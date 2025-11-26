search
26.11.2025 18:16

Πραξικόπημα στη Γουινέα Μπισάου λίγο πριν τα εκλογικά αποτελέσματα – Τον «απόλυτο έλεγχο» της χώρας έχουν οι στρατιωτικοί (Video)

26.11.2025 18:16
guinea bissau

Στρατιωτικοί αξιωματικοί στη Γουινέα-Μπισάου ανακοίνωσαν την Τετάρτη ότι αναλαμβάνουν τον «πλήρη έλεγχο» της χώρας, αναστέλλοντας παράλληλα την εκλογική διαδικασία και κλείνοντας τα σύνορά της, τρεις ημέρες μετά τις βουλευτικές και προεδρικές εκλογές στη φτώχεια που μαστίζεται από τη δυτικοαφρικανική χώρα.

Στρατιωτικό προσωπικό έκανε την ανακοίνωση διαβάζοντας μια δήλωση στο αρχηγείο του στρατού στην πρωτεύουσα Μπισάου, όπως παρατήρησαν δημοσιογράφοι του AFP από το σημείο.

Νωρίτερα μέσα στην ημέρα ακούστηκαν πυροβολισμοί κοντά στο προεδρικό μέγαρο της χώρας, καθώς άνδρες με στρατιωτικές στολές κατέλαβαν τον κεντρικό δρόμο που οδηγεί στο κτίριο.

Αργότερα στρατιώτες κατέλαβαν τον κεντρικό δρόμο που οδηγεί στο προεδρικό μέγαρο. Οι στρατιώτες, που προέρχονταν από την προεδρική φρουρά και μια επίλεκτη μονάδα χωροφυλακής, έθεσαν υπό έλεγχο την περιοχή νωρίς το απόγευμα, παρατήρησαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Η χώρα ανέμενε τα αποτελέσματα των προεδρικών και των βουλευτικών εκλογών της Κυριακής και η τύχη του απερχόμενου προέδρου Ουμάρο Σισόκο Εμπάλο παρέμενε αβέβαιη. Ο Εμπάλο και ο αντίπαλός του Φερνάντο Ντίας ανακοίνωσαν και οι δύο ότι νίκησαν στον πρώτο γύρο των εκλογών.

Η χώρα έχει ιστορικό πολιτικής αναταραχής και έχει βιώσει τέσσερα πραξικοπήματα και πολυάριθμες απόπειρες πραξικοπημάτων μετά την ανεξαρτησία της.

Οι στρατιωτικοί έκαναν την ανακοίνωσή τους διαβάζοντας μια δήλωση στο αρχηγείο του στρατού στην πρωτεύουσα, Μπισάου, μετέδωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου, που βρίσκονται στην πόλη.

