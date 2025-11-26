search
Λάρισα: Ένα… πουλί προκάλεσε το πρωινό μπλακ άουτ, επανήλθε η ηλεκτροδότηση

26.11.2025 10:39
Ένα πουλί που κάθισε στους ζυγούς στον κεντρικό μετασχηματιστή στη συνοικία της Φιλιππούπολης ευθύνεται για το πρωινό μπλακ – άουτ σε μεγάλο τμήμα της Λάρισας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η διακοπή του ρεύματος δεν οφείλεται σε βλάβη, σύμφωνα με τους αρμόδιους, αλλά στην ενεργοποίηση των συστημάτων ασφαλείας στον υποσταθμό, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να βγουν εκτός λειτουργίας 7 γραμμές.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, μετά την απομάκρυνση του πουλιού από τους τεχνικούς του ΔΕΔΔΗΕ το ρεύμα επανήλθε κανονικά σε όλες τις περιοχές που είχε διακοπεί.

ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Ρόδο: Ένας νεκρός στρατιώτης – Ακρωτηριάστηκε δεύτερος από αμυντική χειροβομβίδα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για το δημογραφικό: «Πολιτική μας απόφαση είναι η στήριξη των οικογενειών»

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Έχει και ο Αντώναρος έτοιμο βιβλίο, αλλά… «δεν θέλω να προκαλέσω (για την ώρα) εγκεφαλικά»

ΕΛΛΑΔΑ

ΣΤΑΣΥ: Εργατικό δυστύχημα στον Πειραιά – Έκτακτη στάση εργασίας από τις 12 ως τις 18:00

ΚΟΣΜΟΣ

Ταϊλάνδη: Στους 33 οι νεκροί από τις πλημμύρες – Εικόνες βιβλικής καταστροφής (photos/videos)

ΕΛΛΑΔΑ

Νέα ανατροπή στο Ναυάγιο της Ζακύνθου - Οι κληρονόμοι του «Παναγιώτη» ξαναχτυπούν μετά την αμετάκλητη απόφαση του Αρείου Πάγου!

LIFESTYLE

Αχιλλέας Δελφός: Αυτός είναι ο πρώτος AI τραγουδιστής στην Ελλάδα - «Το πρώτο μου άλμπουμ έρχεται σύντομα» (Video)

ΚΑΛΧΑΣ

Εκδοτικό γεγονός το βιβλίο Τσίπρα και πώς το «διαβάζει» το Μαξίμου, η… «Φερράρι» στην εξεταστική, ο Χρύσανθος μαζεύει υπογραφές, η Ντόρα κάνει την… Κινέζα   

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Αυξήσεις στις συντάξεις 2026: Λίγα ευρώ παραπάνω, καμία πραγματική ανάσα»

ΕΛΛΑΔΑ

«Είμαι σε απόγνωση» - Οι εκκλήσεις του Μαρτίκα στον αρχηγό του κυκλώματος να του επιστρέψουν τα χρήματά του

