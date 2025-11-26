Πώς έγινε η τραγωδία στη Ρόδο – Γιος λιμενικού, από την Κρήτη ο 19χρονος στρατιώτης που έχασε τη ζωή του

Στη θλίψη βυθίστηκε η Ρόδος μετά τον θάνατο του 19χρονου στρατιώτη, που έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης εκπαιδευτικής δραστηριότητας.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η τραγωδία σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 το πρωί, όταν ο 19χρονος επαγγελματίας οπλίτης βρισκόταν στο πεδίο βολής στο Αφάντου και με τον 39χρονο επιλοχία που ήταν μαζί του έκαναν έλεγχο των πυρομαχικών που επρόκειτο να χρησιμοποιηθούν στην άσκηση.

Ωστόσο, όπως αναφέρει το rodiaki.gr, ένας εκ των δύο απασφάλισε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες μία χειροβομβίδα, με αποτέλεσμα να σημειωθεί έκρηξη.

Ο 19χρονος ΕΠΟΠ υπέστη θανάσιμο τραυματισμό, ενώ ο 39χρονος, πατέρας δύο παιδιών, που τραυματίστηκε σοβαρά, οδηγήθηκε στο χειρουργείο του νοσοκομείου της Ρόδου.

Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές συναδέλφων του, ο 39χρονος έχει χάσει τμήμα του δεξιού του χεριού και φέρει τραύματα από θραύσματα σε όλο του το σώμα, καθώς επίσης και στο κεφάλι.

Ο ίδιος έχει επικοινωνία με το περιβάλλον και αναμένεται να χειρουργηθεί προκειμένου να σταθεροποιηθεί η κατάστασή του.

Τα ακριβή αίτια της τραγωδίας εξετάζονται από τις ειδικές επιτροπές του Γενικού Επιτελείου Στρατού.

Ποιος ήταν ο 19χρονος πού έχασε τη ζωή του

Ο 19χρονος, γιος στελέχους του Λιμενικού, που υπηρετεί ως διοικητής Λιμενικού Σταθμού στην Κρήτη, είχε γεννηθεί την 1η Νοεμβρίου 2006 και είχε μία αδελφή.

Ζούσε στην Κρήτη με την οικογένειά του με καταγωγή από το Τυμπάκι του δήμου Φαιστού, έως ότου κατετάγη στον στρατό και βρέθηκε στη Ρόδο, όπου υπηρετούσε ως Επαγγελματίας Οπλίτης.

Η επίσημη ανακοίνωση του ΓΕΣ

«Από το Γενικό Επιτελείο Στρατού ανακοινώνεται ότι, κατά τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 26 Νοεμβρίου 2025, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης εκπαιδευτικής δραστηριότητας βολής χειροβομβίδας στη νήσο Ρόδο, o ΕΠΟΠ Στρατιώτης (ΥΠ-Π) Ρ.Γ., 19 ετών, άγαμος, τραυματίστηκε θανάσιμα και ο ΕΠΟΠ Επιλοχίας (ΥΠ-Π) Μ.Β., 39 ετών, έγγαμος με δύο (2) τέκνα, τραυματίστηκε σοβαρά. Διακομίσθηκαν άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατος του πρώτου, ενώ ο δεύτερος υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση.

Τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται αρμοδίως. Το Γενικό Επιτελείο Στρατού εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στους οικείους του θανόντος».

Συλλυπητήρια από τον Νίκο Δένδια

«Εκφράζω τη βαθύτατη θλίψη μου για την απώλεια ζωής του ΕΠΟΠ Στρατιώτη, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης εκπαιδευτικής δραστηριότητας βολής στη Ρόδο. Η σκέψη μας βρίσκεται στην οικογένειά του και στους συναδέλφους του, στους οποίους απευθύνω τα πλέον ειλικρινή μου συλλυπητήρια. Ευχές για ταχεία ανάρρωση στον ΕΠΟΠ Επιλοχία, ο οποίος τραυματίσθηκε στην ίδια εκπαιδευτική δραστηριότητα», αναφέρει σε ανάρτησή του ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

