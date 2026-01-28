search
ΤΕΤΑΡΤΗ 28.01.2026 14:04
28.01.2026 11:49

Καρυστιανού για οπαδούς ΠΑΟΚ: Θεέ μου, όχι άλλο… (Photo)

28.01.2026 11:49
Με μια φωτογραφία οπαδών του ΠΑΟΚ με φόντο τη Θεσσαλονίκη και τη φράση «Σήμερα σιωπή. Η πόλη μας πενθεί», η Μαρία Καρυστιανού σχολίασε το τραγικό τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία που κόστισε τη ζωή σε επτά φιλάθλους του «δικέφαλου του Βορρά».

Η πρώην πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών συμπλήρωσε γράφοντας «Θεέ μου, όχι άλλο», προφανώς κάνοντας έμμεση αναφορά και στα θύματα του εργατικού δυστυχήματος στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα.

