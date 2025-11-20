Νέος Κόσμος: Ίχνη στραγγαλισμού στον 58χρονο οδηγό – Τι αποκάλυψε η ιατροδικαστική εξέταση

Στη δημοσιότητα έρχονται νέα στοιχεία για τον άγριο ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου 58χρονου οδηγού από 29χρονο, στο Νέο Κόσμο.

Όπως αναφέρθηκε στην εκπομπή Live News, κατά την ιατροδικαστική εξέταση στη σορό του 58χρονου εντοπίστηκαν ίχνη στραγγαλισμού. Συγκεκριμένα, η σορός του άνδρα φέρει σημάδια γύρω από τον λαιμό, ενώ είναι σπασμένη η αριστερή πλευρά του υοειδούς οστού, με τα στοιχεία να δείχνουν ότι ο 29χρονος τον έπιασε από τον λαιμό.

Παράλληλα, στο πρόσωπο του θύματος βρέθηκαν ίχνη πληγμάτων από γροθιές και τα χτυπήματα πάνω στο τιμόνι, στα χείλη, στα μάτια κ.ά., ενώ είχε και ρινορραγία.

Ο 58χρονος έφερε επίσης κατάγματα στον θώρακα και στα πλευρά, από τα 15 χτυπήματα που του κατάφερε μέσα σε 10 δευτερόλεπτα ο 29χρονος.

Νέος Κόσμος: «Ο 29χρονος με εκβίαζε», λέει ο πατέρας του 21χρονου φίλου του δράστη

Στην εκπομπή μίλησε και ο πατέρας του 21χρονου που ήταν μαζί με τον 29χρονο την ώρα του περιστατικού. Ο νεαρός άνδρας συνελήφθη, ωστόσο στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος.

«Ο δεύτερος από πίσω, που δεν συμμετείχε στον καβγά, είναι ο γιος μου. Είχε συλληφθεί και αφέθηκε ελεύθερος, γιατί δε συμμετείχε, δεν είχε καμία σχέση με τον καβγά», είπε ο πατέρας του 21χρονου.

Όπως ανέφερε ο ίδιος, τα δύο μηχανάκια με τα οποία έγινε η καταδίωξη του θύματος, ήταν δικά του. Ο ίδιος, ωστόσο, δε γνώριζε πού βρίσκονταν τους τελευταίους μήνες, καθώς τα είχε δώσει, μαζί με ένα αυτοκίνητο, στον γιο του και τον 29χρονο δράστη.

«Ο συγκεκριμένος, ο (…), αυτός που προκάλεσε τον θάνατο του 58χρονου, πήγε μαζί με τον γιο μου και πήρε με τη συγκατάθεσή μου δύο μηχανάκια και ένα αυτοκίνητο, γιατί εγώ χρειάστηκε να λείψω επειγόντως. Από εκεί που τα είχα σταθμευμένα. Τα πήραν με την συγκατάθεσή μου με τα κλειδιά και δε μου τα δίνανε, δε μου τα επέστρεφαν για κανένα λόγο. Έχω καταθέσει πινακίδες. Το ένα από τα δύο μηχανάκια είναι δικό μου, στο όνομά μου, αυτό που οδηγούσε ο (…). Τα έχουν πάρει πριν από 4 μήνες, τα έχουν πάρει από εκεί που τα είχα σταθμευμένα», σημείωσε σχετικά ο πατέρας του 21χρονου.

Ο ίδιος, υποστήριξε ακόμη ότι έπεσε θύμα εκβιασμού από τον 29χρονο: «Έχω προσπαθήσει τόσες φορές να επικοινωνήσω με αστυνομία, έχει μιλήσει και η γυναίκα μου με την αστυνομία, έχει πει τι γίνεται. Τις πινακίδες των τριών οχημάτων τις έχουμε καταθέσει πριν από 20 μέρες. Επειδή έβλεπα και δεν μπορούσα να συνεννοηθώ πλέον και καταθέσαμε τις πινακίδες. Και το Σάββατο που μίλησα εγώ μαζί με τον (…), του λέω “ρε φίλε τι θα γίνει;. Να στείλω την γυναίκα μου να έρθει να δει το αυτοκίνητο, να δω σε τι κατάσταση είναι”. Και μου λέει “ξέρεις, θα μου μεταβιβάσεις το μηχανάκι για να σου δώσουμε το αυτοκίνητο”. Δηλαδή άρχισα και δεχόμουν απειλές από εκεί και πέρα».

Ο πατέρας τους 21χρονου συνέχισε λέγοντας ότι όσες φορές και αν προσπάθησε να πάρει πίσω τα δύο μηχανάκια και το αυτοκίνητό του από τον 29χρονο, δεν τα κατάφερε, προσθέτοντας ότι ο 29χρονος γινόταν όλο και πιο προκλητικός απέναντί του.

«“Πλάκωνε” ανθρώπους με οποιαδήποτε αφορμή μπορούσε να βρει»

Την ίδια ώρα, οι σκληρές εικόνες που ήρθαν στο «φως» και οι αποκαλύψεις για τον 29χρονο κατηγορούμενο, οδήγησαν σειρά από ανθρώπους που τον γνώριζαν να μιλήσουν για εκείνον.

Όπως ανέφερε για εκείνον στο Live News άτομο που γνώριζε τον 29χρονο για χρόνια, μέσα από τα όσα έκανε, προσπαθούσε να γίνει αποδεκτός στον κύκλο του: «Είναι ένα παιδί που έχει γενικά πολλά νεύρα. Επειδή δεν ήταν ψηλός, είχε κόμπλεξ και πάντα στις παρέες του τον κορόιδευαν. Για αυτό και άρχισε εντατικά γυμναστήριο και πολεμικές τέχνες. Ήθελε να φαίνεται μάχιμος και να τον υπολογίζουν οι γύρω του. Για αυτό και όπου έβρισκε αφορμή έμπλεκε σε καβγά. “Πλάκωνε” ανθρώπους με οποιαδήποτε αφορμή μπορούσε να βρει».

Υπενθυμίζεται ότι σε βάρος του 29χρονου ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Ο 29χρονος κατηγορούμενος ζήτησε προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί μέσα στις επόμενες μέρες.

