ΕΛΛΑΔΑ

28.01.2026 12:31

Ηλεία: Ο πρόεδρος του χωριού Ωλένη προσφέρει 1.000 ευρώ σε κάθε γυναίκα που θα μείνει εκεί

28.01.2026 12:31
Photo: Facebook

Μια… διαφορετική ανακοίνωση έκανε ο πρόεδρος του χωριού Ωλένη Ηλείας, κατά την κοπή της πίτας του ομώνυμου Πολιτιστικού Λαογραφικού Συλλόγου.

Όπως ανακοίνωσε ο Γιώργος Δημητρόπουλος, από το προσωπικό του μίσθωμα θα διαθέτει το ποσό των 1.000 ευρώ σε κάθε γυναίκα από το χωριό που επιλέγει να παραμείνει μόνιμα στην Ωλένη και να ζήσει εκεί, καθώς και σε κάθε γυναίκα που αποφασίζει να μεγαλώσει τα παιδιά της στο χωριό.

Σύμφωνα με τον ίδιο, όπως αναφέρει το thebest.gr, η πρωτοβουλία που παίρνει έχει «σαφές κοινωνικό και αναπτυξιακό αποτύπωμα».

Η πρωτοβουλία αυτή, που αποσκοπεί στη στήριξη της οικογένειας, της μητρότητας και της παραμονής των νέων ανθρώπων στην ύπαιθρο, χαιρετίστηκε θετικά από τους παρευρισκόμενους, οι οποίοι τη χαρακτήρισαν παράδειγμα έμπρακτης κοινωνικής ευαισθησίας και αλληλεγγύης.

