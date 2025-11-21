search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21.11.2025 08:41
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

21.11.2025 07:37

ΚΕΔΕ: Κλείνουν τα δημαρχεία στις 16 Δεκεμβρίου για διεκδικήσεις επί του προϋπολογισμού

21.11.2025 07:37
Στους ΟΤΑ 2,5 δισ. ευρώ - Νέο αναπτυξιακό πρόγραμμα της αυτοδιοίκησης «Αντώνης Τρίτσης» - Media

Μετά τη συνάντησή της με τον Πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, θα συνεχίσει τις συναντήσεις με τους πολιτικούς αρχηγούς των υπόλοιπων Κοινοβουλευτικών Κομμάτων, και θα παραστεί και στη συζήτηση του Προϋπολογισμού του 2026.

Όπως ανακοίνωσε η ΚΕΔΕ: «σε συνέχεια των αποφάσεων του τακτικού συνεδρίου της, που πραγματοποιήθηκε στην Αλεξανδρούπολη (6–8 Νοεμβρίου), εγκαινιάζει έναν κύκλο θεσμικών και πολιτικών παρεμβάσεων στην Κυβέρνηση, τα πολιτικά κόμματα και το Κοινοβούλιο.

Σε αυτό το πλαίσιο, πραγματοποιήθηκαν δύο κρίσιμες συναντήσεις: η πρώτη με τον Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής κ. Κ. Σκρέκα και στελέχη του κυβερνώντος κόμματος και η δεύτερη με τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, κ. Νικήτα Κακλαμάνη.

Στόχος της ΚΕΔΕ είναι η ικανοποίηση των αιτημάτων της Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης ενόψει της συζήτησης και ψήφισης του Κρατικού Προϋπολογισμού 2026».

Ο κ. Κακλαμάνης ενημέρωσε την Εκτελεστική Επιτροπή της ΚΕΔΕ για την ημερομηνία ψήφισης του Προϋπολογισμού στις 17 Δεκεμβρίου, με αποτέλεσμα να ανακοινωθεί από τον αυτοδιοικητικό φορέα, η παρουσία των αιρετών στη Βουλή ενώ το συμβολικό κλείσιμο των Δημαρχείων πρόκειται να πραγματοποιηθεί στις 16 Δεκεμβρίου.

Διαβάστε επίσης

Ετοιμάζεται για τα γιορτινά της η Θεσσαλονίκη: Έφτασε το χριστουγεννιάτικο έλατο 18 μέτρων από τη Χαλκιδική (Video)

Βρισηίδα Ανδριώτου: «Έχασα 50.000 ευρώ» – Πώς το γνωστό μοντέλο έπεσε στα δίχτυα του κυκλώματος των ψευτοεπενδυτών σε καζίνο

Νέος Κόσμος: Ίχνη στραγγαλισμού στον 58χρονο οδηγό – Τι αποκάλυψε η ιατροδικαστική εξέταση

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
florida_2111
ΚΟΣΜΟΣ

Νέα εκτέλεση στη Φλόριντα – Το έγκλημα του Richard Randolph και η (μη ομόφωνη) καταδίκη

vana-barba-new
LIFESTYLE

Βάνα Μπάρμπα: «Οι γυναίκες άνω των 60 είναι δυστυχώς αόρατες για την κοινωνία» (Video)

pierrakakis 44321- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μάχη διαδοχής στο Eurogroup: Η υποψηφιότητα Πιερρακάκη, οι συμμαχίες, ο ρόλος των «μεγάλων» και ποια είναι η διαδικασία εκλογής 

ekav_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη Λεωφόρο Κηφισίας: Μοτοσικλέτα παρέσυρε πεζό – Δύο τραυματίες

cosco
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λιμάνι του Πειραιά: Συνεχίζεται η διελκυστίνδα Ουάσινγκτον – Πεκίνου – Παρέμβαση με νόημα από Καραμανλή

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ALKOTEST NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Διπλώματα οδήγησης: Φρένο στις ανανεώσεις άνω των 65 ετών, στοπ στην οδήγηση χωρίς αλκοτεστ και κράνος

gap andreas mineiko
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Με τον γιο του, Ανδρέα, στη γιορτή της Πολωνικής Ομογένειας ο Γιώργος Παπανδρέου

spyros-martikas
ΕΛΛΑΔΑ

«Είμαι σε απόγνωση» - Οι εκκλήσεις του Μαρτίκα στον αρχηγό του κυκλώματος να του επιστρέψουν τα χρήματά του

thanos-plevris
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ποια Μελόνι; Ο Πλεύρης θέλει να ανοίξει κέντρα επιστροφής μεταναστών στην Αφρική και συγκεκριμένα στη ... Λιβύη

merz-lula
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μερτς προσέβαλε τη Βραζιλία και ο Λούλα του «τα έχωσε»: Το Βερολίνο δεν προσφέρει ούτε το 10% αυτής της ποιότητας

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21.11.2025 08:41
florida_2111
ΚΟΣΜΟΣ

Νέα εκτέλεση στη Φλόριντα – Το έγκλημα του Richard Randolph και η (μη ομόφωνη) καταδίκη

vana-barba-new
LIFESTYLE

Βάνα Μπάρμπα: «Οι γυναίκες άνω των 60 είναι δυστυχώς αόρατες για την κοινωνία» (Video)

pierrakakis 44321- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μάχη διαδοχής στο Eurogroup: Η υποψηφιότητα Πιερρακάκη, οι συμμαχίες, ο ρόλος των «μεγάλων» και ποια είναι η διαδικασία εκλογής 

1 / 3