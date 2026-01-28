Πραγματογνώμονας για το τροχαίο με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ: «1.000% δεν κόλλησε το τιμόνι» (video)

Πραγματογνώμονας απέκλεισε το ενδεχόμενο να «μπλόκαρε» το τιμόνι του μοιραίου βαν των οπαδών του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ ο κ. Παναγιώτης Μαδιάς έδωσε την εκτίμησή του για το θλιβερό τροχαίο με τους επτά νεκρούς τονίζοντας για το ενδεχόμενο να μπλόκαρε το τιμόνι ότι «από τη μακρόχρονη εμπειρία μου πάνω στη διερεύνηση τροχαίων και μηχανολογικών βλαβών, το αποκλείω 1.000%».

Βλέποντας καρέ καρέ το σοκαριστικό βίντεο, σημειώνει ότι το βαν κινούνταν σε διπλή γραμμή για τουλάχιστον 20 μέτρα.

🇷🇴 TECHNOLOGY KILLED: A van carrying fans of the Greek club PAOK crashed into an oncoming truck.



-> The car's lane assistant didn't let him go right with left blinker on and pulled him back into the truck. Insane



7 people died, 3 in critical condition.



https://t.co/IXLZSw9Bl2 — Svengali (@tonimugo) January 28, 2026

«Το βαν έχει ορατότητα και βλέπει το κόκκινο φορτηγό να κινείται στο αντίθετο ρεύμα και στιγμιαία κάνει ελιγμό προς τα αριστερά υπό γωνία 20-25 μοιρών, πηγαίνοντας κατευθείαν πάνω στον κινούμενο στόχο, χωρίς να έχει συντελεστεί κανένας αποφευκτικός ελιγμός ούτε φρενάρισμα» σημειώνει και προσθέτει:

«Είναι σαφές πως έρχεται στο αντίθετο ρεύμα άλλο όχημα, φαίνεται και το χρώμα ότι είναι κόκκινο. Γιατί να κάνει προσπέραση λοιπόν; Ας πάει κανονικά στο δεξιό ρεύμα. Το μοιραίο όχημα δεν κάνει ούτε έναν αποφευκτικό ελιγμό, ούτε μικρής ή μεγάλης έκτασης τροχοπέδηση. Ακόμη και να βγάλουμε από την εξίσωση, να εξαφανίσουμε εντελώς το φορτηγό, το βανάκι θα κινούνταν εκτός δρόμου στα παρακείμενα χωράφια».

Ο κ. Μαδιάς σημειώνει επίσης πως από τις πληροφορίες που έχει συλλέξει, το σημείο είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο.

«Οι πληροφορίες μου από τη Ρουμανία είναι ότι στον δρόμο αυτόν έχουμε 60-70 νεκρούς τον χρόνο, με μια λωρίδα ανά κατεύθυνση και χωρίς μπάρες ασφαλείας εθνικών οδών. Είναι κυριολεκτικά καρμανιόλα, όπως καρμανιόλα είναι και όλοι οι επαρχιωτικοί δρόμοι στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτές οι χώρες είναι πρωταθλητές στα τροχαία σε όλην την Ευρώπη» σχολίασε.

Διαβάστε επίσης:

Χωριό στην Πέλλα ψάχνει παπά με… αγγελία – Του δίνουν δωρεάν σπίτι και ξύλα (video)

Οπαδοί ΠΑΟΚ – Σοκαριστική μαρτυρία του οδηγού της νταλίκας: «34 χρόνια στο τιμόνι, δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο»

Ηλεία: Ο πρόεδρος του χωριού Ωλένη προσφέρει 1.000 ευρώ σε κάθε γυναίκα που θα μείνει εκεί