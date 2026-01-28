Οπαδοί ΠΑΟΚ: Οι δύο από τους τρεις τραυματίες επιστρέφουν στην Ελλάδα – 200 φίλαθλοι της ομάδας έξω από το νοσοκομείο

Για την κατάσταση των 3 τραυματιών οπαδών του ΠΑΟΚ που νοσηλεύονται σε νοσοκομείο στην Τιμισοάρα της Ρουμανίας μίλησε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο υπ. Υγείας ανέφερε στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1 ότι οι δύο από τους τρεις παρά τα τραύματά τους, μπορούν να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Αντίθετα, ο τρίτος πολυτραυματίας, θα χρειαστεί να παραμείνει σε νοσηλεία. Ξεκαθάρισε ωστόσο πως δεν κινδυνεύει η ζωή του.

«Το ένα παιδί ως εκ θαύματος δεν έχει τίποτα, το άλλο έχει κάποια κατάγματα και το τρίτο είναι πολυτραυματίας, αλλά όχι σε σοβαρή κατάσταση», τόνισε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο πολυτραυματίας φέρει τραύματα στον αυχένα και στη σπονδυλική στήλη. Οι άλλοι δύο, σύμφωνα με τον υπουργό, μπορούν να ταξιδέψουν με το αεροπλάνο της γραμμής και να επιστρέψουν στην Ελλάδα, καθώς η υγεία τους το επιτρέπει.

Για τον πολυτραυματία πρόσθεσε πως η κυβέρνηση θα στείλει ειδικό αεροσκάφος για να τον παραλάβει και να μεταφερθεί σε νοσοκομείο της Ελλάδας, μόλις δώσουν έγκριση οι γιατροί που παρακολουθούν την κατάστασή του.

«Δεν πρόκειται να απειληθεί η ζωή του, ωστόσο δεν μπορούμε να διακινδυνεύσουμε το ενδεχόμενο να υποστεί περαιτέρω βλάβες σε τυχόν μετακίνηση», είπε.

200 οπαδοί του ΠΑΟΚ έξω από το νοσοκομείο

Εν τω μεταξύ, από το βράδυ της Τρίτης περίπου 200 οπαδοί του ΠΑΟΚ πήγαν στο σημείο της τραγωδίας και στη συνέχεια στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύονται οι τρεις τραυματίες.

Τέσσερις εκπρόσωποι των οπαδών, συνοδευόμενοι από γιατρό, επισκέφθηκαν έναν από τους τρεις τραυματίες, ο οποίος ήταν σε καλύτερη κατάσταση από τους άλλους δύο.

Η Πρέσβης της Ελλάδας στη Ρουμανία έφτασε στην Τιμισοάρα το βράδυ της Τρίτης, όπου διαχειρίστηκε τις επαφές με τις οικογένειες των τραυματιών.

«Η αγάπη, τα συλλυπητήρια και τα μηνύματα των Ρουμάνων μας έχουν συγκινήσει ιδιαίτερα. Η κυβέρνησή μας έχει ενημερωθεί και ελπίζουμε ότι ένα τέτοιο ατύχημα δεν θα ξανασυμβεί ποτέ και ότι οι τραυματίες θα αναρρώσουν γρήγορα. Όλες οι αρχές μας έχουν προσφέρει υποστήριξη, μας έχουν παράσχει βοήθεια και έχουμε συνεργαστεί καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας» ανέφερε η πρέσβειρα στη Ρουμανία, Λίλη Γραμματίκα.

