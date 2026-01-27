Πώς συνέβη το θανατηφόρο τροχαίο με τους 7 νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία

Σοκ προκαλούν οι εικόνες από το θανατηφόρο τροχαίο στη Ρουμανία, όπου επτά οπαδοί του ΠΑΟΚ έχασαν τη ζωή τους ενώ ταξίδευαν προς τη Γαλλία με μίνι βαν στο οποίο επέβαιναν δέκα οπαδοί του ΠΑΟΚ συγκρούστηκε με φορτηγό στον αυτοκινητόδρομο DN6 – E70 στην περιοχή Τίμις, με συνέπεια τον θάνατο επτά ατόμων και τον τραυματισμό τριών ακόμα.

Πολιτικοί φορείς και εκπρόσωποι της Πολιτείας έσπευσαν να εκφράσουν τα συλλυπητήριά τους προς τις οικογένειες των θυμάτων, στέλνοντας μηνύματα συμπαράστασης και ενότητας, μπροστά στην ανείπωτη απώλεια, με τον ελληνικό αθλητισμό να έχει βυθιστεί στο πένθος.

Το βανάκι, στο οποίο επέβαιναν δέκα επιβαίνοντες και ταξίδευαν προς τη Λιόν ώστε να παρακολουθήσουν διά ζώσης τον αγώνα του Δικεφάλου του Βορρα με την ομώνυμη ομάδα για το Europa League (29/1), συγκρούστηκε με φορτηγό στον αυτοκινητόδρομο DN6 – E70, κοντά στην πόλη Lugojelul και συγκεκριμένα στην περιοχή Timiş. Από τη σφοδρή σύγκρουση επτά Έλληνες οπαδοί έχασαν τη ζωή τους, ενώ τρία ακόμα άτομα τραυματίστηκαν.

Πέντε από τους επιβαίνοντες κατάγονται από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας, με τους τρεις από αυτούς να έχουν χάσει τη ζωή τους. Παράλληλα, τρία θύματα είναι από τη Θεσσαλονίκη (Συκιές, Νεάπολη και Εύοσμο) και ένα από την Κατερίνη. Οι ηλικίες των θυμάτων είναι από 28 έως 30 ετών. Οι τρεις τραυματίες νοσηλεύονται σε νοσοκομείο της Τιμισοάρα. Καθησυχαστικός για την κατάσταση των τριών τραυματιών εμφανίστηκε ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή κανενός.

Όπως μεταδίδει το digi24.ro, το mini bus που ερχόταν από την Ελλάδα και κατευθυνόταν προς τη Γαλλία, προσπέρασε ένα όχημα στην είσοδο του περιφερειακού δρόμου Lugoj, ενώ προσπαθώντας να επανέλθει στη λωρίδα του, χτύπησε ένα βυτιοφόρο, πριν εκσφενδονιστεί στην αντίθετη κατεύθυνση, όπου συγκρούστηκε με ένα φορτηγό.

Η στιγμή της σύγκρουσης:

Επτά νεκροί, όλοι οπαδοί του ΠΑΟΚ, που ταξίδευαν για τη Γαλλία με τουριστικό van, είναι ο απολογισμός από το τραγικό δυστύχημα, μετά από μετωπική σύγκρουση, στο χωριό Λαγκόζ, κοντά στην Τιμισοάρα της Ρουμανίας, επιβεβαίωσαν από την πρεσβεία μας στο Βουκουρέστι.

Σε βίντεο που τραβήχτηκε μετά τη σύγκρουση φαίνεται το βαν να έχει μετατραπεί σε μία άμορφη μάζα.

