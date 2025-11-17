Νέος Κόσμος: Θρίλερ με νεκρό οδηγό σε τροχαίο – Έφερε χτυπήματα στο κεφάλι

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση ενός τροχαίου δυστυχήματος που έλαβε χώρα νωρίτερα το απόγευμα της Δευτέρας, 17/11, στο Νέο Κόσμο, με έναν 58χρονο άνδρα να προσκρούει με το αυτοκίνητό του σε σταθμευμένο όχημα.
Το ατύχημα έλαβε χώρα επί της οδού Σουλιέ, με τον άνδρα να μεταφέρεται εσπευσμένα στον «Ευαγγελισμό», βαριά τραυματισμένος και σε κρίσιμη κατάσταση, όπου αργότερα εξέπνευσε.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 58χρονος ενδέχεται να υπέστη ανακοπή, ωστόσο, μετά τη διακομιδή του στο νοσοκομείο, διαπιστώθηκε ότι φέρει χτυπήματα στο κεφάλι του.
Την ίδια ώρα, ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες κάνουν λόγο για δύο άτομα σε δίκυκλο, τα οποία φέρονται να διαπληκτίστηκαν με τον 58χρονο και να τον γρονθοκόπησαν πριν το τροχαίο, με την αστυνομία να διεξάγει σχετικές έρευνες.
