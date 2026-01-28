search
ΤΕΤΑΡΤΗ 28.01.2026
ΚΟΣΜΟΣ

28.01.2026 17:23

Για «πακέτα με ναρκωτικά» μέσα στο μοιραίο βαν των οπαδών του ΠΑΟΚ κάνουν λόγο ρουμανικά ΜΜΕ 

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τα αίτια του τραγικού τροχαίου δυστυχήματος στη Ρουμανία το μεσημέρι της Τρίτης, 27/1, που είχε ως συνέπεια τον θάνατο επτά οπαδών του ΠΑΟΚ, και τον τραυματισμό ακόμη τριών. 

Όπως αναφέρουν ρουμανικά ΜΜΕ, οι ειδικοί που ερευνούν την υπόθεση ανακάλυψαν νέα στοιχεία που ενδέχεται να ρίξουν «φως» σε όσα οδήγησαν στην τραγωδία

Συγκεκριμένα, στο βαν που μετέφερε τους Έλληνες οπαδούς στη Γαλλία, προκειμένου να παρακολουθήσουν αγώνα της αγαπημένης τους ομάδας, εντοπίστηκαν ναρκωτικές ουσίες

Κατά τις ίδιες πηγές, οι ερευνητές που έχουν αναλάβει την υπόθεση εξετάζουν το ενδεχόμενο χρήσης των απαγορευμένων ουσιών πριν τη μοιραία σύγκρουση

Αναλυτικότερα και σύμφωνα με τα ρουμανικά Μέσα, οι τοπικές Αρχές, στην έρευνα στον τόπο του δυστυχήματος, φέρονται να βρήκαν «αρκετά πακέτα» που περιείχαν παράνομες ουσίες μέσα στο βαν, ενώ η έρευνα επικεντρώνεται πλέον στο να διαπιστωθεί σε ποιον ανήκαν και αν κάποιοι από τους επιβάτες του βαν είχαν κάνει χρήση πριν από το ατύχημα.

Τα σενάρια που εξετάζουν οι τοπικές Αρχές

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι τοπικές Αρχές αναλύουν, ταυτόχρονα, δευτερόλεπτο προς δευτερόλεπτο το υλικό από κάμερες ασφαλείας, προκειμένου να ανασυνθέσουν τη δυναμική της τραγωδίας.  

Η έρευνα στοχεύει στο να αποσαφηνίσει γιατί ο οδηγός του βαν με τους Έλληνες οπαδούς δεν επέστρεψε στη λωρίδα του μετά από προσπέραση που είχε πραγματοποιήσει, και συγκρούστηκε μετωπικά με φορτηγό που κινείτο στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Στα σχετικά βίντεο που έχουν έρθει στο «φως», καταγράφεται ο οδηγός του βαν να πραγματοποιεί προσπέραση και, παρότι υπήρχε χρόνος να επιστρέψει στη λωρίδα του, να αλλάζει ανεξήγητα πορεία και να συγκρούεται μετωπικά με το φορτηγό

Ανάμεσα στα σενάρια που εξετάζονται, αυτό του ανθρώπινου λάθους, αλλά και κάποιας ενδεχόμενης τεχνικής βλάβης στο βαν. 

