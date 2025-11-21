Κέρκυρα: Πλημμύρες και κατολισθήσεις από την κακοκαιρία – Απεγκλωβισμός ζευγαριού με μωρό (videos/photos)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Σημαντικά είναι τα προβλήματα που προκάλεσε η κακοκαιρία των τελευταίων ωρών, σε αρκετές περιοχές της χώρας, με την Κέρκυρα να πλήττεται από την ισχυρή βροχόπτωση που προκάλεσε ζημιές στο βόρειο τμήμα του νησιού.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, πολλές περιοχές είναι απροσπέλαστες, ενώ χρειάστηκε να γίνει και απεγκλωβισμός ενός ζευγαριού με μωρό.
Λόγω των έντονων βροχοπτώσεων και της μεγάλης ποσότητας νερού στους Καρουσάδες μια ολόκληρη πλαγιά υποχώρησε με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές σε σταυθμευμένα αυτοκίνητα και σε σπίτια, τα οποία ευτυχώς όμως ήταν ακατοίκητα.
Οι δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια και έχουν γεμίσει με λάσπη κάνοντας το χωριό να είναι προσωρινά μη προσβάσιμο.
Τα σοβαρά πλημμυρικά φαινόμενα που έχουν προκληθεί στην Κέρκυρα αποτυπώνονται στις εικόνες του Forecast Weather Greece, που δείχνει ένα ρέμα πλάι σε κατοικημένη περιοχή να έχει φουσκώσει.
Ισχυρή καταιγίδα «χτύπησε» Πάργα, Άρτα, Ιωάννινα και Ηγουμενίτσα, ενώ και η ευρύτερη περιοχή της Καστοριάς και της Ηπείρου μετρούν τις ζημιές από το πέρασμα της κακοκαιρίας.
Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εξέδωσε την Πέμπτη (20/11) η ΕΜΥ, βαθμιαία ύφεση των ισχυρών φαινομένων προβλέπεται από αργά τη νύχτα της Παρασκευής (21/11) προς το Σάββατο (22/11).
