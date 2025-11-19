search
ΤΕΤΑΡΤΗ 19.11.2025 14:49
19.11.2025 12:09

Moρφή αρχίζει και παίρνει το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό – Εντυπωσιακές φωτογραφίες από drone

Με ταχύτατους ρυθμούς προχωράει η κατασκευή του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό.

Το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού αρχίζει να παίρνει σάρκα και οστά στον Βοτανικό.

Οι νέες φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν από drone δείχνουν τη μεγάλη πρόοδο των έργων, καθώς φαίνεται και οι πρώτες εξέδρες που σηκώνονται.

Συγκεκριμένα, έχουν ήδη σχηματοποιηθεί οι εξέδρες στις δύο πλευρές του γηπέδου και παράλληλα προχωρούν οι εργασίες στο ένα από τα δύο πέταλα του γηπέδου.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο πρόεδρος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός Γιάννης Αλαφούζος αποκάλυψε πως θα γίνει προσπάθεια η ομάδα να μπει στο νέο της σπίτι το 2027.

