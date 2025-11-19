search
ΤΕΤΑΡΤΗ 19.11.2025 00:56
ΕΛΛΑΔΑ

19.11.2025 00:00

Πράσινη φωταγωγήθηκε η αίθουσα Τελετών του ΑΠΘ με μήνυμα για την εξάλειψη του Καρκίνου Τραχήλου της Μήτρας

19.11.2025 00:00
apth cancer

Με το μήνυμα «Ενημερώσου, Εμβολιάσου, Εξετάσου!» και με στόχο την «Εξάλειψη του Καρκίνου Τραχήλου της Μήτρας» φωταγωγήθηκε απόψε σε πράσινο χρώμα η πρόσοψη της αίθουσας Τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Η δράση πραγματοποιήθηκε με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Δράσης του Π.Ο.Υ. για την Εξάλειψη του Καρκίνου Τραχήλου της Μήτρας (17 Νοεμβρίου, Cervical Cancer Elimination Day) από την Ελληνική HPV Εταιρεία (hpvsociety.gr), η οποία ένωσε τις δυνάμεις της με φορείς και οργανισμούς για να μεταφέρει το μήνυμα της πρόληψης σε κάθε γωνιά της χώρας.

Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκε η φωταγώγηση εμβληματικών κτιρίων. Εκτός από το κτίριο του ΑΠΘ φωταγωγήθηκαν με το ίδιο μήνυμα η Βουλή των Ελλήνων και ο Πύργος Πειραιά.

Σύμφωνα με στοιχεία της Εταιρείας, ο συγκεκριμένος καρκίνος θα εξαλειφθεί ως παγκόσμιο πρόβλημα δημόσιας υγείας όταν όλες οι χώρες παρουσιάσουν λιγότερα από 4 περιστατικά ανά 100.000 γυναίκες ετησίως.

Ο στόχος αυτός μπορεί να επιτευχθεί έως το 2030 μέσω της Παγκόσμιας Στρατηγικής «90-70-90» η οποία περιλαμβάνει: 90% εμβολιασμό κατά του HPV των κοριτσιών έως την ηλικία των 15 ετών, 70% έλεγχο με HPV testing των γυναικών στις ηλικίες των 35 και 45 ετών και 90% θεραπεία των γυναικών με (προ)καρκινικές αλλοιώσεις.

Παρά τις σημαντικές αποφάσεις της Πολιτείας, η Ελλάδα απέχει ακόμα αρκετά από την επίτευξη αυτών των στόχων. Για τον λόγο αυτό, η Ελληνική Εταιρεία Έρευνας και Αντιμετώπισης του Ιού των Θηλωμάτων (HPV) υπογραμμίζει την κρίσιμη ανάγκη για αύξηση τόσο της εμβολιαστικής κάλυψης όσο και της συμμετοχής των γυναικών στον προσυμπτωματικό έλεγχο, ώστε οι νέες γενιές να προστατευτούν και οι ενήλικες γυναίκες με HPV-σχετιζόμενη νόσο να διαγνωσθούν και να θεραπευθούν εγκαίρως.

