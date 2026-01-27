search
27.01.2026 16:44

Πολύνεκρο τροχαίο στη Ρουμανία: Η στιγμή που το βαν με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ συγκρούεται μετωπικά με φορτηγό (Video)

27.01.2026 16:44
roumania

Τουλάχιστον 7 οπαδοί του ΠΑΟΚ έχασαν τις ζωές τους και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν σε τροχαίο στη Ρουμανία.

Το τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 13.00 στον αυτοκινητόδρομο DN6 – E70 στην περιοχή Τίμις.

Όπως φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο το βαν στο οποίο επέβαιναν οι 10 οπαδοί του ΠΑΟΚ, επιχείρησε να κάνει προσπέραση, μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε μετωπικά με φορτηγό.

Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης το βανάκι μετατράπηκε σε μία άμορφη μάζα από σίδερα. 

