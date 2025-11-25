Κλειστά τα σχολεία την Τετάρτη σε κεντρική και νότια Κέρκυρα – Αναμένονται έντονα καιρικά φαινόμενα

Κλειστά θα είναι αύριο Τέταρτη τα σχολεία και οι δημοτικοί παιδικοί σταθμοί στην κεντρική και στη νότια Κέρκυρα μετά από απόφαση των δήμων λόγω της επικείμενης κακοκαιρίας. Κλειστό θα παραμείνει και το Πανεπιστήμιο στο νησί.

Νωρίτερα το απόγευμα συνεδρίασε το συντονιστικό όργανο τόσο του Δήμου όσο και της Περιφέρειας μετά και την πρόγνωση για έντονα καιρικά φαινόμενα που αναμένεται να εκδηλωθούν στο νησί από τα ξημερώματα της Τετάρτης.

Σε κόκκινο συναγερμό

Το νησί βρίσκεται σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού έως και την Παρασκευή. Αύριο το πρωί αναμένεται στην Κέρκυρα ομάδα της ΕΜΑΚ Ιωαννίνων με ειδίκευση στη διάσωση από ορμητικά νερά προκειμένου να ενισχύσει και να συνδράμει, εφόσον χρειαστεί, την Πυροσβεστική υπηρεσία.

