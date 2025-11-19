Moρφή αρχίζει και παίρνει το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό – Εντυπωσιακές φωτογραφίες από drone

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Με ταχύτατους ρυθμούς προχωράει η κατασκευή του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό.
Το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού αρχίζει να παίρνει σάρκα και οστά στον Βοτανικό.
Οι νέες φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν από drone δείχνουν τη μεγάλη πρόοδο των έργων, καθώς φαίνεται και οι πρώτες εξέδρες που σηκώνονται.
Συγκεκριμένα, έχουν ήδη σχηματοποιηθεί οι εξέδρες στις δύο πλευρές του γηπέδου και παράλληλα προχωρούν οι εργασίες στο ένα από τα δύο πέταλα του γηπέδου.
Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο πρόεδρος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός Γιάννης Αλαφούζος αποκάλυψε πως θα γίνει προσπάθεια η ομάδα να μπει στο νέο της σπίτι το 2027.
Διαβάστε επίσης
Δολοφονία Λάλα: Νέα προθεσμία πήραν οι 4 κατηγορούμενοι, την Πέμπτη οι απολογίες
Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 27χρονο, που κατήγγειλε ληστεία ενώ ήταν σε ραντεβού με 14χρονη
Βόλος: Ασέλγησε σε 16χρονη που έκανε πρακτική στην επιχείρησή του – «Δεν ήξερα ότι ήταν ανήλικη»
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.