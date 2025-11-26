Πραξικόπημα στη Γουινέα Μπισάου λίγο πριν τα εκλογικά αποτελέσματα – Τον «απόλυτο έλεγχο» της χώρας έχουν οι στρατιωτικοί (Video)

Στρατιωτικοί αξιωματικοί στη Γουινέα-Μπισάου ανακοίνωσαν την Τετάρτη ότι αναλαμβάνουν τον «πλήρη έλεγχο» της χώρας, αναστέλλοντας παράλληλα την εκλογική διαδικασία και κλείνοντας τα σύνορά της, τρεις ημέρες μετά τις βουλευτικές και προεδρικές εκλογές στη φτώχεια που μαστίζεται από τη δυτικοαφρικανική χώρα.

Στρατιωτικό προσωπικό έκανε την ανακοίνωση διαβάζοντας μια δήλωση στο αρχηγείο του στρατού στην πρωτεύουσα Μπισάου, όπως παρατήρησαν δημοσιογράφοι του AFP από το σημείο.

Νωρίτερα μέσα στην ημέρα ακούστηκαν πυροβολισμοί κοντά στο προεδρικό μέγαρο της χώρας, καθώς άνδρες με στρατιωτικές στολές κατέλαβαν τον κεντρικό δρόμο που οδηγεί στο κτίριο.

Guinea Bissau 🇬🇼: full statement of Bregadier general Denis N'Canha in which he announces the military has taken full control of the country. pic.twitter.com/uUJtxXXocw — Thomas van Linge (@ThomasVLinge) November 26, 2025

Αργότερα στρατιώτες κατέλαβαν τον κεντρικό δρόμο που οδηγεί στο προεδρικό μέγαρο. Οι στρατιώτες, που προέρχονταν από την προεδρική φρουρά και μια επίλεκτη μονάδα χωροφυλακής, έθεσαν υπό έλεγχο την περιοχή νωρίς το απόγευμα, παρατήρησαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

The military has seized power in a coup in Guinea-Bissau. President Umaro Embaló has been arrested after a disputed election.



The opposition was disqualified from contesting.



He dissolved the Parliament for 2 years.



His administration survived two previous coup attempts. pic.twitter.com/9ZLPxErOED November 26, 2025

Η χώρα ανέμενε τα αποτελέσματα των προεδρικών και των βουλευτικών εκλογών της Κυριακής και η τύχη του απερχόμενου προέδρου Ουμάρο Σισόκο Εμπάλο παρέμενε αβέβαιη. Ο Εμπάλο και ο αντίπαλός του Φερνάντο Ντίας ανακοίνωσαν και οι δύο ότι νίκησαν στον πρώτο γύρο των εκλογών.

Η χώρα έχει ιστορικό πολιτικής αναταραχής και έχει βιώσει τέσσερα πραξικοπήματα και πολυάριθμες απόπειρες πραξικοπημάτων μετά την ανεξαρτησία της.

Οι στρατιωτικοί έκαναν την ανακοίνωσή τους διαβάζοντας μια δήλωση στο αρχηγείο του στρατού στην πρωτεύουσα, Μπισάου, μετέδωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου, που βρίσκονται στην πόλη.

Διαβάστε επίσης:

Βενεζουέλα: Με στρατιωτική στολή και ξίφος στο χέρι ο Μαδούρο – «Θα υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή αυτής της γης»

Σαμποτάζ ΕΕ στο ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ – Η Κάλας ζητεί να περιοριστεί ο… ρωσικός στρατός

Ποιος την έστησε στον Γουίτκοφ; Ερωτήματα σε ΗΠΑ και Ρωσία για τη διαρροή της συνομιλίας με Ουσάκοφ – Για υβριδικό πόλεμο της ΕΕ μιλά το Κρεμλίνο