“Σε μια προσπάθεια να επιστρέψει στη λωρίδα κυκλοφορίας του, το βαν χτύπησε ένα βυτιοφόρο και στη συνέχεια συγκρούστηκε με ένα TIR, το οποίο κινούνταν στην αντίθετη κατεύθυνση της κυκλοφορίας. Στο δυστύχημα, όπως γνωρίζετε, ενεπλάκησαν πολλά οχήματα, ένα από αυτά ένα βυτιοφόρο, το οποίο ήταν φορτωμένο με αλκοόλ, αλλά, ευτυχώς, χωρίς διαρροές, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα από αυτή την άποψη, ωστόσο, το αποτέλεσμα, δυστυχώς, είναι τραγικό. Ζητήθηκαν και επρόκειτο να σταλούν ελικόπτερα από το Αράντ και το Καρανσεμπές, αλλά οι καιρικές συνθήκες δεν το επέτρεψαν”, δήλωσε ο επικεφαλής του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών, Ραέντ Αραφάντ.

Γιατί βρίσκονταν στη Ρουμανία

Σημειώνεται πως τα βανάκια και τα λεωφορεία που μεταφέρουν τους οπαδούς του ΠΑΟΚ για ευρωπαϊκούς αγώνες, επιλέγουν τη συγκεκριμένη διαδρομή (μέσω Βουλγαρίας, Ρουμανίας, Ουγγαρίας) που είναι χώρες μέλη της ΕΕ για να αποφύγουν την πολύωρη αναμονή στα σύνορα Σκοπίων, Βοσνίας και Σερβίας που είναι εκτός ΕΕ.

Τα σενάρια που εξετάζουν οι τοπικές Αρχές

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της ρουμανικής αστυνομίας, θεωρείται πιθανό το βαν με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ να είχε προσκρούσει ελαφρά στο φορτηγό το οποίο μόλις είχε προσπεράσει, πριν συγκρουστεί μετωπικά με το δεύτερο φορτηγό.

Συγκεκριμένα, όπως ανέφεραν οι τοπικές Αρχές, εξετάζεται ο οδηγός του βαν, στην προσπάθειά του να επιστρέψει στη λωρίδα του μετά την προσπέραση, προσέκρουσε ελαφρά στο εμπρός αριστερό μέρος του φορτηγού που μόλις είχε προσπεράσει με το πίσω δεξί μέρος του, με αποτέλεσμα να βγει και πάλι στο αντίθετο ρεύμα.

Αυτό το σενάριο, ωστόσο, δεν φαίνεται να επιβεβαιώνεται, καθώς στα σχετικά clips το μοιραίο βαν δεν φαίνεται να έχει χτυπηθεί στο πίσω μέρος του. Παράλληλα, σε περίπτωση που είχε προηγηθεί έστω και μικρή σύγκρουση, το πιθανότερο είναι ότι το βαν θα είχε ξεφύγει πλήρως από την πορεία του, κάτι που δεν συνέβη.

Απορία προκαλεί και το γεγονός ότι ο οδηγός του βαν έπεσε πάνω στο φορτηγό αφρενάριστος, καθώς τα φώτα των STOP του οχήματος δεν ανάβουν καθόλου.

Παράλληλα, η πιθανότητα να έπαθε λάστιχο, ή να αποκοιμήθηκε ο οδηγός του βαν, φαίνεται πως απομακρύνονται, καθώς οι κινήσεις του οδηγού δεν συνάδουν με τις εν λόγω εκδοχές.

Δεδομένων των παραπάνω, πιθανότερη εκδοχή του τραγικού τροχαίου φαίνεται πως είναι το να έπαθε κάτι παθολογικό ο οδηγός, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να αντιδράσει, όπως μια αιφνίδια αδιαθεσία του οδηγού ή έντονη απόσπασης προσοχής.

Ο Ρουμάνος ειδικός στην αμυντική οδήγηση, Τίτι Αουρ, ανέφερε ότι η συγκεκριμένη σύγκρουση δεν παραπέμπει σε κλασική απώλεια ελέγχου λόγω κόπωσης, ή υπνηλίας. Όπως εξήγησε, ο οδηγός του μίνι βαν είχε ήδη ολοκληρώσει τη φάση της προσπέρασης και, θεωρητικά, διέθετε τον απαιτούμενο χρόνο για να επιστρέψει με ασφάλεια στη λωρίδα του.

