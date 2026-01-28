search
ΤΕΤΑΡΤΗ 28.01.2026 15:32
ΕΛΛΑΔΑ

28.01.2026 15:18

Πραγματογνώμονας για το τροχαίο με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ: «1.000% δεν κόλλησε το τιμόνι» (video)

Troxaio PAOK

Πραγματογνώμονας απέκλεισε το ενδεχόμενο να «μπλόκαρε» το τιμόνι του μοιραίου βαν των οπαδών του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ ο κ. Παναγιώτης Μαδιάς έδωσε την εκτίμησή του για το θλιβερό τροχαίο με τους επτά νεκρούς τονίζοντας για το ενδεχόμενο να μπλόκαρε το τιμόνι ότι «από τη μακρόχρονη εμπειρία μου πάνω στη διερεύνηση τροχαίων και μηχανολογικών βλαβών, το αποκλείω 1.000%».

Βλέποντας καρέ καρέ το σοκαριστικό βίντεο, σημειώνει ότι το βαν κινούνταν σε διπλή γραμμή για τουλάχιστον 20 μέτρα.

«Το βαν έχει ορατότητα και βλέπει το κόκκινο φορτηγό να κινείται στο αντίθετο ρεύμα και στιγμιαία κάνει ελιγμό προς τα αριστερά υπό γωνία 20-25 μοιρών, πηγαίνοντας κατευθείαν πάνω στον κινούμενο στόχο, χωρίς να έχει συντελεστεί κανένας αποφευκτικός ελιγμός ούτε φρενάρισμα» σημειώνει και προσθέτει:

«Είναι σαφές πως έρχεται στο αντίθετο ρεύμα άλλο όχημα, φαίνεται και το χρώμα ότι είναι κόκκινο. Γιατί να κάνει προσπέραση λοιπόν; Ας πάει κανονικά στο δεξιό ρεύμα. Το μοιραίο όχημα δεν κάνει ούτε έναν αποφευκτικό ελιγμό, ούτε μικρής ή μεγάλης έκτασης τροχοπέδηση. Ακόμη και να βγάλουμε από την εξίσωση, να εξαφανίσουμε εντελώς το φορτηγό, το βανάκι θα κινούνταν εκτός δρόμου στα παρακείμενα χωράφια».

Ο κ. Μαδιάς σημειώνει επίσης πως από τις πληροφορίες που έχει συλλέξει, το σημείο είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο. 

«Οι πληροφορίες μου από τη Ρουμανία είναι ότι στον δρόμο αυτόν έχουμε 60-70 νεκρούς τον χρόνο, με μια λωρίδα ανά κατεύθυνση και χωρίς μπάρες ασφαλείας εθνικών οδών. Είναι κυριολεκτικά καρμανιόλα, όπως καρμανιόλα είναι και όλοι οι επαρχιωτικοί δρόμοι στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτές οι χώρες είναι πρωταθλητές στα τροχαία σε όλην την Ευρώπη» σχολίασε.

