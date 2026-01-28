Σάλος στο νοσοκομείο Ιωαννίνων: Ο πρόεδρος της τοπικής ΝΔ φώναξε την ΕΛ.ΑΣ. να συλλάβει γιατρό που δεν τον εξυπηρέτησε κατά προτεραιότητα 

Μείζον πολιτικό και ηθικό ζήτημα έχει ξεσπάσει με τον πρόεδρο της νομαρχιακής οργάνωσης της ΝΔ στα Ιωάννινα, ο οποίος, σύμφωνα με επίσημη καταγγελία της ένωσης νοσοκομειακών γιατρών Ηπείρου (ΕΙΝΗ), κάλεσε την αστυνομία, προκειμένου να… συλλάβει γιατρό στο νοσοκομείο «Χατζηκώστα», επειδή δεν εξυπηρέτησε άμεσα περιστατικό.

Πρωταγωνιστής στο απαράδεκτο επεισόδιο φέρεται να είναι το μέλος της διοίκησης του νοσοκομείου «Χατζηκώστα» και πρόεδρος της ΔΕΕΠ ΝΔ Ιωαννίνων, Βασίλης Χριστοφορίδης, τον οποίο η ΕΙΝΗ καταγγέλει για κατάχρηση θέσης εξουσίας, απειλητική συμπεριφορά έναντι γιατρού του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) και συνειδητή απόπειρα παρακώλυσης της λειτουργίας των ΤΕΠ.

Η απίστευτη καταγγελία

Σύμφωνα με την έγγραφη αναφορά της γιατρού προς την ΕΙΝΗ και τις μαρτυρίες συναδέλφων της, στις 28 Δεκεμβρίου το απόγευμα στο νοσοκομείο έφτασε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ περιστατικό το οποίο συνόδευε ο Β. Χριστοφορίδης. Η γιατρός διαλογής έκρινε ότι προτεραιότητα έχουν άλλα πιο σοβαρά περιστατικά. Και τότε ακολούθησε… η σύγκρουση.

«Ο καταγγελλόμενος συστήθηκε στην ιατρό με το επώνυμό του και την ιδιότητα του μέλους του ΔΣ του “Χατζηκώστα” και ζήτησε την ταχεία αντιμετώπιση του περιστατικού που συνόδευε. Όταν του ζητήθηκε να περιμένει διότι άλλα περιστατικά είχαν, κατά την ιατρική αξιολόγηση, προτεραιότητα, έγινε επίμονα προσβλητικός λεκτικά, και απειλούσε ότι θα καλέσει την αστυνομία για να την “μαζέψουν” αυτόφωρο εάν η ιατρός δεν συμμορφωνόταν με τις υποδείξεις του. Μετά από 50 λεπτά περίπου επίμονης συμπεριφοράς, κάλεσε περιπολικό. Με την παρέμβαση των συναδέλφων οι αστυνομικοί που επέδειξαν κατανόηση για την επίπτωση της σύλληψης της ιατρού, αποχώρησαν» αναφέρει η Ένωση.

«Όταν μια τέτοια συμπεριφορά εκφράζεται από μέλος της διοίκησης του νοσοκομείου που έχει ως βασικό καθήκον και ευθύνη τη στήριξη του έργου των υγειονομικών και την εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου τότε αποκτά διαστάσεις που χρήζουν άμεσης παρέμβασης» τονίζει η ΕΙΝΗ και ζητά από τη διοίκηση του νοσοκομείου να πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να διασφαλίσει την προστασία των υγειονομικών την ώρα εκτέλεσης του έργου τους όπως και από τον υπουργό Υγείας να αναλάβει την ευθύνη για την επιλογή του.

Διαψεύδει ο Χριστοφορίδης

Ο ίδιος ο Β. Χριστοφορίδης με ανάρτησή του στα social media επιχείρησε να διαψεύσει το περιστατικό, γράφοντας ότι «με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα συνεπεία ψευδούς και ανυπόστατης καταγγελίας για συμβάν που επισυνέβη το Δεκέμβριο του 2025 στο Νοσοκομείο “Χατζηκώστα” με ιατρό του ΤΕΠ επειγόντων περιστατικών, περί δήθεν κατάχρησης εξουσίας και απειλών και προσβλητικής εκ μέρους μου συμπεριφοράς έναντι της ιατρού στην διαλογή ασθενών, με σκοπό την κατά προτεραιότητα εξυπηρέτηση ασθενούς, χρονικό δε σημείο της οποίας ανάγεται μετά την πρόσφατη ενημέρωσή μου στο σώμα των μελών του ΔΣ του Νοσοκομείου περί των αληθών πραγματικών περιστατικών αλλά και για τις προτιθέμενες νόμιμες ενέργειές μου, καταδικάζω με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τα καταγγελλόμενα τα οποία είναι παντελώς ψευδή και συκοφαντικά. Μοναδικό σκοπό έχουν να δημιουργήσουν εντυπώσεις με απώτερο σκοπό να αποσοβήσουν ποινικά κολάσιμες πράξεις και διοικητικές κυρώσεις».

Συνεχίζει, δε, επιτιθέμενος στα ΜΜΕ, καθώς αναφέρει ότι «η ενορχηστρωμένη προσπάθεια σπίλωσης της τιμής και της υπόληψής μου, με δόλια συσχέτιση αλλά χωρίς καμία επίκληση εκ μέρους μου ιδιοτήτων ως Πρόεδρου της ΔΕΕΠ αλλά και μέλους του ΔΣ του ιδρύματος, όπως ψευδώς αναφέρεται και αβίαστα υιοθετείται από συγκεκριμένα μέσα που επιλέγουν να λειτουργούν ως μηχανισμοί λασπολογίας χαρακτήρων με την δημοσίευση ψευδών, αβάσιμων και ανυπόστατων ειδήσεων χωρίς την παραμικρή τήρηση του στοιχειώδους κανόνα διασταύρωσης και προηγούμενης ακρόασης του “θιγόμενου”, αποτελεί τη μέγιστη μορφή δημοσιογραφικής ηθικής κατάπτωσης και κατατείνουν στο να πλήξουν όχι μόνο τη προσωπικότητά μου αλλά και τους θεσμικούς ρόλους μου».

Αναφορά ΣΥΡΙΖΑ

Ωστόσο, το πράγμα αποκτά ευρύτερες διαστάσεις, καθώς οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Όλγα Γεροβασίλη και Κώστας Μπάρκας, κατέθεσαν στον υπουργό Υγείας αναφορά που περιλαμβάνει την ανακοίνωση της ΕΙΝΗ, επισημαίνοντας ότι «ο Β. Χριστοφορίδης καταγγέλλεται για κατάχρηση θέσης εξουσίας, με σκοπό την κατά προτεραιότητα εξυπηρέτηση ασθενούς στο ΤΕΠ του νοσοκομείου, για χρήση απειλών και προσβλητικής συμπεριφοράς σε βάρος της γιατρού του ΤΕΠ στην διαλογή των επειγόντων περιστατικών». Οι δύο βουλευτές ζητούν την άμεση εξέταση του θέματος και σχετική ενημέρωση.

