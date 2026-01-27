Βαρύ πένθος στον ελληνικό αθλητισμό για τον θάνατο των 7 οπαδών του ΠΑΟΚ: Το μήνυμα Σαββίδη και οι ανακοινώσεις των ομάδων 

Στο πένθος βύθισε τον ελληνικό αθλητισμό ο θάνατος 7 οπαδών του ΠΑΟΚ σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Ο ισχυρός άνδρας του Δικεφάλου του Βορρά, Ιβάν Σαββίδης, δήλωσε συντετριμμένος για την απώλεια των 7 «παιδιών» της «μεγάλης οικογένειας του ΠΑΟΚ»

Σαββίδης: «Είναι παιδιά της μεγάλης οικογένειας του ΠΑΟΚ»

«Μία ανείπωτη τραγωδία χτύπησε σήμερα την πόρτα μας. Είμαι συντετριμμένος για την τόσο άδικη απώλεια νέων ανθρώπων, φιλάθλων της αγαπημένης μας ομάδας, που ταξίδευαν για να σταθούν δίπλα στον ΠΑΟΚ μας. Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή τους. Αυτά τα παιδιά, τα παιδιά του ΠΑΟΚ, είναι δικά μας παιδιά, είναι μέλη μιας μεγάλης οικογένειας. Kι εμείς κάνουμε τα πάντα για την οικογένειά μας και δεν αφήνουμε κανέναν μόνο. Η σκέψη μου είναι με τους δικούς τους ανθρώπους. Προσεύχομαι να πάνε όλα καλά για όσους τραυματίστηκαν και δίνουν κρίσιμη μάχη αυτές τις ώρες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

ΠΑΕ Παναθηναϊκός: «Είμαστε συγκλονισμένοι»

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός εξέφρασε τα συλλυπητήρια της στις οικογένειες των θυμάτων. «Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στις οικογένειες των αδικοχαμένων φιλάθλων του ΠΑΟΚ που μετέβαιναν οδικώς στη Γαλλία για να παρακολουθήσουν τον αγώνα της ομάδας τους. Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι από το θλιβερό γεγονός. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τους σκεπάσει».

ΚΑΕ Παναθηναϊκός: «Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες τους»

Τη βαθιά οδύνη της εξέφρασε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR. «Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR εκφράζει τη βαθιά οδύνη της για την απώλεια των φίλων του ΠΑΟΚ που έχασαν τόσο άδικα τη ζωή τους σε αυτοκινητικό δυστύχημα στη Ρουμανία, ενώ ταξίδευαν για τη Γαλλία προκειμένου να σταθούν στο πλευρό της αγαπημένης τους ομάδας. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους τους και ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες. Οι σκέψεις όλων μας είναι μαζί τους».

ΠΑΕ Ολυμπιακός: «Συλλυπητήρια σε ολόκληρη την οικογένεια του ΠΑΟΚ»

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός τόνισε πως «Δεν υπάρχουν λόγια για αυτές τις τραγικές στιγμές. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων του τροχαίου δυστυχήματος στη Ρουμανία και σε ολόκληρη την οικογένεια του ΠΑΟΚ».

Συλλυπητήρια από την ΚΑΕ Ολυμπιακός

«Η ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ εκφράζει την οδύνη της και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στις οικογένειες και στους ανθρώπους των φιλάθλων του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους σε τραγικό αυτοκινητιστικό δυστύχημα, ταξιδεύοντας στη Γαλλία για να βρεθούν στο πλευρό της ομάδας τους. Ευχόμαστε στους τραυματίες δύναμη και ταχεία, πλήρη ανάρρωση» ανέφερε σε ανάρτηση στα social media ο μπασκετικός Ολυμπιακός.

ΠΑΕ ΑΕΚ: «Εκφράζουμε την οδύνη μας για τον άδικο χαμό των οπαδών του ΠΑΟΚ»

Τη θλίψη της εξέφρασε και η ΠΑΕ ΑΕΚ. «Η ΑΕΚ εκφράζει την οδύνη και τη βαθύτατη θλίψη της για τον τόσο άδικο χαμό των οπαδών του ΠΑΟΚ, που έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία κι ενώ ταξίδευαν για να δουν από κοντά την αγαπημένη τους ομάδα.Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες και στους οικείους των θυμάτων καθώς και στην αθλητική οικογένεια του ΠΑΟΚ».

Η συλλυπητήρια ανακοίνωση της Λιόν

Η Λιόν εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια του ΠΑΟΚ και των οικογενειών των θυμάτων.

Όσα αναφέρει: Η Λιόν εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στον ΠΑΟΚ μετά την τραγική απώλεια πολλών φιλάθλων του σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε την Τρίτη. Οι σκέψεις μας είναι επίσης με τους τραυματίες που δίνουν αυτή τη στιγμή τη μάχη τους. Τιμητική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του αγώνα ΟΛ – ΠΑΟΚ στις 29 Ιανουαρίου στο «Groupama Stadium».

Αντίστοιχα οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού εξέφρασαν τα συλλυπητήρια τους στις οικογένειες των αδικοχαμένων οπαδών του ΠΑΟΚ. «Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τους σκεπάσει».

Τη συντριβή του εξέφρασαν και οι οπαδοί του Άρη και του Ηρακλή. «Σήμερα η σκέψη μας είναι βαριά. Πολλές νέες ζωές χάθηκαν άδικα και βίαια, αφήνοντας πίσω τους οικογένειες, φίλους και ανθρώπους που δεν θα είναι ποτέ ξανά οι ίδιοι.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια και τη βαθιά μας συμπαράσταση στις οικογένειες και στους οικείους των θυμάτων. Η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω από αντιπαλότητες, πάνω από σύμβολα και διαχωρισμούς. Στους ίδιους δρόμους ταξιδεύουμε», τόνισαν οι οπαδοί του Άρη.

«Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στους οπαδούς του ΠΑΟΚ και στις οικογένειες των θυμάτων», τόνισαν οι οπαδοί του Ηρακλή.

Ανακοίνωση και από την ΕΠΟ

«Ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης, τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής και η Εκτελεστική Γραμματέας, Δόμνα Τσιώνη, εκφράζουν τη βαθύτατη θλίψη τους για τα θύματα του τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε στη Ρουμανία.



Η Ομοσπονδία απευθύνει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στις οικογένειες και στους οικείους των φιλάθλων του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους μεταβαίνοντας από την Ελλάδα στη Γαλλία για να παρακολουθήσουν την αγαπημένη τους ομάδα και εύχεται ταχεία και πλήρη ανάρρωση στους τραυματίες.



Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, ολόκληρη η ποδοσφαιρική Ελλάδα στέκεται με σεβασμό και συμπαράσταση δίπλα στην οικογένεια του ΠΑΟΚ και ιδίως στους ανθρώπους που βιώνουν την ανείπωτη τραγωδία πενθώντας στο πλευρό τους».

Διαβάστε επίσης

Ρουμανία: Οι πρώτες εκτιμήσεις για το πολύνεκρο τροχαίο με οπαδούς του ΠΑΟΚ – Τι μπορεί να συνέβη πριν την τραγωδία

Πολύνεκρο τροχαίο στη Ρουμανία: Η στιγμή που το βαν με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ συγκρούεται μετωπικά με φορτηγό (Video)

Πολύνεκρο τροχαίο με οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία – Επτά νεκροί, τρεις τραυματίες (Video)