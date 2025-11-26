Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά απαγόρευση των social media σε άτομα κάτω των 16 ετών

Οι ευρωβουλευτές ενέκριναν ψήφισμα για να βοηθήσουν τους γονείς να αντιμετωπίσουν τους αυξανόμενους κινδύνους των εθιστικών διαδικτυακών πλατφορμών.

Τα παιδιά κάτω των 16 ετών θα απαγορεύεται να χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκτός εάν οι γονείς τους αποφασίσουν διαφορετικά, δήλωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Οι ευρωβουλευτές ενέκριναν την Τετάρτη με μεγάλη πλειοψηφία ψήφισμα σχετικά με τους ηλικιακούς περιορισμούς. Αν και δεν είναι νομικά δεσμευτικό, αυξάνει την πίεση για ευρωπαϊκή νομοθεσία εν μέσω αυξανόμενης ανησυχίας σχετικά με τους κινδύνους για την ψυχική υγεία των παιδιών από την απεριόριστη πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία είναι υπεύθυνη για την έναρξη ισχύος της νομοθεσίας της ΕΕ, μελετά ήδη την πρώτη παγκοσμίως απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην Αυστραλία για άτομα κάτω των 16 ετών, η οποία πρόκειται να τεθεί σε ισχύ τον επόμενο μήνα.

Σε ομιλία της τον Σεπτέμβριο, η πρόεδρος της επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε ότι θα παρακολουθήσει την εφαρμογή της πολιτικής της Αυστραλίας. Μίλησε επίσης κατά των «αλγορίθμων που εκμεταλλεύονται τα τρωτά σημεία των παιδιών με σαφή σκοπό τη δημιουργία εθισμών» και είπε ότι οι γονείς αισθάνονται ανίσχυροι απέναντι «στο τσουνάμι των μεγάλων τεχνολογιών που πλημμυρίζει τα σπίτια τους».

Η φον ντερ Λάιεν υποσχέθηκε ότι θα συσταθεί μια ομάδα εμπειρογνωμόνων μέχρι το τέλος του έτους για να συμβουλεύσει σχετικά με την καλύτερη προσέγγιση για την προστασία των παιδιών.

Την ίδια ώρα, φαίνεται να αυξάνεται το ενδιαφέρον για τον περιορισμό της πρόσβασης των παιδιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα smartphones. Μια έκθεση εμπειρογνωμόνων που ανατέθηκε πέρυσι από τον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, ανέφερε ότι τα παιδιά δεν θα πρέπει να επιτρέπεται να χρησιμοποιούν smartphones μέχρι την ηλικία των 13 ετών και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως το TikTok, το Instagram και το Snapchat, μέχρι την ηλικία των 18 ετών.

Η Christel Schaldemose, η Δανή Σοσιαλδημοκράτισσα ευρωβουλευτής που συνέταξε το ψήφισμα, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι οι πολιτικοί πρέπει να δράσουν για την προστασία των ανηλίκων: «Δεν είναι μόνο οι γονείς. Η κοινωνία πρέπει επίσης να αναλάβει δράση και να διασφαλίσει ότι οι πλατφόρμες αποτελούν ένα ασφαλές μέρος για τους ανηλίκους, αλλά μόνο εάν είναι πάνω από μια ορισμένη ηλικία».

Η έκθεσή ζητούσε την προεπιλεγμένη απενεργοποίηση εθιστικών λειτουργιών σε διαδικτυακές πλατφόρμες όταν χρησιμοποιούνται από ανηλίκους, όπως η απεριόριστη κύλιση (ατελείωτο περιεχόμενο καθώς ο χρήστης κάνει κύλιση προς τα κάτω), βίντεο που αναπαράγονται αυτόματα, οι υπερβολικές ειδοποιήσεις push και οι ανταμοιβές για επαναλαμβανόμενη χρήση ενός ιστότοπου.

Το ψήφισμα επισημαίνει ότι «τα εθιστικά χαρακτηριστικά σχεδιασμού είναι συχνά εγγενή στο επιχειρηματικό μοντέλο των πλατφορμών, ιδίως των μέσων κοινωνικής δικτύωσης». Ένα προηγούμενο προσχέδιο της έκθεσης Schaldemose ανέφερε μια μελέτη που ανέφερε ότι ένα στα τέσσερα παιδιά και νέους εμφάνιζε «προβληματική» ή «δυσλειτουργική» χρήση smartphone – συμπεριφορικά πρότυπα που αντικατοπτρίζουν τον εθισμό. Το ψήφισμα ανέφερε ότι τα παιδιά θα πρέπει να είναι 16 ετών για να μπορέσουν να έχουν πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αν και οι γονείς μπορούν να δώσουν τη συγκατάθεσή τους από την ηλικία των 13 ετών.

Η ΕΕ επιδιώκει ήδη να προστατεύσει τους χρήστες του διαδικτύου από διαδικτυακές βλάβες, όπως η παραπληροφόρηση, ο κυβερνοεκφοβισμός και το παράνομο περιεχόμενο, μέσω του Νόμου περί Ψηφιακών Υπηρεσιών. Ωστόσο, το ψήφισμα ανέφερε ότι αυτός ο νόμος περιέχει κενά και θα μπορούσε να κάνει περισσότερα για να προστατεύσει τα παιδιά από εθιστικά χαρακτηριστικά σχεδιασμού και διαδικτυακή εκμετάλλευση, όπως οικονομικά κίνητρα για να γίνουν influencers.

