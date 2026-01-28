Καρυστιανού για οπαδούς ΠΑΟΚ: Θεέ μου, όχι άλλο… (Photo)

Με μια φωτογραφία οπαδών του ΠΑΟΚ με φόντο τη Θεσσαλονίκη και τη φράση «Σήμερα σιωπή. Η πόλη μας πενθεί», η Μαρία Καρυστιανού σχολίασε το τραγικό τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία που κόστισε τη ζωή σε επτά φιλάθλους του «δικέφαλου του Βορρά».

Η πρώην πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών συμπλήρωσε γράφοντας «Θεέ μου, όχι άλλο», προφανώς κάνοντας έμμεση αναφορά και στα θύματα του εργατικού δυστυχήματος στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα.

Διαβάστε επίσης

Τριήμερο πένθος στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την τραγωδία με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε δύο ανήλικες για την άγρια επίθεση σε 17χρονη – Ανέβασαν το βίντεο του ξυλοδαρμού στα social media

Ιωάννινα: Απίστευτα πράγματα – Στέλεχος της ΝΔ κάλεσε την αστυνομία γιατί δεν… εξυπηρετήθηκε άμεσα στο ΤΕΠ του νοσοκομείου