγώ αυτή τη στιγμή θρηνώ τους φίλους μου. Σήμερα είναι πένθος. Δεν με ενδιαφέρει τι έχουν καταθέσει. Δεν μπορώ να ξέρω τι έχουν καταθέσει», ανέφερε αρχικά ο νεαρός άνδρας μέσα από το νοσοκομείο στη Ρουμανία όπου νοσηλεύεται.

«Είμαστε τρεις επιζώντες, εγώ και άλλοι δύο που είναι μέσα στο νοσοκομείο, και επτά νεκροί. Είμαι μόνος μου σε ένα δωμάτιο, δεν ξέρω ρουμάνικα, δεν ξέρω καλά αγγλικά. Τυχαία άκουσα τις φωνές τους (σ.σ. των άλλων δύο επιζώντων), καθώς περνούσα εγώ με το καροτσάκι για να κάνω μαγνητική. Τους άκουσα, ξέρω τουλάχιστον ότι είναι ζωντανοί. Είχαν μια σταθερή νύχτα όσον αφορά τα αποτελέσματα και που ρώτησα τους γιατρούς σήμερα για το πώς είναι οι φίλοι μου. Μου είπαν καλά λόγια. Πολύ πιθανό αύριο να φύγουμε με αεροπλάνο όλοι. Κάτι κατάγματα, κάτι σπασίματα έχω», συνέχισε ο ίδιος.

«Όλα τα θυμάμαι, δεν έχασα τις αισθήσεις μου ούτε μία στιγμή. Δεν είμαι σίγουρος το πώς “κόλλησε” το βαν εκεί. Θα το έχετε δει το βίντεο. Υπήρχε χρόνος να πάει δεξιά και να μη γίνει τίποτα. Από την Έδεσσα το νοικιάσαμε το βανάκι, ο οδηγός πήγε το πήρε από εκεί και μας “φόρτωσε” όλους από Θεσσαλονίκη. Ήμασταν έξι άτομα από την Ημαθία και οι υπόλοιποι είναι από άλλες περιοχές που βρεθήκαμε όλοι σε ένα κοινό σημείο που είχαμε δώσει ραντεβού. Ήμασταν σαν αδέλφια, ήμασταν πολύ φίλοι», πρόσθεσε.

Διαβάστε επίσης:

Σε ΜΕΘ στο Παίδων 4χρονο αγοράκι με γρίπη

«Σκοπός ήταν η καταστροφή κρίσιμων αποδεικτικών στοιχείων»: Η κατάθεση Ψαρόπουλου στη δίκη για τα βίντεο

Επαναπατρίζονται την Πέμπτη, με ειδικά διαμορφωμένο αεροπλάνο, οι τρεις τραυματίες του τροχαίου στη Ρουμανία