Ρουμανία: Οι πρώτες εκτιμήσεις για το πολύνεκρο τροχαίο με οπαδούς του ΠΑΟΚ – Τι μπορεί να συνέβη πριν την τραγωδία

Σοκ έχει προκαλέσει το πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα που έλαβε χώρα στη Ρουμανία το μεσημέρι της Τρίτης, 27/1, όταν βαν στο οποίο επέβαιναν δέκα οπαδοί του ΠΑΟΚ συγκρούστηκε με φορτηγό στον αυτοκινητόδρομο DN6 – E70 στην περιοχή Τίμις, με συνέπεια τον θάνατο επτά ατόμων και τον τραυματισμό τριών ακόμα.

Σε βίντεο που έχουν έρθει στο «φως» της δημοσιότητας καταγράφεται το μαύρο βαν που μετέφερε τους Έλληνες οπαδούς να πέφτει αφρενάριστο πάνω σε φορτηγό στο αντίθετο ρεύμα και να διαλύεται.

Τα σενάρια που εξετάζουν οι τοπικές Αρχές

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της ρουμανικής αστυνομίας, θεωρείται πιθανό το βαν με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ να είχε προσκρούσει ελαφρά στο φορτηγό το οποίο μόλις είχε προσπεράσει, πριν συγκρουστεί μετωπικά με το δεύτερο φορτηγό.

Συγκεκριμένα, όπως ανέφεραν οι τοπικές Αρχές, εξετάζεται ο οδηγός του βαν, στην προσπάθειά του να επιστρέψει στη λωρίδα του μετά την προσπέραση, προσέκρουσε ελαφρά στο εμπρός αριστερό μέρος του φορτηγού που μόλις είχε προσπεράσει με το πίσω δεξί μέρος του, με αποτέλεσμα να βγει και πάλι στο αντίθετο ρεύμα.

Αυτό το σενάριο, ωστόσο, δεν φαίνεται να επιβεβαιώνεται, καθώς στα σχετικά clips το μοιραίο βαν δεν φαίνεται να έχει χτυπηθεί στο πίσω μέρος του. Παράλληλα, σε περίπτωση που είχε προηγηθεί έστω και μικρή σύγκρουση, το πιθανότερο είναι ότι το βαν θα είχε ξεφύγει πλήρως από την πορεία του, κάτι που δεν συνέβη.

Απορία προκαλεί και το γεγονός ότι ο οδηγός του βαν έπεσε πάνω στο φορτηγό αφρενάριστος, καθώς τα φώτα των STOP του οχήματος δεν ανάβουν καθόλου.

Παράλληλα, η πιθανότητα να έπαθε λάστιχο, ή να αποκοιμήθηκε ο οδηγός του βαν, φαίνεται πως απομακρύνονται, καθώς οι κινήσεις του οδηγού δεν συνάδουν με τις εν λόγω εκδοχές.

Δεδομένων των παραπάνω, πιθανότερη εκδοχή του τραγικού τροχαίου φαίνεται πως είναι το να έπαθε κάτι παθολογικό ο οδηγός, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να αντιδράσει.

