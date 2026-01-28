Οδύνη για τους νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ – Αισιοδοξία για τους τρεις τραυματίες – Πώς έγινε η μετωπική του βαν με τη νταλίκα

Αισιόδοξες είναι οι εκτιμήσεις των γιατρών στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα για την κατάσταση των τριών τραυματιών από το πολύνεκρο τροχαίο που συνέβη χθες, Τρίτη, 27 Ιανουαρίου, στον αυτοκινητόδρομο Ε-70 έξω από την πόλη Λούγκοζ.

Αυτό το μήνυμα αποκόμισε η πρέσβης της Ελλάδας στη Ρουμανία Λιλή Γραμματίκη η οποία επισκέφτηκε, το βράδυ της Τρίτης, το νοσοκομείο και ενημερώθηκε από την διεύθυνση για την υγεία των τριών τραυματιών.

«Ενημερώθηκα από τους γιατρούς και τον διευθυντή του νοσοκομείου και η κατάστασή τους είναι σταθερή.

Ένας τραυματίας είναι σε αρκετά καλή κατάσταση και ένας βρίσκεται στην εντατική αλλά όλοι έχουν καλή, θετική πρόγνωση και δεν χρειάζονται αίμα. Μέσα σ’ αυτήν την τραγωδία όλα αυτά ακούγονται κάπως αισιόδοξα» δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η πρέσβης της Ελλάδας στη Ρουμανία.

Η ίδια ανέφερε ότι ο τραυματίας που είναι στην εντατική δεν είναι διασωληνωμένος αλλά βρίσκεται υπό τεχνική νάρκωση.

Σήμερα, Τετάρτη, όπως είπε, θα βγουν όλα τα αποτελέσματα των εξετάσεων και οι γιατροί θα αποφασίσουν αν θα πρέπει να γίνει κάποια χειρουργική επέμβαση.

Η κ. Γραμματίκη ανέφερε παράλληλα ότι η πρεσβεία βρίσκεται σε συνεργασία με τις ρουμανικές αρχές για τον επαναπατρισμό των νεκρών, τα πτώματα των οποίων βρίσκονται στο νεκροτομείο της πόλης Λούγκος.

«Η ταυτοποίηση των νεκρών δεν έχει ολοκληρωθεί όταν αυτό θα συμβεί θα κινήσουμε την διαδικασία μεταφοράς στην Ελλάδα» δήλωσε η Ελληνίδα πρέσβης.

Τόνισε ότι τα ονόματα των νεκρών είναι γνωστά, έχουν ενημερωθεί οι συγγενείς τους αλλά δεν θα δοθούν στην δημοσιότητα πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία της ταυτοποίησης.

Tο βράδυ της Τρίτης εκατοντάδες οπαδοί του ΠΑΟΚ έφτασαν με πέντε λεωφορεία στην Τιμισοάρα, και συγκεντρώθηκαν σιωπηλά μπροστά από το νοσοκομείο για να συμπαρασταθούν στους τραυματίες.

Εκπρόσωπους των οπαδών δέχτηκε η διεύθυνση του νοσοκομείου και αφού ενημερώθηκαν για την κατάσταση της υγείας των τριών τραυματιών αναχώρησαν, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, για την Ελλάδα. Οι οπαδοί αυτοί ταξίδευαν οδικώς για την Γαλλία και όσο βρίσκονταν στην Ουγγαρία έμαθαν για το τραγικό δυστύχημα και διέκοψαν το ταξίδι.

Πως έγινε το δυστύχημα

Οι ρουμανικές Αρχές εξετάζουν όλα τα δεδομένα προκειμένου να καταλήξουν σε συμπεράσματα για τα αίτια που οδήγησαν στο τραγικο τροχαίο.

Στο μικροσκόπιο τους έχουν μπέι η κατάσταση του οχήματος, οι συνθήκες που επικρατούσαν στον δρόμο, καθώς και τα διαθέσιμα δεδομένα από κάμερες και μαρτυρίες, ενώ παράλληλα αξιολογούν την υγεία και την εγρήγορση του οδηγού τη στιγμή του δυστυχήματος.

Αν και τα οριστικά συμπεράσματα θα προκύψουν από την επίσημη πραγματογνωμοσύνη, τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι η μοιραία εκτροπή πιθανότατα οφείλεται σε ξαφνική απώλεια προσοχής ή σε αιφνίδια αδιαθεσία του οδηγού.

Πιθανά σενάρια που εξετάζονται: Αιφνίδια αδιαθεσία του οδηγού (ναυτία, λιποθυμική τάση).

Έντονη απόσπαση προσοχής, πιθανόν από συζήτηση ή χρήση κινητού.

Λανθασμένη εκτίμηση ότι η προσπέραση είχε ολοκληρωθεί, κάτι που συμβαίνει συχνά σε έμπειρους οδηγούς μεγάλων αποστάσεων.

Ο ειδικός απέκλεισε σε μεγάλο βαθμό το ενδεχόμενο ύπνου, καθώς ο οδηγός μόλις είχε πραγματοποιήσει ενεργή οδηγική ενέργεια (προσπέραση).

Ένας αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε στη ρουμανική τηλεόραση: «Ήταν εξαιρετικά επικίνδυνη η προσπέραση. Συνειδητοποίησε ότι το φορτηγό ερχόταν από μπροστά και προσπάθησε να επανέλθει στη λωρίδα του, αλλά συγκρούστηκε και εξοστρακίστηκε ακριβώς πάνω του. Είδα μόνο έναν άνδρα που βγήκε από το αυτοκίνητο όρθιος.

Τα υπόλοιπα θύματα ήταν στον δρόμο και στο χωράφι… Ήταν σε πολύ κακή κατάσταση», είπε ο μάρτυρας.

«Έκανε προσπέραση. Δεν διασφάλισε την κίνησή του. Είχε σύγκρουση με το φορτηγό που ήταν μπροστά», λέει ένας αυτόπτης μάρτυρας στο observatornews.ro.

«Ενώ προσπερνούσε το βυτιοφόρο που ήταν μπροστά, συνειδητοποίησε ότι δεν μπορούσε να ολοκληρώσει την προσπέραση και χτύπησε το φορτηγό που ήταν στα δεξιά του.

Το φορτηγό φρέναρε. Το φορτηγό πίσω μου φρέναρε επίσης, το οποίο ερχόταν προς το μέρος μου και καταλήξαμε όλοι στο χαντάκι.

Θυμάμαι ότι είδα έναν άνθρωπο που βγήκε με τα πόδια του από το αυτοκίνητο. Αυτό μόνο είδα», αναφέρει ένας άλλος μάρτυρας στο observatornews.ro.

