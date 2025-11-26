Βενεζουέλα: Με στρατιωτική στολή και ξίφος στο χέρι ο Μαδούρο – «Θα υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή αυτής της γης»

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, κραδαίνοντας ένα ξίφος απευθύνθηκε σε υποστηρικτές του κατά τη διάρκεια μιας πορείας στο Καράκας, με φόντο τις αυξανόμενες εντάσεις με την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ και υποσχέθηκε να αντισταθεί σε οποιαδήποτε προσπάθεια των ΗΠΑ να ανατρέψουν την κυβέρνησή του.

«Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή αυτής της ευλογημένης γης από την ιμπεριαλιστική απειλή ή επιθετικότητα, ανεξάρτητα από την προέλευσή της», είπε φορώντας στρατιωτική στολή παραλλαγής.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, προειδοποίησε ακόμα για «νέες αυτοκρατορικές απειλές από την διεθνή ακροδεξιά» και δήλωσε ότι «η αποτυχία δεν αποτελεί επιλογή».

Από τον Σεπτέμβριο, οι αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις έχουν πραγματοποιήσει μια σειρά επιθέσεων εναντίον σκαφών που είναι ύποπτα για διακίνηση ναρκωτικών σε διεθνή ύδατα, σκοτώνοντας τουλάχιστον 80 άτομα.

Η Ουάσιγκτον ισχυρίστηκε ότι πολλά από αυτά τα σκάφη είχαν αναχωρήσει από τη Βενεζουέλα, με τον Μαδούρο να περιγράφει την επέμβαση ως επίθεση κατά της εθνικής κυριαρχίας.

Χθες, Τρίτη (25/11) η Κούβα κατηγόρησε επίσης τις ΗΠΑ ότι επιδιώκουν τη βίαιη ανατροπή της κυβέρνησης Μαδούρο και χαρακτήρισε τη στρατιωτική παρουσία τους στην περιοχή «υπερβολική και επιθετική».

Ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Μπρούνο Ροντρίγκες δήλωσε ότι η ανατροπή του ηγέτη της Βενεζουέλας θα ήταν εξαιρετικά επικίνδυνη και ανεύθυνη, για να μην αναφέρουμε ότι θα αποτελούσε παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

«Καλούμε τον λαό των Ηνωμένων Πολιτειών να σταματήσει αυτή την τρέλα. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ θα μπορούσε να προκαλέσει έναν ανυπολόγιστο αριθμό θανάτων και να δημιουργήσει ένα σενάριο βίας και αστάθειας στον ημισφαίριο που θα ήταν αδιανόητο», προσέθεσε.

Αναφορές υποδηλώνουν ότι οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να ξεκινήσουν μια νέα φάση επιχειρήσεων σχετικά με τη Βενεζουέλα τις επόμενες ημέρες.

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Μαδούρο ισχυρίζονται ότι οι ενέργειες της Ουάσιγκτον καθοδηγούνται από οικονομικά κίνητρα.

Η υπουργός της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκες δήλωσε: «Θέλουν τα αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου της Βενεζουέλας. Χωρίς αντάλλαγμα, χωρίς να πλησώσουν. Θέλουν το χρυσό της Βενεζουέλας. Θέλουν τα διαμάντια, το σίδηρο και το βωξίτη της Βενεζουέλας. Θέλουν τους φυσικούς πόρους της Βενεζουέλας».

Μιλώντας στους δημοσιογράφους στο Air Force One κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του στη Φλόριντα για την Ημέρα των Ευχαριστιών, ο πρόεδρος άφησε να εννοηθεί ότι ενδέχεται να σχεδιάζει να συνομιλήσει με τον Μαδούρο.

«Αν μπορούμε να σώσουμε ζωές, αν μπορούμε να κάνουμε τα πράγματα με τον εύκολο τρόπο, τότε εντάξει», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ. «Και αν πρέπει να το κάνουμε με τον δύσκολο τρόπο, τότε και πάλι εντάξει», προσέθεσε.