Σύμφωνα με την ανάλυσή του, το όχημα άρχισε να στρέφεται ανεξήγητα προς τα αριστερά, καταλήγοντας ευθεία πάνω στο φορτηγό που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα, χωρίς να διαφαίνεται προσπάθεια αποφυγής. «Η κίνηση ήταν τόσο ευθεία και σταθερή προς το TIR, που δείχνει πως ο οδηγός είτε ένιωσε ξαφνικά αδιαθεσία είτε βρισκόταν σε κατάσταση έντονης διάσπασης», σημείωσε.

Ο ίδιος δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο ο οδηγός να αποσπάστηκε από συνομιλία μέσα στο όχημα ή από χρήση κινητού τηλεφώνου, επισημαίνοντας ότι τέτοιου είδους στιγμές απροσεξίας εμφανίζονται συχνά σε οδηγούς με μεγάλη εμπειρία και πολλά χιλιόμετρα, οι οποίοι υποτιμούν τον κίνδυνο μιας ακόμη προσπέρασης.

Οι εκτιμήσεις αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας των ρουμανικών Αρχών, που εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένου του βιντεοληπτικού υλικού, για να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες της τραγωδίας.

Ο δρόμος του θανάτου

Το συγκεκριμένο τμήμα του δρόμου, όπου σημειώθηκε το δυστύχημα, θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνο και έχει χαρακτηριστεί από τα τοπικά μέσα «δρόμος του θανάτου», λόγω των συχνών σοβαρών τροχαίων. Οι ρουμανικές Αρχές συνεχίζουν την προανάκριση, ενώ το υλικό από τις κάμερες εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, μόνο τον τελευταίο χρόνο έχουν καταγραφεί περισσότερα από 320 τροχαία στην ευρύτερη περιοχή και στη συγκεκριμένη εθνική οδό, με δεκάδες νεκρούς και τραυματίες. Πρόκειται για έναν δρόμο με δύο ρεύματα κυκλοφορίας στο μεγαλύτερο μέρος του, στενό, χωρίς διαχωριστικό στηθαίο και χωρίς επαρκείς μπάρες ασφαλείας για πολλά χιλιόμετρα.

Οι συνθήκες αυτές, σε συνδυασμό με την αυξημένη κυκλοφορία βαρέων οχημάτων, καθιστούν το πέρασμα εξαιρετικά επικίνδυνο. Τα βίντεο από το σημείο της τραγωδίας αναδεικνύουν τη δομική αδυναμία του οδικού δικτύου, σε έναν άξονα όπου ένα λάθος ή μια απροσεξία μπορεί να αποβεί μοιραία.

Τι λέει η αστυνομία και η πυροσβεστική

Η αστυνομία της Τιμοσοάρα ανακοίνωσε πως οι πρώτοι έλεγχοι στο σημείο επιβεβαίωσαν ότι ο οδηγός του mini bus επιχείρησε προσπέραση. Στην προσπάθειά του να επιστρέψει στη λωρίδα του, ακούμπησε ένα βυτιοφόρο και στη συνέχεια συγκρούστηκε με ένα φορτηγό (TIR), το οποίο κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας της περιοχής, «στις 27 Ιανουαρίου 2026, οι αστυνομικοί του Λουγκόι ειδοποιήθηκαν για την πρόκληση τροχαίου ατυχήματος στην εθνική οδό DN 6.

Οι αστυνομικοί μετέβησαν άμεσα στο σημείο και, έπειτα από τους ελέγχους που διενήργησαν, διαπίστωσαν ότι ένας 29χρονος άνδρας οδηγούσε ένα μικρό λεωφορείο από τον δήμο Καρανσέμπες προς το Λουγκόι και, σε κάποια στιγμή, εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, όπου συγκρούστηκε μετωπικά με ένα φορτηγό (TIR).

