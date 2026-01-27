search
27.01.2026 14:52

SAFE: Η Κομισιόν ενέκρινε 787 εκατ. ευρώ για την Ελλάδα – Το σχέδιο της Αθήνας έφθανε στα 2,9 δισ.

27.01.2026 14:52
Η Κομισιόν ενέκρινε τα εθνικά αμυντικά σχέδια οκτώ κρατών-μελών, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού εργαλείου SAFE.

Υπενθυμίζεται ότι τον Σεπτέμβριο του 2025, η Επιτροπή ενέκρινε την προσωρινή κατανομή των κονδυλίων του SAFE, συνολικού ύψους 150 δισ. ευρώ. Για την Ελλάδα εγκρίθηκε ποσό 787,67 εκατ. ευρώ, αν και η Αθήνα επισήμως είχε καταθέσει αίτημα για 1,2 δισ. ευρώ, μέσω των υπουργείων Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και είχε παρουσιάσει σχέδιο που αφορούσε σε συνολικό ποσό 2,9 δισ. ευρώ.

Τότε η Επιτροπή είχε καλέσει την Ελλάδα «να εξετάσετε την υποβολή ενός επενδυτικού σχεδίου SAFE που να ευθυγραμμίζεται με το προσωρινά κατανεμηθέν ποσό των 787.669.283 ευρώ και να πληροί τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας του Κανονισμού SAFE».

Σύμφωνα με την νέα ανακοίνωση της Κομισιόν, έπειτα από «αυστηρή αξιολόγηση» των «Εθνικών Επενδυτικών Σχεδίων Άμυνας», υπεβλήθη η πρόταση στο Συμβούλιο της ΕΕ για την έγκριση χρηματοδοτικής ενίσχυσης υπέρ της Εσθονίας, της Ελλάδας, της Ιταλίας, της Λετονίας, της Λιθουανίας, της Πολωνίας, της Σλοβακίας και της Φινλανδίας. 

Το Συμβούλιο της ΕΕ έχει προθεσμία τεσσάρων εβδομάδων για να αξιολογήσει και να εγκρίνει αυτά τα σχέδια. Μόλις εγκριθούν, η Επιτροπή αναμένεται να πραγματοποιήσει τις πρώτες πληρωμές τον Μάρτιο του 2026.

Στα μέσα Ιανουαρίου, η Επιτροπή είχε ήδη εγκρίνει τα πρώτα οκτώ εθνικά αμυντικά σχέδια (της Κύπρου, της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας, της Κροατίας, του Βελγίου, της Δανίας, της Ισπανίας και της Πορτογαλίας). 

Από τις δεκαεννέα χώρες που συμμετέχουν στο μέσο «SAFE», έχουν εγκριθεί προς το παρόν τα σχέδια των δεκαέξι χωρών και η Επιτροπή συνεχίζει την αξιολόγηση των σχεδίων της Γαλλίας, της Ουγγαρίας και της Τσεχίας.

