Προς απαγόρευση των social media στους κάτω των 15 και η Γαλλία

Η κάτω Βουλή του γαλλικού κοινοβουλίου υιοθέτησε τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη σχέδιο νόμου το οποίο απαγορεύει τη χρήση ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης σε εφήβους και παιδιά κάτω των δεκαπέντε ετών, για «την προστασία της υγείας τους».

Το κείμενο, που υποστηρίζεται από την κυβέρνηση του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, εγκρίθηκε από τα μέλη της Βουλής με 130 ψήφους υπέρ έναντι 21 κατά και πλέον θα εξεταστεί στη Γερουσία.

Σε περίπτωση οριστικής υιοθέτησής του, η Γαλλία θα γίνει η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα όπου θα επιβληθεί ηλικιακό όριο στην πρόσβαση στα λεγόμενα κοινωνικά δίκτυα.

Μακρόν: Ο εγκέφαλος των παιδιών μας δεν είναι προς πώληση

Υπέρ του μέτρου τάσσεται ο γάλλος πρόεδρος Μακρόν, ο οποίος εξήρε μέσω X, μετά την ψηφοφορία, το «μείζον βήμα».

«Απαγόρευση των κοινωνικών μέσων δικτύωσης για άτομα κάτω των 15 ετών: αυτό υποστηρίζουν οι επιστήμονες, αυτό απαιτεί με συντριπτική πλειοψηφία ο γαλλικός λαός.

Μετά από γόνιμη συνεργασία με την κυβέρνηση, η Εθνοσυνέλευση μόλις έδωσε το πράσινο φως.

Αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα.

Τώρα είναι σειρά της Γερουσίας να συνεχίσει αυτό το εποικοδομητικό έργο.

Προκειμένου η απαγόρευση αυτή να τεθεί σε ισχύ ήδη από την επόμενη σχολική χρονιά, ζήτησα από την κυβέρνηση να ενεργοποιήσει την ταχεία διαδικασία.

Γιατί ο εγκέφαλος των παιδιών μας δεν είναι προς πώληση. Ούτε σε αμερικανικές πλατφόρμες ούτε σε κινεζικά δίκτυα.

Επειδή τα όνειρά τους δεν μπορούν να υπαγορεύονται από αλγόριθμους.

Επειδή δεν θέλουμε μια γενιά γεμάτη άγχος, αλλά μια γενιά που πιστεύει στη Γαλλία, στη Δημοκρατία και στις αξίες της.

Η Γαλλία, πρωτοπόρος από το 2018 στη ρύθμιση των πλατφορμών, συνεχίζει να είναι και σήμερα, καθώς γίνεται η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που δεσμεύεται σε αυτή την πορεία.

Από την 1η Σεπτεμβρίου, τα παιδιά και οι έφηβοι μας θα προστατεύονται επιτέλους. Θα το φροντίσω».