Ως αποτέλεσμα της σύγκρουσης, δυστυχώς, 7 άτομα έχασαν τη ζωή τους (ο οδηγός του μικρού λεωφορείου και 6 επιβάτες του), ενώ 3 άτομα τραυματίστηκαν, τα οποία επίσης επέβαιναν στο μικρό λεωφορείο.

Όλα τα άτομα που επέβαιναν στο μικρό λεωφορείο είναι άνδρες.

Στην υπόθεση αυτή, οι αστυνομικοί σχημάτισαν ποινική δικογραφία για τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια και της σωματικής βλάβης από αμέλεια, ενώ συνεχίζουν τις έρευνες για τη διακρίβωση όλων των αιτιών και των συνθηκών υπό τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα».

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική της Ρουμανίας, πριν επιβεβαιωθεί και ο έβδομος νεκρός, «γύρω στις 1:05 μ.μ., μας ζητήθηκε να παρέμβουμε σε ένα τροχαίο ατύχημα στον αυτοκινητόδρομο E70 κοντά στην πόλη Lugojel. Ένα όχημα πρώτης επέμβασης, ένα όχημα απεγκλωβισμού, ένα όχημα πυρόσβεσης, δύο πληρώματα SMURD και ένα ATPVM (Όχημα Μεταφοράς Προσωπικών και Πολλαπλών Θυμάτων) στάλθηκαν επειγόντως στο σημείο. Από τα αρχικά δεδομένα, μέχρι στιγμής, 6 άτομα έχουν ταυτοποιηθεί ως νεκροί επί τόπου. Ταυτόχρονα, σε άλλα 2 άτομα παρέχεται ιατρική περίθαλψη και θα μεταφερθούν στο νοσοκομείο».

Σε συνεργασία το ΥΠΕΞ με τις ρουμανικές Αρχές

Το ελληνικό υπουργείο Eξωτερικών είναι από την πρώτη στιγμή που γνωστοποιήθηκε το δυστύχημα σε άμεση επαφή και συνεργασία με τις ρουμανικές αρχές. Στη ρουμανική πόλη Τιμισοάρα της Ρουμανίας και συγκεκριμένα, στο νοσοκομείο της πόλης βρίσκονται ο Έλληνας Πρόξενος και η διερμηνέας της Πρεσβείας για την παροχή προξενικής αρωγής στους τραυματίες και συντονισμό με τις ρουμανικές Αρχές για τις ταυτοποιήσεις και τον επαναπατρισμό των θυμάτων.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, εκπρόσωποι της ΠΑΕ ΠΑΟΚ είναι από την πρώτη στιγμή σε επαφή με το πρωθυπουργικό γραφείο, τα υπουργεία Εξωτερικών, Υγείας και Προστασίας του Πολίτη και την ελληνική πρεσβεία στο Βουκουρέστι για το συντονισμό των ενεργειών που αφορούν στο τραγικό δυστύχημα. Άνθρωποι της ΠΑΕ ΠΑΟΚ που συνεργάζονται ήδη με τις ρουμανικές αρχές μεταβαίνουν και στη Ρουμανία στο σημείο του δυστυχήματος, όπου σπεύδει και το προσωπικό της ελληνικής διπλωματικής αποστολής από το Βουκουρέστι.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ έχει απευθύνει παράκληση να υπάρχει ψυχραιμία και να μη μεταδίδονται πράγματα που μπορεί να προκαλέσουν πανικό. Βρίσκονται σε επαφή με τις αρχές και όταν προκύπτει κάτι νέο θα υπάρχει ενημέρωση.

