search
ΤΕΤΑΡΤΗ 26.11.2025 11:54
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

26.11.2025 11:32

Τραγωδία στη Ρόδο: Ένας νεκρός στρατιώτης – Ακρωτηριάστηκε δεύτερος από αμυντική χειροβομβίδα

26.11.2025 11:32
xeirovomvida myanmar – new

Απίστευτη τραγωδία στη Ρόδο, καθώς ένας στρατιώτης έχασε τη ζωή του και άλλος ένας ακρωτηριάστηκε.

Σύμφωνα με την “Ροδιακή“, ο νεκρός στρατιώτης ηλικίας 19 ετών, υπηρετούσε σε τάγμα εθνοφυλακής στη Ροδο. Μαζί με τον άλλον στρατιώτη βρίσκονταν στο πεδίο βολής στο Αφάντο, όταν οι δύο στρατιώτες (πυροτεχνουργοί) επιχείρησαν να μεταφέρουν οπλισμό και χειροβομβίδες, με έναν εκ των δύο να απασφαλίζει από λάθος μία χειροβομβίδα, για να γίνει αμέσως η έκρηξη.

Ο ένας σκοτώθηκε, ενώ ο άλλος ακρωτηριάστηκε και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο της Ρόδου.

Διαβάστε επίσης:

ΣΤΑΣΥ: Εργατικό δυστύχημα στον Πειραιά – Έκτακτη στάση εργασίας από τις 12 ως τις 18:00

Ελικοδρόμιο δίπλα στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» απειλεί την ασφάλεια των πτήσεων – Αποκαλυπτικό πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ

Λάρισα: Ένα… πουλί προκάλεσε το πρωινό μπλακ άουτ, επανήλθε η ηλεκτροδότηση

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
MEDIA

«Sean Combs: The Reckoning»: Η σειρά ντοκιμαντέρ του «50 Cent» για τον «Diddy» θα κυκλοφορήσει στο Netflix τον Δεκέμβριο (photo/video)

xeirourgeio new
ΥΓΕΙΑ

Γεωργιάδης για το Αρεταίειο Νοσοκομείο: «Γράφτηκε ιστορία – Τρία ρομποτικά χειρουργεία σε μια ημέρα»

DOLOFONIASALAMINA
ΕΛΛΑΔΑ

Σαλαμίνα: Προθεσμία πήρε η 46χρονη που σκότωσε την πεθερά της, τα λάθη που την «πρόδωσαν»

bisbikis-new
LIFESTYLE

Βασίλης Μπισμπίκης για το τροχαίο στη Φιλοθέη: «Έκανα ένα λάθος και το πλήρωσα ακριβά» (Video)

sxoleio_0310_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Τραυματισμός 12χρονου μαθητή μετά από έκρηξη κροτίδας σε σχολείο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
nayagio zakynthos
ΕΛΛΑΔΑ

Νέα ανατροπή στο Ναυάγιο της Ζακύνθου - Οι κληρονόμοι του «Παναγιώτη» ξαναχτυπούν μετά την αμετάκλητη απόφαση του Αρείου Πάγου!

ai-tragoudistis-new
LIFESTYLE

Αχιλλέας Δελφός: Αυτός είναι ο πρώτος AI τραγουδιστής στην Ελλάδα - «Το πρώτο μου άλμπουμ έρχεται σύντομα» (Video)

semertzidou – lazaridis 0 mpakogianni – new
ΚΑΛΧΑΣ

Εκδοτικό γεγονός το βιβλίο Τσίπρα και πώς το «διαβάζει» το Μαξίμου, η… «Φερράρι» στην εξεταστική, ο Χρύσανθος μαζεύει υπογραφές, η Ντόρα κάνει την… Κινέζα   

syntaxeis_atm_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Αυξήσεις στις συντάξεις 2026: Λίγα ευρώ παραπάνω, καμία πραγματική ανάσα»

spyros-martikas
ΕΛΛΑΔΑ

«Είμαι σε απόγνωση» - Οι εκκλήσεις του Μαρτίκα στον αρχηγό του κυκλώματος να του επιστρέψουν τα χρήματά του

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 26.11.2025 11:54
Τα κινέζικα βάζα που είχαν πάνω από το τζάκι τους για δεκαετίες άξιζαν τελικά 500.000 δολάρια (Photos)
MEDIA

«Sean Combs: The Reckoning»: Η σειρά ντοκιμαντέρ του «50 Cent» για τον «Diddy» θα κυκλοφορήσει στο Netflix τον Δεκέμβριο (photo/video)

xeirourgeio new
ΥΓΕΙΑ

Γεωργιάδης για το Αρεταίειο Νοσοκομείο: «Γράφτηκε ιστορία – Τρία ρομποτικά χειρουργεία σε μια ημέρα»

DOLOFONIASALAMINA
ΕΛΛΑΔΑ

Σαλαμίνα: Προθεσμία πήρε η 46χρονη που σκότωσε την πεθερά της, τα λάθη που την «πρόδωσαν»

1 / 3