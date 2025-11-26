Λάρισα: Ένα… πουλί προκάλεσε το πρωινό μπλακ άουτ, επανήλθε η ηλεκτροδότηση

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ένα πουλί που κάθισε στους ζυγούς στον κεντρικό μετασχηματιστή στη συνοικία της Φιλιππούπολης ευθύνεται για το πρωινό μπλακ – άουτ σε μεγάλο τμήμα της Λάρισας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η διακοπή του ρεύματος δεν οφείλεται σε βλάβη, σύμφωνα με τους αρμόδιους, αλλά στην ενεργοποίηση των συστημάτων ασφαλείας στον υποσταθμό, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να βγουν εκτός λειτουργίας 7 γραμμές.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, μετά την απομάκρυνση του πουλιού από τους τεχνικούς του ΔΕΔΔΗΕ το ρεύμα επανήλθε κανονικά σε όλες τις περιοχές που είχε διακοπεί.