Συγκλονισμένος ο πολιτικός κόσμος

«Με βαθιά θλίψη πληροφορήθηκα το τρομακτικό τροχαίο δυστύχημα με φιλάθλους της ομάδας του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία. Η απροσδόκητη απώλεια ανθρωπίνων ζωών σε μια στιγμή χαράς όπως είναι η στήριξη μιας αθλητικής ομάδας μόνο οδύνη μπορεί να προκαλέσει. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήριά στις οικογένειές των θυμάτων και εύχομαι ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες», δήλωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας.

Βαθιά συγκλονισμένος δηλώνει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σε ανάρτησή του. «Πληροφορήθηκα το τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία που στοίχισε τη ζωή σε 7 νέους συμπατριώτες μας. Η ελληνική κυβέρνηση και η Πρεσβεία μας βρίσκονται σε άμεση συνεργασία με τις τοπικές αρχές, παρέχοντας κάθε δυνατή υποστήριξη. Τούτες τις δύσκολες στιγμές, μαζί με όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες, εκφράζω τα πιο ειλικρινή συλλυπητήριά μου στους συγγενείς των θυμάτων και στην οικογένεια του ΠΑΟΚ. Με κοινή την ευχή οι τραυματίες να αναρρώσουν γρήγορα. Οι σκέψεις μας είναι μαζί τους», γράφει χαρακτηριστικά.

Με ανάρτησή στο Facebook ο Νίκος Ανδρουλάκης εξέφρασε τη θλίψη του για το τραγικό δυστύχημα.

«Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι από το τρομακτικό τροχαίο στη Ρουμανία με νεκρούς Έλληνες φιλάθλους, που ταξίδευαν για να παρακολουθήσουν τον αγώνα της αγαπημένης τους ομάδας. Συλλυπητήρια στις οικογένειες τους και στον ΠΑΟΚ», ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

«Με βαθιά οδύνη πληροφορηθήκαμε τον τραγικό θάνατο επτά φιλάθλων του ΠΑΟΚ και τον τραυματισμό τριών σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία», αναφέρει από την πλευρά του ο Σωκράτης Φάμελλος.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, τονίζει πως «η απώλεια νέων ανθρώπων, που ταξίδευαν με μοναδικό κίνητρο την αγάπη τους για τον αθλητισμό και την ομάδα τους, μας συγκλονίζει. Εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία εκφράζω τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες και στους οικείους των θυμάτων, καθώς και στη μεγάλη οικογένεια του ΠΑΟΚ. Στεκόμαστε με σεβασμό και συμπαράσταση δίπλα σε όλους όσους δοκιμάζονται από αυτή την ανείπωτη τραγωδία».

Τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων εκφράζει με δήλωσή του και ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης.

«Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ξύπνησαν οι εφιαλτικές μνήμες της 4ης Οκτωβρίου του 1999. Η σκέψη όλων μας είναι στους φιλάθλους του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στη Ρουμανία, στο δρόμο για τον εκτός έδρας αγώνα της αγαπημένης τους ομάδας» αναφέρει χαρακτηριστικά. Παράλληλα εκφράζει στους τραυματίες τις ευχές του για ταχεία ανάρρωση.

«Το δυστύχημα στη Ρουμανία που κόστισε τη ζωή σε φιλάθλους του ΠΑΟΚ προκαλεί τη βαθιά θλίψη όλων των Ελλήνων. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και στην οικογένεια του ΠΑΟΚ, όπως και τη συμπαράστασή μου στους τραυματίες. Η σκέψη μας είναι κοντά τους σε αυτές τις δύσκολες ώρες» έγραψε στο Χ ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Το δυστύχημα στη Ρουμανία που κόστισε τη ζωή σε φιλάθλους του ΠΑΟΚ προκαλεί τη βαθιά θλίψη όλων των Ελλήνων. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και στην οικογένεια του ΠΑΟΚ, όπως και τη συμπαράστασή μου στους τραυματίες.

