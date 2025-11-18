Βορίζια: Οι καταθέσεις που «έκαψαν» τον 58χρονο πατέρα των Φραγκιαδάκηδων, αποκαλύπτοντας την εμπλοκή του στο μακελειό

Δύο καταθέσεις, οι οποίες αποκάλυπταν την εμπλοκή του Βενιζέλου Φραγκιαδάκη στο μακελειό στα Βορίζια της Κρήτης, είχαν στα χέρια τους οι αστυνομικές Αρχές που αναζητούσαν τον 58χρονο, ο οποίος τελικά παραδόθηκε και συνελήφθη.

Όπως αναφέρει το patris.gr, η πρώτη κατάθεση ήταν αυτή της μητέρας του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, που έπεσε νεκρός στην αιματηρή συμπλοκή, η οποία είχε τοποθετήσει τον 58χρονο στο σημείο των πυροβολισμών, αναφέροντας πως ήταν ένας από τους άνδρες που άνοιξαν πυρ εναντίον του γιου της.

Συγκεκριμένα, στην κατάθεσή της στους αστυνομικούς λίγες ώρες μετά το αιματοκύλισμα, η μητέρα του Φανούρη Καργάκη είχε ερωτηθεί για το ποιους είδε να πυροβολούν τον γιο της, με την ίδια να αναφέρει: «Όλοι οι Φραγκιαδάκηδες, τα τέσσερα αδέρφια (σ.σ. τα κατονόμασε) και ο πατέρας (σ.σ. τον κατονόμασε). Μαζί τους ήταν και ένας ξάδερφός τους (σ.σ. τον κατονόμασε). Όλοι είχαν όπλα και πυροβολούσαν το κοπέλι μου και μου το σκότωσαν. Θέλω όλοι τους να τιμωρηθούνε».

Τα παρατημένα όπλα και η κατάθεση 33χρονου συγγενή των προφυλακισθέντων

Σημαντικό στοιχείο ήταν και η κατάθεση 33χρονου συγγενή των Φραγκιαδάκηδων, όπου αποκαλύφθηκε η διαδρομή δύο όπλων που χρησιμοποιήθηκαν στο μακελειό.

Όπως ανέφερε, λίγη ώρα μετά αιματηρή συμπλοκή είδε δίπλα από ένα αυτοκίνητο δύο όπλα: «…Είδα στο πλαϊνό μίας κούρσας (που δεν ξέρω ποιανού ήτανε), η οποία ήταν στο σπίτι της γιαγιάς μου κοντά, να έχουν αφημένα ένα καλάσνικοφ και ένα μονόκαννο. Με το που τα είδα τα πήρα και το ένα μονόκαννο το πέταξα σε ένα καμπινεδάκι, σε ένα παλιό σπίτι, δίπλα από το σπίτι της γιαγιάς μου, ενώ πριν το πετάξω το άνοιξα και έβγαλα από μέσα ένα φυσίγγιο, το οποίο πέταξα μέσα στη λεκάνη που είχε εκεί. Το καλάσνικοφ το πέταξα παρακάτω στα σκουπίδια. Ο λόγος που το πέταξα εκεί ήταν για να μην τα ξαναβρούν και αρχίζουν να παίζουν πάλι αυτοί που παίξανε. Τα όπλα δεν ξέρω ποιανού ήτανε».

Ο 33χρονος σημείωσε ακόμη ότι, όταν έφτασε η στο σημείο, όλοι άρχισαν να φεύγουν: «Ύστερα ήρθε ένας και είπε ότι έρχεται η αστυνομία στο χωριό και αρχίσανε να φεύγουν όλοι, όπως και εγώ που πήγα κι ήκατσα στο σπίτι μου. Στο φευγιό, βέβαια, όπως ήφευγε ο… (κατονομάζει τον πατέρα) με τον γιο του, περάσανε από τον κάδο που είχα πεταμένο το καλάσνικοφ και είδα ότι σταματήσανε και το πήρανε μαζί τους. Σήμερα (2/11) το πρωί ήρθε η αστυνομία στο σπίτι μου και με βρήκανε εκεί, όπου και τους είπα όλα αυτά που σας είπα και εδώ, δείχνοντάς τους παράλληλα και το σημείο όπου είχα πετάξει το μονόκαννο, το οποίο και το πήρανε μετά».

Σημειώνεται ότι ο 58χρονος Βενιζέλος Φραγκιαδάκης, αδελφός της 56χρονης Ευαγγελίας που έχασε τη ζωή της στη διάρκεια του φονικού επεισοδίου, για τον οποίο εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης, εμφανίστηκε αυτοβούλως το πρωί της Τρίτης, 18/11 στην Ασφάλεια Ηρακλείου, όπου και συνελήφθη.

Ο 58χρονος, που είναι πατέρας των τεσσάρων προφυλακισμένων αδερφών Φραγκιαδάκη και θείος του πέμπτου προφυλακισμένου, πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή, 21/11, με τον δικηγόρο του να αναφέρει ότι ο εντολέας του βρισκόταν στο αστυνομικό τμήμα Φαιστού την ώρα της φονικής συμπλοκής, όπου έδινε κατάθεση για την έκρηξη που σημειώθηκε το βράδυ της προηγούμενης ημέρας στο σπίτι του 27χρονου γιου του.

