20.11.2025 14:41

Μουντιάλ 2026: Η κλήρωση των μπαράζ για τα τελευταία 6 εισιτήρια της τελικής φάσης

20.11.2025 14:41
tropaio-mundial

Στη Ζυρίχη πραγματοποιήθηκαν οι δύο κληρώσεις για τα μπαράζ που θα δώσουν τα τελευταία έξι εισιτήρια (4 ευρωπαϊκά και 2 από τις υπόλοιπες ηπείρους) για την τελική φάση του Μουντιάλ στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Μεξικού και του Καναδά.

Tα μπαράζ για την Ευρώπη

Στην κλήρωση για τα ευρωπαϊκά μπαράζ που θα γίνουν τον Μάρτιο, ο Μάρκο Ματεράτσι και ο Μάρτιν Νταλίν, άσος της Σουηδίας στο Μουντιάλ του ’94 στις ΗΠΑ όπου η χώρα του τερμάτισε 3η, ανέλαβαν την διαδικασία.

Οι αγώνες είναι μονοί, ενώ θα γίνουν ημιτελικοί και τελικοί. Μεγάλη κερδισμένη από τη κλήρωση η Τουρκία που έχει το πιο βατό μονοπάτι, ενώ η κλήρωση έβγαλε ματσάρα μεταξύ Τσεχίας και Ιρλανδίας στα ημιτελικά του Δ’ μονοπατιού, με τον νικητή να πέφτει μετά πάνω στη Δανία ή την Βόρεια Μακεδονία για το εισιτήριο για το Μουντιάλ.

Ενδιαφέρον και στο ματς Ουκρανία – Σουηδία με τον νικητή να παίζει με Πολωνία ή Αλβανία.

Αναλυτικά τα ζευγάρια:

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ

  • Ιταλία – Βόρεια Ιρλανδία
  • Ουαλία – Βοσνία
  • Ουκρανία – Σουηδία
  • Πολωνία – Αλβανία
  • Τουρκία – Ρουμανία
  • Σλοβακία – Κόσοβο
  • Δανία – Βόρεια Μακεδονία
  • Τσεχία – Ιρλανδία

ΤΕΛΙΚΟΙ (για τα 4 εισιτήρια, μονός αγώνας)

  • Ουαλία ή Βοσνία – Ιταλία ή Βόρεια Ιρλανδία
  • Ουκρανία ή Σουηδία – Πολωνία ή Αλβανία
  • Σλοβακία ή Κόσοβο – Τουρκία ή Ρουμανία
  • Τσεχία ή Ιρλανδία – Δανία ή Βορεία Μακεδονία

Η κλήρωση για τις υπόλοιπες ηπείρους

Στη δεύτερη κλήρωση, Ιράκ και Κονγκό έμαθαν τους πιθανούς αντιπάλους τους στους δύο «τελικούς» για τα τελευταία εναπομείναντα εισιτήρια. Την κλήρωση έκανε ο γνώριμός μας Κριστιάν Καρεμπέ που λόγω Νέας Καληδονίας είχε την αγωνία του.

Το Ιράκ θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Βολιβία – Σουρινάμ.

Το Κονγκό από τη μεριά του θα παίξει για μια θέση στο Μουντιάλ με έναν εκ των Νέα Καληδονία και Τζαμάικα

Τα δύο μίνι τουρνουά θα γίνουν στις 26 και 31 Μαρτίου στο Μεξικό.

Η κλήρωση για την τελική φάση θα γίνει στις 5 Δεκεμβρίου στην Ουάσιγκτον.

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Γλίτωσε τα χειρότερα ο «Greek Freak» – Εκτός παρκέ για 1-2 εβδομάδες με ελαφριά θλάση

Μουντιαλ 2026: Οι 39 ομάδες που προκρίθηκαν στην τελική φάση και τα play off της Ευρωπαϊκής Ζώνης – Πότε είναι η κλήρωση

Προκριματικά Μουντιάλ 2026: Πικρό αντίο για την Εθνική με λευκή ισοπαλία κόντρα στη Λευκορωσία (Video)

