Κύκλωμα ψευτοεπενδυτών σε καζίνο: «Ο Μαρτίκας έδινε στον εντολέα μου χρήματα για να τα παίξει στη ρουλέτα», λέει ο δικηγόρος του φερόμενου ως αρχηγού

Στην εκπομπή Live News μίλησε ο δικηγόρος του φερόμενου ως αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσε εύρωστους επαγγελματίες, τάζοντάς τους δήθεν επενδυτικές ευκαιρίες σε καζίνο.

Τόσο ο αρχηγός, όσο και ο υπαρχηγός του κυκλώματος κρίθηκαν προφυλακιστέοι, ενώ τα τρία ακόμη μέλη του κυκλώματος αφέθηκαν ελεύθερα με περιοριστικούς όρους.

Μιλώντας στο Mega, ο δικηγόρος του αρχηγού της οργάνωσης, Δημήτρης Αυλωνίτης, δήλωσε ότι ο εντολέας του είναι εθισμένος στον τζόγο, και ότι «με όφελος ένα υπέρογκο τοκογλυφικό επιτόκιο της τάξεως του 80% το μήνα, 15% με 20% την εβδομάδα, του έδιναν τα λεφτά τους».

Σε ερώτηση για το αν ο εντολέας του πήρε χρήματα από τον Σπύρο Μαρτίκα, ο οποίος βρίσκεται ανάμεσα στα θύματα του κυκλώματος, ο δικηγόρος του φερόμενου ως αρχηγού της οργάνωσης είπε: «Πήρε 25.000, γύρισε 35.000 ευρώ. Σε τρεις μέρες του έδωσε 10.000 κέρδος. Του ξαναέδωσε τις 35.000 και πήρε 50.000 ευρώ. Ο κ. Μαρτίκας ωφελήθηκε από τον εντολέα μου με 25.000 ευρώ. Δηλαδή 100% των χρημάτων σε έναν μήνα. Για ποιο λόγο ωφελήθηκε; Του έδωσε τα λεφτά για να παίξει. Ο πελάτης μου είναι 40 χρόνια εθισμένος στον τζόγο. Το ξέρουν και οι πέτρες στο Λουτράκι».

«Δεν έλεγε ο εντολέας μου “αν κερδίσω”. Είχε μεγάλη δραστηριότητα και εμπειρία στο παίγνιο της ρουλέτας με αλγόριθμους, μαθηματικούς υπολογισμούς και όλα τα σχετικά. Βλέπανε την πολυτελή ζωή που έκανε, τα χρήματα που κέρδιζε και με όφελος ένα υπέρογκο τοκογλυφικό επιτόκιο της τάξεως του 80% το μήνα, 15% με 20% την εβδομάδα, του έδιναν τα λεφτά τους. Έχουμε ένα θύμα που λέει “σε ευχαριστώ για τις 5.000 σε τρεις μέρες” κέρδος. Ας τα βάζανε στην τράπεζα», συνέχισε ο δικηγόρος.

«Τα θύματα μπορούν να λένε ό,τι θέλουν. Λένε έναν ισχυρισμό ότι τους έλεγε ο εντολέας μου “θα δανείσω το καζίνο, θα δανείσετε τα λεφτά στο καζίνο και θα παίρνετε επιτόκιο”. Το καζίνο είναι μια μεγάλη επιχείρηση. Τον Ιανουάριο κληρώνει τρία αυτοκίνητα 1,5 εκατ. ευρώ, έχει 1500 υπαλλήλους, δανείζεται ό,τι χρήματα θέλει κάθε εβδομάδα από την τράπεζα και αν είναι δυνατόν να πιστέψουμε ότι πίστεψαν αυτοί οι άνθρωποι ότι θα δανείσουν το καζίνο. Δεν τους είπε ποτέ», τόνισε ο κ. Αυλωνίτης.

«Ο ισχυρισμός του κ. Μαρτίκα ότι έσπασε ασφαλιστήρια συμβόλαια… Σε μία εκπομπή μίλησε για 600.000 ευρώ, εχθές μίλησε για 300.000 ευρώ, για τον Παντελή Παντελίδη τα 250.000 έγιναν 24.000. Από σήμερα ερευνάται από την ΑΑΔΕ και το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος για το πού βρήκε τα χρήματα», συμπλήρωσε ο ίδιος.

Δικηγόρος Σπύρου Μαρτίκα: «Θα καταθέσει από πού προέρχονταν τα χρήματα εάν και όπου κληθεί»

Στην εκπομπή μίλησε και η δικηγόρος του Σπύρου Μαρτίκα, Σταυρούλα Αντιγόνη Πριλή, η οποία τόνισε ότι «ο κ. Μαρτίκας έχει δηλώσει εξαρχής τι χρήματα απώλεσε από την απάτη. Από πού προέρχονταν, εννοώ νόμιμα, θα το καταθέσει εάν και όπου κληθεί».

«Σε περίπτωση που υποπέσουν στην αντίληψή μας ισχυρισμοί από τις απολογίες ή άλλα έγγραφα οι οποίοι είναι συκοφαντικοί και ψευδείς κατά του εντολέα μας θα ασκήσουμε όλα τα νόμιμα δικαιώματα, αστικά και ποινικά», τόνισε η ίδια.

«Ο εντολέας μου δε θα ανεχτεί κανέναν συκοφαντικό και ψευδή ισχυρισμό. Εμείς, πριν πάρει η υπόθεση δημοσιότητα, απευθυνθήκαμε με τον κ. Μαρτίκα στις Αρχές. Θέλουμε με αξιοπρέπεια να διαχειριστούμε αυτή την υπόθεση, στην οποία δεν είναι θύμα μόνο ο κ. Μαρτίκας. (…) Αν εγώ προσωπικά, εσείς, όποιος μας ακούει, ήταν θύμα τοκογλυφίας, θα είχε σπεύσει πρώτος να κάνει μήνυση, να μεριμνήσει για μια ποινική δίωξη και να πράξει τα νόμιμα», πρόσθεσε, μεταξύ άλλων, η δικηγόρος του Σπύρου Μαρτίκα.

