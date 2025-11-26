Λάρισα: Ένα… πουλί προκάλεσε το πρωινό μπλακ άουτ, επανήλθε η ηλεκτροδότηση

Ένα πουλί που κάθισε στους ζυγούς στον κεντρικό μετασχηματιστή στη συνοικία της Φιλιππούπολης ευθύνεται για το πρωινό μπλακ – άουτ σε μεγάλο τμήμα της Λάρισας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η διακοπή του ρεύματος δεν οφείλεται σε βλάβη, σύμφωνα με τους αρμόδιους, αλλά στην ενεργοποίηση των συστημάτων ασφαλείας στον υποσταθμό, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να βγουν εκτός λειτουργίας 7 γραμμές.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, μετά την απομάκρυνση του πουλιού από τους τεχνικούς του ΔΕΔΔΗΕ το ρεύμα επανήλθε κανονικά σε όλες τις περιοχές που είχε διακοπεί.

