«Δεν οδηγούσε ο Στέφανος», λέει ο δικηγόρος του Τσιτσιπά για την κλήση 2.000 ευρώ

Τρίτο πρόσωπο οδηγούσε το αυτοκίνητο του Στέφανου Τσιτσιπά, που καταγράφηκε να τρέχει με 210 χλμ την ώρα στην Αττική Οδό, σύμφωνα με τον δικηγόρο του τενίστα.

«Σχετικά με το περιστατικό το οποίο βγήκε στη δημοσιότητα, το αυτοκίνητο το οδηγούσε τρίτο άτομο. Το θέμα του προστίμου και της κατάθεσης του διπλώματος έχουν όλα διεκπεραιωθεί», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Θανάσης Παπαθανασίου στο tennisnews.

Το πολυτελές Lotus του τενίστα καταγράφηκε πριν από δύο μήνες από έξυπνη κάμερα στην Αττική Οδό. Το ειδοποιητήριο για το πρόστιμο των 2.000 ευρώ εστάλη αυτή την εβδομάδα.

Έξυπνες κάμερες έχουν τοποθετηθεί σε 10 σημεία, ανάμεσα τους είναι η Λεωφόρος Κηφισίας, η Λεωφόρος Συγγρού και η Λεωφόρος Βουλιαγμένης.

