Νέος Κόσμος: «Με ψέκασε με σπρέι πιπεριού» – Τι είπε στην απολογία του ο 29χρονος που χτύπησε μέχρι θανάτου τον 58χρονο οδηγό

Σοκ έχει προκαλέσει ο θάνατος ενός 58χρονου οδηγού στον Νέο Κόσμο, ο οποίος ξυλοκοπήθηκε άγρια από 29χρονο, επειδή – όπως ανέφερε ο καθ’ ομολογίαν δράστης του ξυλοδαρμού – του έκλεισε τον δρόμο.

Ο 29χρονος, αλβανικής καταγωγής, περιέγραψε στους αστυνομικούς τα όσα προηγήθηκαν του άγριου ξυλοδαρμού του 58χρονου, ο οποίος, λίγο μετά το περιστατικό, οδηγήθηκε στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» όπου και κατέληξε.

Σύμφωνα με τον 29χρονο, η Δευτέρα, 17/11, λίγο πριν τις 17.00 το απόγευμα, είχε πάρει το μηχανάκι ενός εκ των δύο Ελλήνων που προσήχθησαν το πρωί και τη στιγμή που βρισκόταν κοντά σε ένα γυμναστήριο, το θύμα τού έκλεισε, όπως είπε, τον δρόμο.

Ο 29χρονος, ενοχλημένος, πήγε να του ζητήσει τον λόγο, και τότε ο 58χρονος – σύμφωνα πάντα με τον δράστη του ξυλοδαρμού – τον ψέκασε με σπρέι πιπεριού και αποχώρησε από το σημείο.

Ο συλληφθείς ακολούθησε τον 58χρονο με τη μηχανή, και στη συνέχεια τον ξυλοκόπησε άγρια, με τον 58χρονο να αφήνει λίγο αργότερα την τελευταία του πνοή.

«Ήταν σαν καταδίωξη, ούτε σε STOP σταματούσαν, ούτε τίποτα»

Την ίδια ώρα, κάτοικος της περιοχής του Νέου Κόσμου, που ήταν αυτόπτης μάρτυρας των όσων προηγήθηκαν του ξυλοδαρμού, περιέγραψε το περιστατικό σαν καταδίωξη.

«Βρισκόμουν στην περιοχή και είδα το αυτοκίνητο να περνάει σαν καταδίωξη, με μηχανές από πίσω του. Ούτε σε STOP σταματούσαν, ούτε τίποτα. Στην αρχή, μάλιστα, νομίζαμε ότι η Αστυνομία καταδίωκε κάποιον», ανέφερε στην ΕΡΤ.

Η ίδια πηγή ανέφερε, μάλιστα, ότι το αυτοκίνητο του 58χρονου «πέρασε δύο φορές από τη Σουλιέ. Δύο φορές έκανε κύκλο, με τους ίδιους ρυθμούς. Ο δρόμος αυτός, όμως, καταλήγει σε αδιέξοδο».

