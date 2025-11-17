Το μέλι έγινε … μπλε: Τι περιέχει το προϊόν που έχει γίνει viral

Μπλε μέλι με 15 φορές υψηλότερη περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη ανέπτυξε ελληνική εταιρεία. Το μέλι αναμειγνύεται με άνθη πορτοκαλιάς και εκχύλισμα σπιρουλίνας, που δίνει το χαρακτηριστικό μπλε χρώμα.

Όπως εξήγησε ο χημικός μηχανικός Γιώργος Λιγνός, «το μπλε μέλι δεν έχει χρωστικές, δεν είναι ένα χρώμα τεχνητό, αλλά διαθέτει τα καλά συστατικά δυο προϊόντων. Η γεύση του μελιού επικαλύπτει την γεύση της σπιρουλίνας και αφήνει μια υπόπικρη “ιδέα” στους κάλυκες της γλώσσας».

«Αναμιγνυόμενη με το γλυκό μέλι σε ποσοστά 98% μέλι και 2% σπιρουλίνα, γίνεται ένα ξεχωριστό προϊόν με ένα χρώμα που δεν είναι σύνηθες σε τρόφιμα, κυρίως λόγω του συστατικού της φυκοκυανίνης», πρόσθεσε.