Η σκέψη μας είναι κοντά… — Nikos Dendias (@NikosDendias) January 27, 2026

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Π. Μαρινάκης έκανε την εξής ανάρτηση για το τραγικό τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία:

«Είμαστε όλοι σοκαρισμένοι από τις εικόνες που έρχονται από τη Ρουμανία. Δεν υπάρχουν λόγια. Θέλω να εκφράσω τα πιο ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειες των συμπολιτών μας που έχασαν τη ζωή τους, στην ομάδα του ΠΑΟΚ και να ευχηθώ, μόνο δύναμη στους τραυματίες».

«Δεν έχω λόγια.

Μαύρη μέρα για το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Δύναμη στον ΠΑΟΚ.

Συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων», έγραψε σε ανάρτησή του, ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας

Το ΚΚΕ εκφράζει “τα συλλυπητήριά του στους συγγενείς και τους οικείους των φιλάθλων του ΠΑΟΚ, που ταξιδεύοντας για να παρακολουθήσουν αγώνα της αγαπημένης τους ομάδας στη Γαλλία, σκοτώθηκαν σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία. Επίσης, εύχεται ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες”.

Συλλυπητήριο μήνυμα Νέας Αριστεράς για τους οπαδούς του ΠΑΟΚ: «Η είδηση του θανάτου επτά φιλάθλων του ΠΑΟΚ σε τροχαίο στη Ρουμανία μάς γεμίζει οδύνη. Η σκέψη μας βρίσκεται στις οικογένειες των θυμάτων Ο πόνος είναι βαρύς, καμία λέξη δεν μπορεί να τον απαλύνει. Στέλνουμε τη βαθύτερη συμπαράστασή μας στις οικογένειες των θυμάτων, στους τραυματίες που δίνουν τη μάχη τους, σε όλη την οικογένεια του ΠΑΟΚ που πενθεί».

Γεωργιάδης: Έχουν συνείδηση οι τρεις τραυματίες

«Από την πρώτη στιγμή που πληροφορήθηκα το τραγικό δυστύχημα με τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία, επικοινώνησα με τις Ρουμανικές Αρχές και συγκεκριμένα με τον ομόλογο μου Υπουργό Υγείας της Ρουμανίας κ. Alexandru Rogobete και με τον Υφυπουργό Διαχείρισης Κρίσεων κ. Raed Arafat. Οι τρεις τραυματίες έχουν συνείδηση και αυτή την στιγμή μεταφέρονται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Τιμισοάρα. Περισσότερες πληροφορίες για την υγεία τους θα έχουμε σε λίγη ώρα. Είμαστε έτοιμοι να παράσχουμε κάθε είδους βοήθεια που θα χρειαστεί ή να τους μεταφέρουμε στην Ελλάδα εάν αυτό κρίνουν οι γιατροί. Έχουμε αρίστη συνεργασία με τις Ρουμανικές Αρχές τις οποίες και ευχαριστούμε. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια και την μεγάλη μου θλίψη στις οικογένειες των θυμάτων και στη μεγάλη οικογένεια του ΠΑΟΚ για το τραγικό αυτό δυστύχημα», έγραψε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Από την πρώτη στιγμή που πληροφορήθηκα το τραγικό δυστύχημα με τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία, επικοινώνησα με τις Ρουμανικές Αρχές και συγκεκριμένα με τον ομόλογο μου Υπουργό Υγείας της Ρουμανίας κ. Alexandru Rogobete και με τον Υφυπουργό Διαχείρισης Κρίσεων κ. Raed… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) January 27, 2026

Διαβάστε επίσης

Μινεάπολη: Αποχωρούν ομοσπονδιακοί πράκτορες και ο επικεφαλής τους μετά και τη δολοφονία του Αλέξ Πρέτι – Αναλαμβάνει ο «τσάρος των συνόρων»

Οι 48 ώρες που έπεισαν τον Τραμπ να αλλάξει πορεία στη Μινεσότα

Το επικό τρολάρισμα Στάρμερ στον Μακρόν και η ατάκα από το «Top Gun