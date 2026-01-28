Ηλεία: Ο πρόεδρος του χωριού Ωλένη προσφέρει 1.000 ευρώ σε κάθε γυναίκα που θα μείνει εκεί

Μια… διαφορετική ανακοίνωση έκανε ο πρόεδρος του χωριού Ωλένη Ηλείας, κατά την κοπή της πίτας του ομώνυμου Πολιτιστικού Λαογραφικού Συλλόγου.

Όπως ανακοίνωσε ο Γιώργος Δημητρόπουλος, από το προσωπικό του μίσθωμα θα διαθέτει το ποσό των 1.000 ευρώ σε κάθε γυναίκα από το χωριό που επιλέγει να παραμείνει μόνιμα στην Ωλένη και να ζήσει εκεί, καθώς και σε κάθε γυναίκα που αποφασίζει να μεγαλώσει τα παιδιά της στο χωριό.

Σύμφωνα με τον ίδιο, όπως αναφέρει το thebest.gr, η πρωτοβουλία που παίρνει έχει «σαφές κοινωνικό και αναπτυξιακό αποτύπωμα».

Η πρωτοβουλία αυτή, που αποσκοπεί στη στήριξη της οικογένειας, της μητρότητας και της παραμονής των νέων ανθρώπων στην ύπαιθρο, χαιρετίστηκε θετικά από τους παρευρισκόμενους, οι οποίοι τη χαρακτήρισαν παράδειγμα έμπρακτης κοινωνικής ευαισθησίας και αλληλεγγύης.

Διαβάστε επίσης:

Καιρός: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης – Έρχονται ισχυρές βροχές, καταιγίδες και χαλάζι – Πορτοκαλί συναγερμός για την Αττική

Καρυστιανού για οπαδούς ΠΑΟΚ: Θεέ μου, όχι άλλο… (Photo)

Κόσμος συγκεντρώνεται στο γήπεδο της Τούμπας για τους 7 νεκρούς από το τροχαίο – «Αδέλφια ζείτε» (photos/video)