18.11.2025 21:34

Κυψέλη: Στο «φως» μαρτυρίες για το γηροκομείο που έκλεισε από την Περιφέρεια – «Μας απειλούσαν για να δίνουμε ηρεμιστικά στους ηλικιωμένους»

18.11.2025 21:34


Στις συνθήκες που επικρατούσαν στο γηροκομείο στην Κυψέλη, στο οποίο μπήκε λουκέτο μετά από εντολή του Περιφερειάρχη Αττικής, Νίκου Χαρδαλιά, αναφέρθηκαν συγγενείς των τροφίμων, αλλά και εργαζόμενοι στη δομή.

«Όταν την είδε ο παθολόγος λέει “δεν έχω ξαναδεί μια γυναίκα να είναι 40 κιλά“.  Φακές, ρεβίθια, ξανά φασόλια από την προηγούμενη», κατήγγειλε στην ΕΡΤ η συγγενής μιας τροφίμου.

Στο ίδιο ρεπορτάζ, εργαζόμενη του γηροκομείου καταγγέλλει ότι η διοίκηση απαιτούσε από τους εργαζόμενους να δίνουν ψυχοφάρμακα στους ηλικιωμένους, προκειμένου να παραμένουν ήρεμοι.

«Πολλές φορές μάς απειλούσε να δώσουμε ψυχοφάρμακα, ηρεμιστικά στους ασθενείς και εμείς δεν τα δίναμε ποτέ. Ένας ασθενής έκατσε μια εβδομάδα σε κώμα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Μετρημένα» τα είδη πρώτης ανάγκης – «Τα κλείδωνε η κυρία»

Κατά τις ίδιες μαρτυρίες, οι παροχές στους ηλικιωμένους ήταν «μετρημένες», ακόμη και αν αυτό αφορούσε σε είδη πρώτης ανάγκης, όπως σεντόνια και πάνες, καθώς «τα κλείδωνε η κυρία».

«Δεν είχαμε υλικά, σαν προσωπικό. Ήταν μετρημένες οι πάνες. Είτε ήταν το σφουγγάρι, είτε ήταν το σαπούνι αυτό το πράγμα, είτε τα σεντόνια, είτε τα υποσέντονα. Έχουμε φτάσει να βάλουμε και σακούλα σκουπιδιών στο στρώμα, για να μην είναι βρεγμένο. Δεν είχαμε σεντόνια, γιατί τα κλείδωνε η κυρία. Η αποθήκη ήταν γεμάτη με 400 σεντόνια», είπε χαρακτηριστικά μια εργαζόμενη.

«Άφαντη» η υπεύθυνη, στον «αέρα» οι εργαζόμενοι

Την ίδια ώρα, στον «αέρα» έχουν μείνει και οι εργαζόμενοι του γηροκομείου, οι οποίοι δεν γνωρίζουν αν και πότε θα καταβληθούν οι μισθοί τους, με την υπεύθυνη να έχει «εξαφανιστεί».

«Μας είπαν ότι δε θα πληρωθείτε αυτόν τον μήνα, δε θα πάρετε ούτε τα δώρα σας, ούτε τις διπλοβάρδιες. Η υπεύθυνη έχει εξαφανιστεί», σημείωσε στην ΕΡΤ εργαζόμενη στη δομή.

Σημειώνεται ότι στο γηροκομείο αυτή τη στιγμή παραμένουν 12 άτομα που αναμένεται μέχρι το τέλος του μήνα να μεταφερθούν σε άλλες δομές από τις οικογένειές τους.

