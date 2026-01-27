search
27.01.2026
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web

27.01.2026

Ουκρανία: Νέο σκληρό δίλημμα Τραμπ στον Ζελένσκι – Εγγυήσεις ασφαλείας αν δώσεις το Ντονμπάς στη Ρωσία

27.01.2026 11:57
trump_zelensky_new

Η κυβέρνηση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ενημέρωσε αυτήν της Ουκρανίας ότι οι εγγυήσεις ασφαλείας που υποσχέθηκε ότι θα της προσφέρουν οι ΗΠΑ εξαρτώνται από το εάν θα κλείσει συμφωνία ειρήνης που θα προβλέπει την εκχώρηση του συνόλου του Ντονμπάς στη Ρωσία, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Financial Times που επικαλείται πηγές με γνώση των διαπραγματεύσεων.

Ακόμη η Ουάσιγκτον ανέφερε πως θα μπορούσε να διαθέσει στο Κίεβο περισσότερο στρατιωτικό υλικό, συμπεριλαμβανομένων όπλων και πυρομαχικών, αν η ουκρανική πλευρά συμφωνήσει να αποσύρει τα στρατεύματά της από τομείς ουκρανικών ανατολικών περιφερειών που ελέγχει, κατά το δημοσίευμα. Ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έχει δηλώσει ότι η Μόσχα θα καταλάβει ολόκληρη την περιοχή του Ντονμπάς –το 90% της οποίας ελέγχουν ήδη οι ρωσικές δυνάμεις– ακόμη και με τη βία, εάν το Κίεβο δεν προχωρήσει σε παραχώρηση στο πλαίσιο ειρηνευτικής συμφωνίας.

Υπενθυμίζεται ότι ΗΠΑ, Ρωσία και Ουκρανία συναντήθηκαν το περασμένο Σαββατοκύριακο στο Άμπου Ντάμπι, στην πρώτη τέτοια τριμερή συνάντηση με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Σύμφωνα με το Κίεβο, τα στρατιωτικά ζητήματα αποτέλεσαν τον βασικό άξονα των συνομιλιών, αν και συζητήθηκαν και πολιτικά θέματα. Πριν από τη συνάντηση, και οι δύο πλευρές είχαν καταστήσει σαφές ότι το εδαφικό ζήτημα, και ειδικότερα το Ντονμπάς, βρισκόταν ψηλά στην ατζέντα.

Τη Δευτέρα, μετά τη συνάντηση, το Κρεμλίνο χαρακτήρισε το εδαφικό ζήτημα ως «θεμελιώδες» για τη Ρωσία για την επίτευξη συμφωνίας τερματισμού των συγκρούσεων στην Ουκρανία. «Δεν είναι μυστικό ότι αυτή είναι η πάγια θέση μας, η θέση του προέδρου μας, ότι το εδαφικό ζήτημα, το οποίο αποτελεί μέρος της λεγόμενης “φόρμουλας Άνκορατζ”, είναι θεμελιώδους σημασίας για τη ρωσική πλευρά», δήλωσε ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας, Ντμίτρι Πεσκόφ.

Η λεγόμενη «φόρμουλα Άνκορατζ», σύμφωνα με πηγή προσκείμενη στο Κρεμλίνο, αφορά όσα φέρεται να συμφωνήθηκαν μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντίμιρ Πούτιν στη συνάντησή τους στην Αλάσκα τον περασμένο Αύγουστο. Η φερόμενη συμφωνία προβλέπει την παραχώρηση ολόκληρου του Ντονμπάς στη Ρωσία και το «πάγωμα» των γραμμών του μετώπου σε άλλα σημεία της ανατολικής και νότιας Ουκρανίας, ως προϋπόθεση για μελλοντική ειρηνευτική συμφωνία. Το Κίεβο, πάντως, έχει επανειλημμένα ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να παραχωρήσει στη Ρωσία εδάφη τα οποία δεν τελούν υπό κατοχή των ρωσικών δυνάμεων.

