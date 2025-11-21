ΚΕΔΕ: Κλείνουν τα δημαρχεία στις 16 Δεκεμβρίου για διεκδικήσεις επί του προϋπολογισμού

Μετά τη συνάντησή της με τον Πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, θα συνεχίσει τις συναντήσεις με τους πολιτικούς αρχηγούς των υπόλοιπων Κοινοβουλευτικών Κομμάτων, και θα παραστεί και στη συζήτηση του Προϋπολογισμού του 2026.

Όπως ανακοίνωσε η ΚΕΔΕ: «σε συνέχεια των αποφάσεων του τακτικού συνεδρίου της, που πραγματοποιήθηκε στην Αλεξανδρούπολη (6–8 Νοεμβρίου), εγκαινιάζει έναν κύκλο θεσμικών και πολιτικών παρεμβάσεων στην Κυβέρνηση, τα πολιτικά κόμματα και το Κοινοβούλιο.

Σε αυτό το πλαίσιο, πραγματοποιήθηκαν δύο κρίσιμες συναντήσεις: η πρώτη με τον Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής κ. Κ. Σκρέκα και στελέχη του κυβερνώντος κόμματος και η δεύτερη με τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, κ. Νικήτα Κακλαμάνη.

Στόχος της ΚΕΔΕ είναι η ικανοποίηση των αιτημάτων της Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης ενόψει της συζήτησης και ψήφισης του Κρατικού Προϋπολογισμού 2026».

Ο κ. Κακλαμάνης ενημέρωσε την Εκτελεστική Επιτροπή της ΚΕΔΕ για την ημερομηνία ψήφισης του Προϋπολογισμού στις 17 Δεκεμβρίου, με αποτέλεσμα να ανακοινωθεί από τον αυτοδιοικητικό φορέα, η παρουσία των αιρετών στη Βουλή ενώ το συμβολικό κλείσιμο των Δημαρχείων πρόκειται να πραγματοποιηθεί στις 16 Δεκεμβρίου.

