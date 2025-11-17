search
ΔΕΥΤΕΡΑ 17.11.2025 20:56
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.11.2025 20:18

Νέος Κόσμος: Θρίλερ με νεκρό οδηγό σε τροχαίο – Έφερε χτυπήματα στο κεφάλι

17.11.2025 20:18
peripoliko_mnew

Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση ενός τροχαίου δυστυχήματος που έλαβε χώρα νωρίτερα το απόγευμα της Δευτέρας, 17/11, στο Νέο Κόσμο, με έναν 58χρονο άνδρα να προσκρούει με το αυτοκίνητό του σε σταθμευμένο όχημα.

Το ατύχημα έλαβε χώρα επί της οδού Σουλιέ, με τον άνδρα να μεταφέρεται εσπευσμένα στον «Ευαγγελισμό», βαριά τραυματισμένος και σε κρίσιμη κατάσταση, όπου αργότερα εξέπνευσε.

Πληροφορίες για επίθεση δύο ατόμων εναντίον του 58χρονου

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 58χρονος ενδέχεται να υπέστη ανακοπή, ωστόσο, μετά τη διακομιδή του στο νοσοκομείο, διαπιστώθηκε ότι φέρει χτυπήματα στο κεφάλι του.

Την ίδια ώρα, ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες κάνουν λόγο για δύο άτομα σε δίκυκλο, τα οποία φέρονται να διαπληκτίστηκαν με τον 58χρονο και να τον γρονθοκόπησαν πριν το τροχαίο, με την αστυνομία να διεξάγει σχετικές έρευνες.

Διαβάστε επίσης:

Το μέλι έγινε … μπλε: Τι περιέχει το προϊόν που έχει γίνει viral

«Το Πολυτεχνείο ζει»: Μεγαλειώδης η πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία – Χιλιάδες κόσμου στον δρόμο, συλλήψεις και προσαγωγές από την αστυνομία

Μακελειό στα Βορίζια: Το φωτογραφικό ντοκουμέντο που έκανε ανακρίτρια και εισαγγελέα να διαφωνήσουν

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
polixronidi mikroutsikos 66- new
LIFESTYLE

Μαριάννα Πολυχρονίδη: Η συνεργασία μου με τον Θάνο Μικρούτσικο ήταν δώρο ζωής

polytexneio klestoi dromoi 99- new
ΕΛΛΑΔΑ

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας – Άνοιξαν οι σταθμοί του Μετρό

kylian mpape 998- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Κιλιάν Εμπαπέ ζητά αποζημίωση ύψους 240.000.000 ευρώ από την Παρί Σεν Ζερμέν

eu army
ΚΟΣΜΟΣ

Η Ευρώπη μετρά αντίστροφα για πόλεμο μεγάλης κλίμακας – Φόβοι για θερμό επεισόδιο «ανά πάσα στιγμή»

trump 444- new
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Πολλά νεύρα με δημοσιογράφο του Bloomberg – «Είσαι ο χειρότερος, δεν ξέρω γιατί σε έχουν»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
toyrnas-new
LIFESTYLE

Κώστας Τουρνάς: «Είχα πει στον Οικονομόπουλο ότι θα πεθάνει επιτυχημένος τραγουδιστής» (Video)

syriopoulou
LIFESTYLE

Ευαγγελία Συριοπούλου: «Δεν κοιμάμαι το βράδυ, έχω πολύ μεγάλο άγχος και στεναχώρια»

bisbikou-gymnastiki
ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα με τις τηλεφωνικές απάτες: Ο προπονητής της αθλήτριας σε σοκ - «Ή έχει παρασυρθεί, ή έχει εξαπατηθεί»

soi new
LIFESTYLE

Μελέτης Ηλίας: «Ο "Χαμπέας" και η "Λυδία" περίμεναν ότι θα κάνει τέτοια επιτυχία "Το Σόι Σου"» (Video)

14112025-ydoe-apates-1-1
ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν μπορείτε να διανοηθείτε τι θα γίνει τη Δευτέρα» - Νέες αποκαλύψεις προαναγγέλλει ο Μαρτίκας για τον επιχειρηματία με τις απάτες

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 17.11.2025 20:55
polixronidi mikroutsikos 66- new
LIFESTYLE

Μαριάννα Πολυχρονίδη: Η συνεργασία μου με τον Θάνο Μικρούτσικο ήταν δώρο ζωής

polytexneio klestoi dromoi 99- new
ΕΛΛΑΔΑ

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας – Άνοιξαν οι σταθμοί του Μετρό

kylian mpape 998- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Κιλιάν Εμπαπέ ζητά αποζημίωση ύψους 240.000.000 ευρώ από την Παρί Σεν Ζερμέν

1 / 3