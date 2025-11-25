Κλειστά τα σχολεία την Τετάρτη σε κεντρική και νότια Κέρκυρα – Αναμένονται έντονα καιρικά φαινόμενα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Κλειστά θα είναι αύριο Τέταρτη τα σχολεία και οι δημοτικοί παιδικοί σταθμοί στην κεντρική και στη νότια Κέρκυρα μετά από απόφαση των δήμων λόγω της επικείμενης κακοκαιρίας. Κλειστό θα παραμείνει και το Πανεπιστήμιο στο νησί.
Νωρίτερα το απόγευμα συνεδρίασε το συντονιστικό όργανο τόσο του Δήμου όσο και της Περιφέρειας μετά και την πρόγνωση για έντονα καιρικά φαινόμενα που αναμένεται να εκδηλωθούν στο νησί από τα ξημερώματα της Τετάρτης.
Το νησί βρίσκεται σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού έως και την Παρασκευή. Αύριο το πρωί αναμένεται στην Κέρκυρα ομάδα της ΕΜΑΚ Ιωαννίνων με ειδίκευση στη διάσωση από ορμητικά νερά προκειμένου να ενισχύσει και να συνδράμει, εφόσον χρειαστεί, την Πυροσβεστική υπηρεσία.
Διαβάστε επίσης:
Συναγερμός για φωτιά σε εργοστάσιο στο Ηράκλειο – Σε εξέλιξη επιχείρηση της Πυροσβεστικής
Έκρηξη στη ΒΙΠΕ Πάτρας: Στο Θριάσιο Νοσοκομείο με εγκαύματα ένας εργαζόμενος
Βαρδής Βαρδινογιάννης: Εκδήλωση στη μνήμη του – Έδωσαν το παρών ο ΠτΔ, ο πρωθυπουργός, πολιτικοί και επιχειρηματικός κόσμος (Photos)
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.