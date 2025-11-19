search
19.11.2025 11:19

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 27χρονο, που κατήγγειλε ληστεία ενώ ήταν σε ραντεβού με 14χρονη

peripoliko11

Κατήγγειλε ληστεία εις βάρος του και βρέθηκε κατηγορούμενος για προσέλκυση ανηλίκου για γενετήσιους λόγους. Ο λόγος για έναν 27χρονο, ο οποίος -σύμφωνα με την καταγγελία- το βράδυ της περασμένης Δευτέρας, έπεσε θύμα ληστείας από ομάδα 20 ατόμων, στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης, που με χρήση σωματικής βίας τού απέσπασαν το κινητό τηλέφωνο και το πορτοφόλι του, που περιείχε χρήματα, χρεωστική κάρτα και προσωπικά του έγγραφα.

Στο πλαίσιο των ερευνών προέκυψε ότι ο 27χρονος βρισκόταν στο σημείο με 14χρονη, σε ερωτικό ραντεβού -κι ενώ γνώριζε την ηλικία της κοπέλας– ενώ είχε προηγηθεί μεταξύ τους επικοινωνία σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παύλου Μελά που ξεκίνησαν την έρευνα συνέλαβαν τον 27χρονο για το αδίκημα της προσέλκυσης παιδιών για γενετήσιους λόγους.

Η προανάκριση συνεχίζεται για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

