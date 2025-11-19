search
19.11.2025 08:22

Φοινικούντα: Το θύμα είχε ζητήσει όπλο γιατί φοβόταν για τη ζωή του – Τα τέσσερα κινητά και ο νέος συνεργός

19.11.2025 08:22
foinikounta tomaras

Νέα δεδομένα έρχονται στο φως για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα, με τις Αρχές να αναζητούν έναν ακόμη συνεργό, ενώ την ίδια ώρα ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ φαίνεται πως είχε ζητήσει καραμπίνα και φυσίγγια από φίλο του γιατί φοβόταν για την ζωή του.

Το παραπάνω στοιχείο προκύπτει από την πολύωρη ανάκριση φίλου του θύματος, όπως μετέδωσε το Star.

Ψάχνουν νέο συνεργό;

Οι αστυνομικοί μετά την έφοδο σε σπίτια και καταστήματα εμπλεκομένων έχουν στα χέρια τους τέσσερα κινητά. Το ερώτημα αν υπήρχε επικοινωνία πριν ή μετά το έγκλημα θα απαντηθεί και πιθανότατα θα αποκαλύψει έναν ακόμα συνεργό.

«Ο νεκρός έχει το όπλο μου. Όταν τον χτύπησαν τότε, πριν έναν μήνα, μου ζήτησε το όπλο γιατί φοβόταν. Φοβόταν και μου το ζήτησε για να μπορέσει να κοιμηθεί. Δεν έρχεται να σε πιστολιάσει ο άλλος για την περιουσία», ανέφερε ο φίλος του θύματος.

Τα τέσσερα κινητά

Οι αστυνομικοί εισέβαλαν στο διαμέρισμα του εργοδότη του 22χρονου και κατέσχεσαν υπολογιστές και λάπτοπ. Ο εργοδότης έλειπε, όμως εντοπίστηκε λίγο αργότερα.

Σύμφωνα με τον συνήγορό του, Μιχάλη Δημητρακόπουλο, «τον κάλεσαν από́ την Αστυνομία και μόλις έμαθαν ότι είναι Θεσσαλονίκη, του είπαν να πάει άμεσα στη οικεία Αστυνομική Διεύθυνση, όπως και έπραξε».

Νέα κατάθεση για τον ανιψιό και τη σύντροφό του

Την ίδια ώρα, ο ανιψιός του νεκρού και η σύντροφος του ανακρίνονταν για επτά ώρες στην Καλαμάτα. Μόνο που τώρα η γυναίκα επιβεβαίωσε ότι από το δικό της κινητό έγινε η πρώτη κλήση μετά το έγκλημα στον εργοδότη του 22χρονου που είναι επιστήθιος φίλος του συντρόφου της.

«Άκουσα πυροβολισμούς και αμέσως μετά βλέπω μπροστά μου τον σύντροφό μου να μπαίνει στο εστιατόριο και να φωνάζει: «”Βοήθεια πάρτε το 100″», ανέφερε η σύντροφος του ανιψιού. «Μετά έπεσε μπροστά μου και είπε: “Έχουν πέσει πυροβολισμοί. Είναι νεκροί”», υπογράμμισε. «Ο σύντροφός μου ήταν σε σοκ δεν μπορούσε να μιλήσει», σημείωσε η σύντροφος του ανιψιού.

Τώρα οι Αρχές ψάχνουν να βρουν αν υπάρχει συνδετικός κρίκος ανάμεσα σε Αθήνα και Φοινικούντα. «Δεν τον σκότωσε συγγενής», λένε κάτοικοι στο χωριό.

«Ο κληρονόμος ήταν ένας. Δεν είχε λόγο», επισημαίνουν. «Γιατί να σκοτώσει τον μπάρμπα του; Οι δουλειές εδώ πάνε στα αρσενικά. Αυτός ήταν ο κανονικός διάδοχος», αναφέρει φίλος του θύματος.

