Τραγωδία στη Ρόδο: Ένας νεκρός στρατιώτης – Ακρωτηριάστηκε δεύτερος από αμυντική χειροβομβίδα

Απίστευτη τραγωδία στη Ρόδο, καθώς ένας στρατιώτης έχασε τη ζωή του και άλλος ένας ακρωτηριάστηκε.

Σύμφωνα με την “Ροδιακή“, ο νεκρός στρατιώτης ηλικίας 19 ετών, υπηρετούσε σε τάγμα εθνοφυλακής στη Ροδο. Μαζί με τον άλλον στρατιώτη βρίσκονταν στο πεδίο βολής στο Αφάντο, όταν οι δύο στρατιώτες (πυροτεχνουργοί) επιχείρησαν να μεταφέρουν οπλισμό και χειροβομβίδες, με έναν εκ των δύο να απασφαλίζει από λάθος μία χειροβομβίδα, για να γίνει αμέσως η έκρηξη.

Ο ένας σκοτώθηκε, ενώ ο άλλος ακρωτηριάστηκε και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο της Ρόδου.

